האלופה בהלם: פ.ס.ז' ספגה 3:1 בבית ממונאקו

אלופת צרפת ואירופה פאריס סן ז'רמן נכנעה הערב (שישי) 3:1 למונאקו במשחק שפתח את המחזור ה-25 בליגה הצרפתית, תוצאה שמגיעה רגע לפני המפגש מול צ'לסי בשמינית גמר ליגת האלופות. הקבוצה מעיר האורות נעצרה לאחר שני ניצחונות רצופים בליגה והציגה משחק פחות יציב מהרגיל.

כעת פ.ס.ז' נותרה עם 57 נקודות בפסגה, אך לאנס השנייה תוכל לצמצם את הפער לנקודה בלבד בהמשך המחזור אם תנצח במשחקה. עבור הקבוצה של לואיס אנריקה מדובר במעידה לא מתוכננת, במיוחד בעיתוי רגיש כל כך לפני הקרב האירופי.

מונאקו עלתה ליתרון בדקה ה-27 כאשר פולארין באלוגון שלח כדור עומק למאגנס אקליוש, שהשתלט בתוך הרחבה וסיים בקור רוח לפינה הימנית בדרך ל-0:1. בדקה ה-55 הגיע השני של המארחת, כשאלכסנדר גולובין קיבל מסירה בתוך הרחבה ושלח בעיטה לפינה הימנית התחתונה כדי להכפיל את היתרון.

שחקני מונאקו חוגגים (IMAGO)

ברקולה צימק, באלוגון סגר עניין

פאריס ניסתה לחזור למשחק ובדקה ה-71 הצליחה לצמק. אשרף חכימי שלח מסירה עומק לבראדלי ברקולה, שהראה קור רוח בתוך הרחבה ושלח את הכדור לפינה השמאלית התחתונה, 1:2.

אלא שמונאקו לא נתנה לאורחת לפתח מומנטום. בדקה ה-73 קיבל באלוגון את הכדור בשטח פנוי על סף הרחבה, בעט לשער והכדור הוסט בדרך פנימה מעבר להישג ידו של מטביי סאפונוב, 1:3 שחתם את הנקמה הגדולה של הקבוצה מהנסיכות על ההדחה בפלייאוף ליגת האלופות בידי הקבוצה מהבירה.

דזירה דואה (IMAGO)

כך נעצר הרצף של פ.ס.ז' בליגה, כאשר רגע לפני המפגש עם צ'לסי בליגת האלופות היא ספגה הפסד שמותיר את מאבק האליפות פתוח יותר, לפחות עד שמשחקי שאר הקבוצות במחזור יושלמו.