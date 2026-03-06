יום שבת, 07.03.2026 שעה 00:24
ליגה גרמנית 25-26
6624-9225באיירן מינכן1
5225-5124בורוסיה דורטמונד2
4631-4924הופנהיים3
4632-4824שטוטגרט4
4433-4624לייפציג5
4329-4524באייר לברקוזן6
3449-4824איינטרכט פרנקפורט7
3339-3424פרייבורג8
3141-3024אוגסבורג9
2838-2924אוניון ברלין10
2635-2624המבורג11
2543-2825בורוסיה מנשנגלדבאך12
2441-3324פ.צ. קלן13
2339-2724מיינץ14
2340-2324סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2053-3324וולפסבורג17
1453-2224היידנהיים18

נגיעה מהצלחת: באיירן הביסה 1:4 את גלדבאך

לפני אטאלנטה בשמינית גמר ליגת האלופות, קומפני פתח פער לפחות זמני של 14 נקודות מדורטמונד. דיאס, ליימר, מוסיאלה וג'קסון כבשו את השערים למנצחת

|
לואיס דיאס (IMAGO)
לואיס דיאס (IMAGO)

באיירן מינכן ניצחה הערב (שישי) 1:4 את בורוסיה מנשנגלדבאך במשחק שפתח את המחזור ה-25 בבונדסליגה, רגע לפני שמינית גמר ליגת האלופות מול אטאלנטה. הבווארים הציגו משחק שליטה, תרגמו זאת לשערים, והשיגו ניצחון משכנע שהגדיל את הפער בפסגה.

הניצחון העלה את באיירן ליתרון של 14 נקודות מהמקום השני, שם נמצאת דורטמונד, לפחות באופן זמני כאשר לצהובים עדיין משחק חסר. הקבוצה ממינכן ממשיכה להיראות יציבה בליגה, בדיוק בזמן לקראת המפגש האירופי החשוב בשבוע הבא.

באיירן עלתה ליתרון בדקה ה-33, כאשר לואיס דיאס קיבל מסירה מלאון גורצקה ובבעיטה מהאוויר מתוך הרחבה שלח את הכדור לפינה הימנית וקבע 0:1. רגע לפני הירידה להפסקה הגיע השני, בדקה ה-45+1, כשדיאס עצמו שלח כדור עומק לקונראד ליימר, שהשתלט בתוך הרחבה ובעט לפינה העליונה השמאלית בדרך ל-0:2.

שחקני באיירן מינכן חוגגים עם לואיס דיאס (IMAGO)שחקני באיירן מינכן חוגגים עם לואיס דיאס (IMAGO)

אדום לפלדבאך ופנדל של מוסיאלה

בדקה ה-55 המשחק קיבל תפנית נוספת כאשר רוקו רייץ ממנשנגלדבאך הורחק בכרטיס אדום לאחר עבירה ברחבה. השופט הצביע על הנקודה הלבנה, וג'מאל מוסיאלה דייק מהנקודה בדקה ה-57 עם בעיטה לפינה הימנית התחתונה כדי לקבוע 0:3.

באיירן המשיכה לשלוט עד הסיום, ובדקה ה-79 הגיעה הרביעייה. לנארט קארל הצליח לדחוק את הכדור לעבר ניקולס ג'קסון בתוך ערבוביה ברחבה, והחלוץ לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת העליונה כדי לקבוע 0:4. וואל מוחיה רק צימק מתוך הרחבה בדקה ה-89 ובכך קבע את תוצאת המשחק.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)
מנואל נוייר (IMAGO)מנואל נוייר (IMAGO)

כך, רגע לפני המפגש מול אטאלנטה בשמינית גמר ליגת האלופות, באיירן מינכן השיגה ניצחון מרשים נוסף בליגה והגדילה זמנית את הפער בפסגה ל-14 נקודות, ובכך התקרבה משמעותית לאליפות נוספת. 

