יום שבת, 07.03.2026 שעה 01:05
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
5722-5425פאריס סן-ז'רמן1
5321-4524לאנס2
4526-3924ליון3
4333-5124מארסיי4
4037-4325מונאקו5
4031-3724ליל6
4035-3824ראן7
3531-4024שטרסבורג8
3334-3224ברסט9
3338-3424לוריין10
3128-3324טולוז11
2930-2224אנז'ה12
2630-2024לה האבר13
2640-2824פ.צ. פאריס14
2444-3024ניס15
1835-1924אוקזר16
1741-2224נאנט17
1353-2224מץ18

האלופה בהלם: פ.ס.ז' ספגה 3:1 בבית ממונאקו

רגע לפני צ'לסי בצ'מפיונס, הקבוצה של לואיס אנריקה איבדה נקודות בפארק דה פראנס ולאנס עשויה לצמק את הפער בצמרת לנקודה אחת בלבד. ברקולה רק צימק

|
פ.ס.ז' המומה, מונאקו חוגגת (IMAGO)
פ.ס.ז' המומה, מונאקו חוגגת (IMAGO)

אלופת צרפת ואירופה פאריס סן ז'רמן נכנעה הערב (שישי) 3:1 למונאקו במשחק שפתח את המחזור ה-25 בליגה הצרפתית, תוצאה שמגיעה רגע לפני המפגש מול צ'לסי בשמינית גמר ליגת האלופות. הקבוצה מעיר האורות נעצרה לאחר שני ניצחונות רצופים בליגה והציגה משחק פחות יציב מהרגיל.

כעת פ.ס.ז' נותרה עם 57 נקודות בפסגה, אך לאנס השנייה תוכל לצמצם את הפער לנקודה בלבד בהמשך המחזור אם תנצח במשחקה. עבור הקבוצה של לואיס אנריקה מדובר במעידה לא מתוכננת, במיוחד בעיתוי רגיש כל כך לפני הקרב האירופי.

מונאקו עלתה ליתרון בדקה ה-27 כאשר פולארין באלוגון שלח כדור עומק למאגנס אקליוש, שהשתלט בתוך הרחבה וסיים בקור רוח לפינה הימנית בדרך ל-0:1. בדקה ה-55 הגיע השני של המארחת, כשאלכסנדר גולובין קיבל מסירה בתוך הרחבה ושלח בעיטה לפינה הימנית התחתונה כדי להכפיל את היתרון.

שחקני מונאקו חוגגים (IMAGO)שחקני מונאקו חוגגים (IMAGO)

ברקולה צימק, באלוגון סגר עניין

פאריס ניסתה לחזור למשחק ובדקה ה-71 הצליחה לצמק. אשרף חכימי שלח מסירה עומק לבראדלי ברקולה, שהראה קור רוח בתוך הרחבה ושלח את הכדור לפינה השמאלית התחתונה, 1:2.

אלא שמונאקו לא נתנה לאורחת לפתח מומנטום. בדקה ה-73 קיבל באלוגון את הכדור בשטח פנוי על סף הרחבה, בעט לשער והכדור הוסט בדרך פנימה מעבר להישג ידו של מטביי סאפונוב, 1:3 שחתם את הנקמה הגדולה של הקבוצה מהנסיכות על ההדחה בפלייאוף ליגת האלופות בידי הקבוצה מהבירה.

דזירה דואה (IMAGO)דזירה דואה (IMAGO)

כך נעצר הרצף של פ.ס.ז' בליגה, כאשר רגע לפני המפגש עם צ'לסי בליגת האלופות היא ספגה הפסד שמותיר את מאבק האליפות פתוח יותר, לפחות עד שמשחקי שאר הקבוצות במחזור יושלמו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */