קאמבק מוצלח: רדוקאנו הרשימה באינדיאן וולס

אמה רדוקאנו פתחה את הופעותיה בטורניר אינדיאן וולס (BNP Paribas Open) בצורה משכנעת הלילה, כשהביסה את אנסטסיה זכרובה בתוצאה 1:6, 3:6 והעפילה לסיבוב השלישי. הטניסאית הבריטית בת ה-23, שהגיעה לקליפורניה לאחר רצף של שלושה הפסדים, נראתה חדה ונחושה לחזור לכושר שהביא לה את הזכייה ההיסטורית באליפות ארצות הברית ב-2021.

הסיפור המרכזי סביב רדוקאנו בטורניר הנוכחי הוא השינוי בצוות המקצועי. לאחר שנפרדה ממאמנה פרנסיסקו רויג בינואר האחרון, בעקבות חילוקי דעות מקצועיים ורצון לחזור לסגנון משחק התקפי יותר, חברה רדוקאנו מחדש למאמנה בעבר, מארק פטצ'י. פטצ'י, המשמש כרגע כמאמן זמני לצד עבודתו כפרשן, נכח ביציע, עודד בקולניות ונראה מרוצה מהחזרה של חניכתו לטקטיקות המוכרות.

אמה רדוקאנו מגיבה במהלך המשחק. (רויטרס)

על המגרש, רדוקאנו שלטה מהרגע הראשון. כשהיא לבושה לראשונה במדי הספונסר החדש שלה, יוניקלו, היא הציגה משחק אגרסיבי ומשוחרר. המערכה הראשונה הסתיימה תוך 32 דקות בלבד לטובת הבריטית. רדוקאנו דייקה ב-72% מההגשות הראשונות שלה והפגינה עליונות ברורה במשחק ההחזרה, אלמנט שהדגישה כנקודת חוזק מרכזית עליה עבדה באימונים האחרונים עם פטצ'י.

במערכה השנייה המשיכה המדורגת במקום ה-23 בעולם (בדירוג החי) לשלוט בקצב, ואף הגיעה למצב של הגשה לניצחון במשחק ביתרון 2:5. למרות מעידה קלה שאיפשרה לזכרובה, שעלתה מהמוקדמות, לשבור חזרה ולצמצם ל-5:3, רדוקאנו התעשתה מיד. במשחקון הבא היא שברה שוב את ההגשות של הרוסייה והבטיחה את הניצחון בתוך שעה ו-22 דקות.

בראיונות לאחר המשחק, רדוקאנו הביעה שביעות רצון רבה מהדרך שבה הדברים עליהם עבדה באימונים באו לידי ביטוי על המגרש, וציינה כי היא מרגישה שהמשחק שלה נע בכיוון הנכון. בסיבוב הבא מצפה לה משוכה גבוהה יותר, כאשר היא עשויה לפגוש את המדורגת שישית בטורניר, אמנדה אניסימובה, או את אנה בלינקובה. במקביל, גם הטניסאית הקנדית הצעירה ויקטוריה אמבוקו, המדורגת בטופ-10, הבטיחה את מקומה בשלב הבא לאחר ניצחון בשתי מערכות על קימברלי בירל.