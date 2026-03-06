מתקרבת למילאן: נאפולי גברה 1:2 על טורינו

נאפולי ניצחה הערב (שישי) 1:2 את טורינו במשחק שפתח את המחזור ה-28 בסרייה א'. הקבוצה של אנטוניו קונטה רשמה ניצחון חשוב במאבקי הצמרת והמשיכה במומנטום החיובי בליגה.

התכולים עלו ל-56 נקודות בטבלה, נקודה אחת בלבד פחות ממילאן השנייה שלה משחק חסר. עבור נאפולי מדובר בניצחון שני ברציפות, בעוד טורינו נעצרה לאחר הניצחון במחזור הקודם ונותרה במקום ה-14 בטבלה.

נאפולי פתחה מצוין ועלתה ליתרון כבר בדקה ה-7. אליסון סנטוס קיבל מסירה מחוץ לרחבה ובעט ללא היסוס כדור חזק לפינה השמאלית התחתונה, בדרך ל-0:1 מוקדם.

אליסון סנטוס (IMAGO)

היתרון של המארחת הוכפל בדקה ה-68. מתאו פוליטאנו שלח כדור קצר לאליף אלמאס בתוך הרחבה, הקשר עבר את השומר שלו ובעט בעוצמה לפינה השמאלית התחתונה כדי לקבוע 0:2.

טורינו צימקה בדקות הסיום

טורינו הצליחה להכניס מעט דרמה בדקה ה-87. צ'זארה קאסאדיי הגיע לכדור ברחבה ונגח מקרוב לרשת החשופה כדי לצמק ל-2:1.

למרות השער המאוחר, נאפולי הצליחה לשמור על היתרון עד השריקה האחרונה ורשמה ניצחון חשוב נוסף שממשיך לקרב אותה לצמרת הגבוהה של הסרייה א'.