ריאל מדריד רשמה אמש (שישי) ניצחון דרמטי במיוחד כאשר גברה 1:2 על סלטה ויגו משער בדקה ה-94. הקבוצה של אלברו ארבלואה הצליחה לשבור רצף של הפסדים ולהישאר בתמונת מאבק האליפות בלה ליגה, כאשר פדריקו ואלוורדה היה האיש שהכריע את המשחק בתוספת הזמן. בתקשורת הספרדית התייחסו לניצחון הדרמטי, אך גם לסערת השיפוט שהתפתחה סביב מספר החלטות במשחק.

ב'מארקה' נכתב: "ריאל מדריד מצאה מחדש חלק מהמהות שלה כאשר חטפה ניצחון דרמטי בדקה ה-94 עם סיום מעט בר מזל של פדריקו ואלוורדה. השער הזה עצר רצף נורא של שני הפסדים רצופים, שיכול היה להפוך לשלושה אילו יאגו אספאס לא היה פוגע בקורה בדקה ה-88. סלטה ויגו הייתה ראויה ליותר, והאוהדים שלה תמיד מאוהבים בקבוצה שלהם. זה לא מפתיע. הם ידועים בתמיכה ובסולידריות הבלתי מתפשרת שלהם מול כל יריבה. אפילו מול ריאל מדריד שבפעם הזו שיחקה כפי שמצופה ממנה, שלטה והראתה אופי עד השריקה האחרונה. שהמזל ימצא אותך עובד קשה".

עוד נכתב שם: "קבוצת הפצועים שנשארו בבית ומנוהלים על ידי הצוות הרפואי הייתה טובה יותר מזו שאלברו ארבלואה הציב על הדשא בבלאידוס, מה שמסביר היטב את חגיגות האנרגיה של שחקני ריאל מדריד אחרי הניצחון. הניצחון של הבלאנקוס, בהובלת אורליאן טשואמני ופדריקו ואלוורדה יחד עם קומץ צעירים כמו טיאגו פיטארץ', פלאסיוס ומנואל אנחל, ראוי לשבח".

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

בנוסף נכתב: "מחצית שנייה טובה של ריאל מדריד משאירה אותה במאבק האליפות בלה ליגה, אף שהתחזית לעתיד עדיין לא ברורה. התחושה שהלבנים יכולים למעוד בכל רגע עדיין קיימת, אך הניצחון הדרמטי בדקה ה-94 מעניק למדריד זמן ושקט נפשי לפני המפגש מול מנצ'סטר סיטי. גם לא יזיק שיהיה שחקן זמין להתמודדות בליגת האלופות".

ב’מארקה’ אף ביקרו את טרנט אלכסנדר ארנולד: “אל תופתעו ממנו. הוא תמיד היה כזה. יורגן קלופ אמר זאת בעצמו מיד לאחר שעזב את ליברפול: ‘פשוט נכשלתי בללמד אותו איך להגן’. כל מי שצופה בליברפול באופן קבוע יודע שטרנט לא בדיוק כלב שמירה בהגנה, החוזקה שלו היא בהתקפה ובהפצת הכדור עם המסירות הנהדרות שלו. אבל הגנה? תשכחו מזה, כפי שהוכח שוב בשער הראשון של סלטה. השאלה היחידה היא האם הוא לא יודע או פשוט לא רוצה. אז אם אתם אוהדי ריאל מדריד, אל תכעסו על המגן האנגלי אם אתם לא אוהבים את היכולות ההגנתיות שלו. אם כבר, תכעסו על מי שהחתים אותו”.

טרנט אלכסנדר ארנולד (רויטרס)

הסערה סביב החלטות השיפוט

ב'אס' נכתב: "ריאל מדריד מחליטה להמשיך לרדוף. הקבוצה של ארבלואה, שנחלשה בהרכב הפותח אך השתפרה במחויבות והתחזקה בשחקני קבוצת הנוער, ניצחה עם שער בר מזל של ואלוורדה בתוספת הזמן. שיפוט שנוי במחלוקת של דיאס דה מרה".

עוד נכתב שם: "ואלוורדה היה חבל ההצלה. בדקה הלפני אחרונה של תוספת הזמן הוא הופיע על קצה הרחבה ושחרר בעיטה חזקה שקיבלה הסטה חדה ממרקוס אלונסו, והשאיר את מאבק האליפות חי. זה היה הגמול שריאל מדריד הרוויחה דרך המחויבות שלה, אם לא דרך המשחק שלה, במפגש צמוד מאוד, שתמיד התרחש רחוק משתי הרחבות, כאשר ויניסיוס התקשה תחת משקל האחריות".

על אירוע הפנדל האפשרי בדקה ה-71 נכתב: "בדקה ה-71 דיאס דה מרה אסקודרוס ניגש למסך ה-VAR, לאחר שפולידו סנטנה התריע בפניו על פנדל אפשרי לריאל מדריד בעקבות נגיעת יד של ז'וטגלה. 'זה פנדל ברור של שחקן סלטה', אמר איטורלדה גונסאלס. אך לאחר צפייה במהלך, דיאס דה מרה פירש שהייתה דחיפה מוקדמת של אורליאן טשואמני על חלוץ סלטה ולכן פסק בעיטה חופשית לזכות סלטה".

פנדל? (לה ליגה)

עוד הסביר איטורלדה: "אני לא חושב שזו עבירה. אם אתה לא שורק למגעים הקודמים, אתה לא יכול לשרוק למגע של טשואמני, כי זה אותו מגע אחד בלבד ולא שרקת על הקודמים".

בנוסף, שחקני סלטה מחו גם על שער הניצחון. "זהו עבירה ברורה על פר לופס. מנואל אנחל לא נוגע בכדור, אחר כך הוא מרים אותו עם הרגל הימנית ומפיל את שחקן סלטה. זו עבירה", קבע איטורלדה.