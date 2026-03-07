יום שבת, 07.03.2026 שעה 08:59
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%6692-713261דטרויט פיסטונס
68%6709-724963בוסטון סלטיקס
64%6977-736964ניו יורק ניקס
60%7247-746763קליבלנד קאבלירס
56%7101-716663טורונטו ראפטורס
54%6760-678659אורלנדו מג'יק
54%7267-724563פילדלפיה 76'
51%7403-740863אטלנטה הוקס
51%7286-757165שארלוט הורנטס
49%7610-773865מיאמי היט
44%7037-676761מילווקי באקס
44%7626-741064שיקגו בולס
26%7172-667562ברוקלין נטס
26%7443-684461וושינגטון וויזארדס
25%7612-705163אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%6914-750564אוקלהומה ת'אנדר
74%6780-722361סן אנטוניו ספרס
66%6810-716262יוסטון רוקטס
62%7531-775265דנבר נאגטס
61%7375-760564מינסוטה טימברוולבס
58%6858-696762פיניקס סאנס
55%7361-731264לוס אנג'לס לייקרס
54%7173-729263גולדן סטייט ווריורס
49%6749-679561לוס אנג'לס קליפרס
45%7575-739964פורטלנד בלייזרס
37%7321-712763דאלאס מאבריקס
34%7367-716462ממפיס גריזליס
32%7580-726763ניו אורלינס פליקנס
30%7889-747163יוטה ג'אז
23%7746-708764סקרמנטו קינגס

טייטום התרגש: לילות וימים חלמתי על הרגע הזה

כוכב בוסטון שקלע 15 נקודות ב-100:120 אחרי שהושבת ל-10 חודשים: "ניצחון גדול בשבילי". בראון: "מעריך שסיכן את עצמו כדי להיות חלק ממשהו גדול"

|
ג'ייסון טייטום (רויטרס)
ג'ייסון טייטום (רויטרס)

כמעט עשרה חודשים אחרי הפציעה הקשה, ג’ייסון טייטום חזר הלילה (בין שישי לשבת) לפרקט והוביל את בוסטון לניצחון 100:120 על דאלאס. הכוכב ערך את הופעת הבכורה שלו העונה אחרי קרע בגיד האכילס, וסיים עם 15 נקודות, 12 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ב־27 דקות.

הפורוורד ששיחק לראשונה מזה 298 ימים, הודה לאחר המשחק שהחזרה הייתה מרגשת, אך גם מאתגרת: "אני עדיין צריך לעבור דרך ארוכה, אבל זה היה צעד ממש טוב. זה היה הרבה זמן כדי להגיע לנקודה הזאת. לילות וימים חלמתי על הרגע הזה ועל הציפייה, על הקהל. עברו 42 וחצי שבועות מאז ששיחקתי משחק NBA, אז פשוט ניסיתי להדביק את הקצב. הרגשתי שאני צעד אחד מאחור או שאני זז מהר מדי. אבל המשחק התחיל להאט קצת כשנרגעתי”.

הסל הראשון שלו הגיע בהטבעה לקראת סוף המחצית הראשונה, ומשם כבר טייטום נכנס לעניינים. טייטום קלע 6 מ-10 הזריקות הבאות שלו, כאשר הקהל ב-TD גארדן הריע בכל פעם שנגע בכדור.

גג'ייסון טייטום חוגג (רויטרס)

בסיום הוא הדגיש עד כמה הרגע היה משמעותי עבורו אחרי חודשים של שיקום: "באמת הרגשתי בעיקר אסיר תודה. הייתה לי תחושת הכרת תודה אמיתית על זה שאני שוב על הפרקט ומשחק כדורסל. זה החזיר אותי לכל מה שעברתי בעשרת החודשים האחרונים. העובדה שבכלל יכולתי להיות שם הייתה ניצחון גדול בשבילי”.

בראון: “נהדר לקבל את טייטום בחזרה”

גם חברו לקבוצה, ג’יילן בראון, התרגש מהקאמבק: "זו הייתה אווירה נהדרת. ברור שהיה נהדר לקבל את ג’יי.טי בחזרה. אני מעריך את זה שהוא סיכן את עצמו קצת כדי לחזור ולהיות חלק ממשהו גדול יותר. זו המנטליות שלו. אני מעריך את זה ואני יודע שגם הארגון מעריך את זה, כי הוא לא היה חייב ואף אחד לא לחץ עליו, אבל הוא רצה להיות שם".

