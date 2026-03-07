יום שבת, 07.03.2026 שעה 08:11
ליגה צרפתית 25-26
5722-5425פאריס סן-ז'רמן1
5321-4524לאנס2
4526-3924ליון3
4333-5124מארסיי4
4037-4325מונאקו5
4031-3724ליל6
4035-3824ראן7
3531-4024שטרסבורג8
3334-3224ברסט9
3338-3424לוריין10
3128-3324טולוז11
2930-2224אנז'ה12
2630-2024לה האבר13
2640-2824פ.צ. פאריס14
2444-3024ניס15
1835-1924אוקזר16
1741-2224נאנט17
1353-2224מץ18

לואיס אנריקה: אי אפשר לרכוש ביטחון בסופרמרקט

מאמן פ.ס.ז' אחרי ההפסד 3:1 הביתי למונאקו: "אני לא רוצה לאבד אמון בקבוצה הזו, זה היה משחק מוזר. ראינו כמה טעויות לא אופייניות ושילמנו עליהן"

|
לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

פאריס סן ז'רמן ספגה אמש (שישי) הפסד ביתי ראשון העונה בליגה הצרפתית כאשר נכנעה 3:1 למונאקו במחזור ה-25. ההפסד מגיע בעיתוי בעייתי במיוחד עבור פ.ס.ז', ימים ספורים בלבד לפני משחק שמינית גמר ליגת האלופות מול צ'לסי, אך המאמן לואיס אנריקה ניסה לשמור על אופטימיות למרות התוצאה.

הספרדי אמר לאחר המשחק: "כשיש בעיות, הדבר הראשון שמתנתק הוא הראש. זה דבר נפוץ. הפסדנו הרבה משחקים בקריירה שלי ובקריירה של השחקנים. זו תחושה מוזרה ורעה. זה רק משחק אחד. תמיד מחפשים את המפתח, למה אתה מפסיד, למה אתה נכשל".

“ביטחון לא קונים בסופרמרקט”

הספרדי הוסיף אמירה שהפכה לכותרת לאחר המשחק: "אי אפשר לקנות ביטחון במונופריקס (רשת סופרמרקטים וקמעונאות צרפתית). בונים אותו יום אחרי יום. אנחנו בבירור בקושי, אבל אנחנו צריכים לשמור על תקווה שנוכל לשנות את זה במשחקים הבאים".

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

המאמן גם התייחס למשמעות ההפסד לקראת המשחק הקרוב באירופה: "זו לא התוצאה הטובה ביותר להגיע איתה לליגת האלופות. אנחנו אוהבים את הקושי, אנחנו מחפשים להגיב". לדבריו, למרות האכזבה אין בכוונתו לאבד אמון בשחקנים: "אני לא רוצה לאבד אמון בקבוצה הזו. הראינו את המנטליות הזאת בסיום המשחק".

לואיס אנריקה המשיך בטון אופטימי: "זה היה משחק מוזר. הקבוצה הזאת נמצאת ברמה אחרת. קשה לשנות דברים כאלה מיד. הייתי במצב הזה הרבה פעמים בקריירה שלי. זה תלוי בנו לשנות את זה ולהחזיר את הביטחון".

לבסוף התייחס גם ליכולת על הדשא: "השחקנים היו מאוד לא מדויקים בכמה רגעים במשחק. ראינו כמה טעויות לא אופייניות, וכשאתה עושה את זה מול קבוצה שנמצאת במומנטום חיובי כמו מונאקו, אתה משלם על כך".

