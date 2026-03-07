יום שבת, 07.03.2026 שעה 08:46
ספורט אחר  >> טניס

קאמבק מוצלח: רדוקאנו הרשימה באינדיאן וולס

הבריטית בת ה-23 קטעה רצף הפסדים עם 1:6, 3:6 קליל על זכרובה. האיחוד המחודש עם המאמן מארק פטצ'י הוכיח את עצמו, בדרך לסיבוב הבא בקליפורניה

|
אמה רדוקאנו מכה בכדור (רויטרס)
אמה רדוקאנו מכה בכדור (רויטרס)

אמה רדוקאנו פתחה את הופעותיה בטורניר אינדיאן וולס (BNP Paribas Open) בצורה משכנעת הלילה, כשהביסה את אנסטסיה זכרובה בתוצאה 1:6, 3:6 והעפילה לסיבוב השלישי. הטניסאית הבריטית בת ה-23, שהגיעה לקליפורניה לאחר רצף של שלושה הפסדים, נראתה חדה ונחושה לחזור לכושר שהביא לה את הזכייה ההיסטורית באליפות ארצות הברית ב-2021.

הסיפור המרכזי סביב רדוקאנו בטורניר הנוכחי הוא השינוי בצוות המקצועי. לאחר שנפרדה ממאמנה פרנסיסקו רויג בינואר האחרון, בעקבות חילוקי דעות מקצועיים ורצון לחזור לסגנון משחק התקפי יותר, חברה רדוקאנו מחדש למאמנה בעבר, מארק פטצ'י. פטצ'י, המשמש כרגע כמאמן זמני לצד עבודתו כפרשן, נכח ביציע, עודד בקולניות ונראה מרוצה מהחזרה של חניכתו לטקטיקות המוכרות.

אמה רדוקאנו מגיבה במהלך המשחק. (רויטרס)אמה רדוקאנו מגיבה במהלך המשחק. (רויטרס)

על המגרש, רדוקאנו שלטה מהרגע הראשון. כשהיא לבושה לראשונה במדי הספונסר החדש שלה, יוניקלו, היא הציגה משחק אגרסיבי ומשוחרר. המערכה הראשונה הסתיימה תוך 32 דקות בלבד לטובת הבריטית. רדוקאנו דייקה ב-72% מההגשות הראשונות שלה והפגינה עליונות ברורה במשחק ההחזרה, אלמנט שהדגישה כנקודת חוזק מרכזית עליה עבדה באימונים האחרונים עם פטצ'י.

במערכה השנייה המשיכה המדורגת במקום ה-23 בעולם (בדירוג החי) לשלוט בקצב, ואף הגיעה למצב של הגשה לניצחון במשחק ביתרון 2:5. למרות מעידה קלה שאיפשרה לזכרובה, שעלתה מהמוקדמות, לשבור חזרה ולצמצם ל-5:3, רדוקאנו התעשתה מיד. במשחקון הבא היא שברה שוב את ההגשות של הרוסייה והבטיחה את הניצחון בתוך שעה ו-22 דקות.

בראיונות לאחר המשחק, רדוקאנו הביעה שביעות רצון רבה מהדרך שבה הדברים עליהם עבדה באימונים באו לידי ביטוי על המגרש, וציינה כי היא מרגישה שהמשחק שלה נע בכיוון הנכון. בסיבוב הבא מצפה לה משוכה גבוהה יותר, כאשר היא עשויה לפגוש את המדורגת שישית בטורניר, אמנדה אניסימובה, או את אנה בלינקובה. במקביל, גם הטניסאית הקנדית הצעירה ויקטוריה אמבוקו, המדורגת בטופ-10, הבטיחה את מקומה בשלב הבא לאחר ניצחון בשתי מערכות על קימברלי בירל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */