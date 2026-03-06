יום שבת, 07.03.2026 שעה 00:22
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

נקמה על הליגה: ליברפול ניצחה את וולבס בגביע

סגרו חשבון: האדומים טיילו ל-1:3 בסיבוב החמישי של הגביע האנגלי ועלו בקלילות שלב. אנדרו רוברטסון כבש ראשון, מוחמד סלאח הכפיל וקרטיס ג'ונס חתם

|
מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

ליברפול ניצחה הערב (שישי) 1:3 את וולבס במסגרת הסיבוב החמישי של הגביע האנגלי והעפילה לשלב הבא בצורה חלקה. האדומים התאוששו במהירות מהמפגש הקודם בין הקבוצות, בו הפסידו לוולבס 2:1 בליגה בתוספת הזמן במחזור האחרון.

הקבוצה של ארנה סלוט שלטה במתרחש לאורך רוב שלבי המשחק והצליחה לתרגם זאת לשלושה שערים. כך, ליברפול סגרה חשבון מול היריבה והמשיכה במסע בגביע ללא תקלות.

היתרון הגיע בדקה ה-51. אנדרו רוברטסון קיבל מסירה מקרטיס ג'ונס בקצה הרחבה ובעט לפינה הימנית התחתונה כדי לקבוע 0:1.

גג'ונס חוגג (IMAGO)

סלאח הכפיל, ג'ונס חתם

בדקה ה-53 הגיע השני של ליברפול. רוברטסון שלח כדור למוחמד סלאח בתוך הרחבה, והמצרי מצא לעצמו שטח לפני שבעט לרשת העליונה בדרך ל-0:2.

מוחמד סלאח חוגג (IMAGO)מוחמד סלאח חוגג (IMAGO)

בדקה ה-74 הגיע השער השלישי, כאשר קורטיס ג'ונס יצא לריצה נהדרת, חלף על פני מספר שחקנים ובעט מקצה הרחבה לפינה השמאלית, 0:3.

שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

וולבס הצליחה רק לצמק בתוספת הזמן. בדקה ה-92 הוואנג הי-צ'אן ניצל כדור רוחב ובעט מדויק לפינה הימנית התחתונה כדי לקבוע את תוצאת הסיום, 1:3 לליברפול, שממשיכה לשלב הבא בגביע האנגלי.

