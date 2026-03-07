זכייה בגביע תציל את תפקידו של סלוט בליברפול?

ליברפול הצליחה להציל מעט מהעונה המורכבת שלה כאשר גברה 1:3 על וולבס והעפילה לשלב הבא בגביע האנגלי. שלושה ימים בלבד לאחר הפסד כואב לאותה יריבה בליגה, הקבוצה של ארנה סלוט חזרה למוליניו והגיבה עם ניצחון בזכות שערים של אנדי רוברטסון, מוחמד סלאח וקרטיס ג'ונס, ניצחון שהחזיר מעט שקט סביב המאמן ההולנדי.

אחד הקולות הבולטים שהתייחסו למצבו של סלוט היה קשר העבר של המועדון דני מרפי, שאמר: "לסלוט עדיין יש הזדמנות נהדרת לעשות משהו מיוחד. אני יודע שזה לא נראה סביר עם הדרך שבה הם משחקים כי הם כל כך לא יציבים".

מרפי גם התייחס ללחץ סביב המאמן: "הוא צריך להישאר חיובי ולנסות להתעלם מהרעש. יש הרבה סימני שאלה מצד אוהדים ועיתונאים, והוא חייב להישאר רגוע. אבל בעוד 6 עד 8 שבועות נדע בדיוק איפה ליברפול עומדת".

ארנה סלוט ומוחמד סלאח (IMAGO)

המאבק על התארים והעתיד של סלוט

מרפי אף הדגיש כי הזכייה בגביע עשויה להיות קריטית עבור המאמן: "כל הגורמים האלה יחד הובילו לנפילה שאף אחד לא צפה. כל מה שאפשר לעשות עכשיו זה לנסות לבנות מחדש ולהילחם בחזרה ולהשיג הצלחה על ידי זכייה באחד הגביעים".

בהמשך הוסיף את האמירה הבולטת ביותר: "ליגת האלופות תהיה קשה יותר, אבל זה מפעל שליברפול יכולה לזכות בו באופן ריאלי. כשאתה בצמרת, אפילו בעונה רעה, בליברפול מצפים שתזכה במשהו. עבור סלוט, הוא באמת צריך משהו חיובי שיסיים את העונה הזו כדי, לדעתי, להישאר בתפקיד".

גם קפטן הקבוצה וירג'יל ואן דייק התייחס לחשיבות הגביע לאחר המשחק: "הגביע האנגלי מאוד חשוב עבורנו, כמו תמיד, אבל במיוחד בעונה הזאת. אני מקווה שנמשיך להתקדם. לזכות בתואר זה תמיד המטרה שלנו". ואן דייק סיכם: "זכיתי לחוות הרבה לילות נהדרים של זכייה בתארים עם המועדון היפה הזה, וזה בדיוק מה שאנחנו מכוונים אליו".