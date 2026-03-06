נגיעה מהצלחת: באיירן הביסה 1:4 את גלדבאך

באיירן מינכן ניצחה הערב (שישי) 1:4 את בורוסיה מנשנגלדבאך במשחק שפתח את המחזור ה-25 בבונדסליגה, רגע לפני שמינית גמר ליגת האלופות מול אטאלנטה. הבווארים הציגו משחק שליטה, תרגמו זאת לשערים, והשיגו ניצחון משכנע שהגדיל את הפער בפסגה.

הניצחון העלה את באיירן ליתרון של 14 נקודות מהמקום השני, שם נמצאת דורטמונד, לפחות באופן זמני כאשר לצהובים עדיין משחק חסר. הקבוצה ממינכן ממשיכה להיראות יציבה בליגה, בדיוק בזמן לקראת המפגש האירופי החשוב בשבוע הבא.

באיירן עלתה ליתרון בדקה ה-33, כאשר לואיס דיאס קיבל מסירה מלאון גורצקה ובבעיטה מהאוויר מתוך הרחבה שלח את הכדור לפינה הימנית וקבע 0:1. רגע לפני הירידה להפסקה הגיע השני, בדקה ה-45+1, כשדיאס עצמו שלח כדור עומק לקונראד ליימר, שהשתלט בתוך הרחבה ובעט לפינה העליונה השמאלית בדרך ל-0:2.

שחקני באיירן מינכן חוגגים עם לואיס דיאס (IMAGO)

אדום לפלדבאך ופנדל של מוסיאלה

בדקה ה-55 המשחק קיבל תפנית נוספת כאשר רוקו רייץ ממנשנגלדבאך הורחק בכרטיס אדום לאחר עבירה ברחבה. השופט הצביע על הנקודה הלבנה, וג'מאל מוסיאלה דייק מהנקודה בדקה ה-57 עם בעיטה לפינה הימנית התחתונה כדי לקבוע 0:3.

באיירן המשיכה לשלוט עד הסיום, ובדקה ה-79 הגיעה הרביעייה. לנארט קארל הצליח לדחוק את הכדור לעבר ניקולס ג'קסון בתוך ערבוביה ברחבה, והחלוץ לא התבלבל ושלח את הכדור לרשת העליונה כדי לקבוע 0:4. וואל מוחיה רק צימק מתוך הרחבה בדקה ה-89 ובכך קבע את תוצאת המשחק.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

מנואל נוייר (IMAGO)

כך, רגע לפני המפגש מול אטאלנטה בשמינית גמר ליגת האלופות, באיירן מינכן השיגה ניצחון מרשים נוסף בליגה והגדילה זמנית את הפער בפסגה ל-14 נקודות, ובכך התקרבה משמעותית לאליפות נוספת.