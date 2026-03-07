דיווח בהולנד: גלוך יחזור לספסל של אייאקס

אוסקר גלוך עשוי לחזור לספסל של אייאקס במשחק הקרוב מול כרונינגן, כאשר על פי ההערכות בהולנד המאמן פרד גרים צפוי להמשיך עם ההרכב הקבוע שלו גם הפעם. הקבוצה מאמסטרדם תתארח היום (שבת, 17:30) באצטדיון יורובורג, לראשונה מאז הסיום המאכזב של העונה שעברה, אז איבדה את המקום הראשון דווקא מול כרונינגן.

גרים יגיע למשחק בצפון הולנד עם מספר חיסורים משמעותיים. השוער ויטסלב יארוש פצוע בברכו וייעדר, כאשר גם קו איטאקורה, אולכסנדר זינצ'נקו ויורי רגייר לא יעמדו לרשות המאמן. בעקבות הפציעה של יארוש, השוער מארטן פאייס צפוי להמשיך בין הקורות ולהיות השוער הראשון של הקבוצה בחודשים הקרובים.

ההגנה שאמורה לפתוח לפניו כוללת את לוקאס רוזה, יוסיפ שוטאלו, יורי באאס ואוון ויינדל. בקישור, רגייר מושעה ולכן ג'ורתי מוקיו צפוי לתפוס את מקומו, לצדם של דאבי קלאסן ושון שטאור, שניים מהשחקנים שזוכים לאמון כמעט קבוע מצד גרים בתקופה האחרונה.

גלוך שוב מחוץ להרכב

מי שעלול לשלם את המחיר הוא אוסקר גלוך. על פי ההערכות, המאמן צפוי להמשיך עם השלישייה ההתקפית שפתחה במשחקים האחרונים, ריאן בונידה, קספר דולברג ומיקה חודס, מה שמשאיר את הקשר הישראלי על הספסל פעם נוספת.

גירם וגלוך (IMAGO)

שלושת שחקני ההתקפה הללו נחשבים לאיום המרכזי של אייאקס בתקופה האחרונה, וגרים ממשיך להעדיף אותם בחלק הקדמי. המשמעות היא שגם גלוך וגם ואוט ווחהורסט צפויים לפתוח את המשחק כמחליפים.

מי שכן עשוי להיות בסגל לראשונה הוא הכישרון הצעיר מוחמד עבדאללה, שעל פי הדיווחים נכלל לראשונה בסגל למשחק.