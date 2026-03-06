יום שישי, 06.03.2026 שעה 22:42
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
5719-5324פאריס סן-ז'רמן1
5321-4524לאנס2
4526-3924ליון3
4333-5124מארסיי4
4031-3724ליל5
4035-3824ראן6
3736-4024מונאקו7
3531-4024שטרסבורג8
3334-3224ברסט9
3338-3424לוריין10
3128-3324טולוז11
2930-2224אנז'ה12
2630-2024לה האבר13
2640-2824פ.צ. פאריס14
2444-3024ניס15
1835-1924אוקזר16
1741-2224נאנט17
1353-2224מץ18

"מדריד משחקת היום": אמבפה שיגע את הרשת

כוכב ריאל נמצא בפאריס שם הוא מנסה להאיץ את ההחלמה מהפציעה, וכשנשאל על ידי אוהד אם יצפה במפגש בין פ.ס.ז' למונאקו, הפגין החלוץ נאמנות לבלאנקוס

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה נמצא בימים האחרונים בפאריס, שם הוא ממשיך בתהליך ההחלמה מהנקע בברכו. כוכב ריאל מדריד צפוי לחזור לבירת ספרד ביום ראשון הקרוב, כשהוא עובד על מנת להיות כשיר למשחק מול מנצ'סטר סיטי ביום רביעי, 11 במרץ. עם זאת, לפי ההערכות, הסיכוי שיוכל להיות כשיר בזמן נראה נמוך.

במהלך שהותו בפאריס, החלוץ הצרפתי ממשיך למשוך תשומת לב רבה מצד אוהדים. אמבפה נראה לא פעם עוצר כדי לחתום על חולצות, להצטלם עם אוהדים ולשוחח איתם ברחובות העיר, מה שהוביל גם לרגע אחד שהפך במהירות לוויראלי ברשתות החברתיות.

“ריאל מדריד משחקת”

הכול קרה כאשר אחד האוהדים ניגש אליו ושאל שאלה פשוטה לכאורה, אך התשובה של הכוכב הפכה לשיחת היום. "האם אתה הולך לראות את המשחק בין פאריס סן ז'רמן למונאקו?" שאל אותו האוהד. אמבפה לא היסס לרגע והשיב בצורה ברורה: "לא, לא, ריאל מדריד משחקת".

הרגע הקצר הזה, שבו אמבפה בחר להזכיר דווקא את קבוצתו הנוכחית ולא את המועדון שבו שיחק במשך שנים רבות, הופץ במהירות ברשתות החברתיות והפך לוויראלי. מבחינת רבים מהאוהדים, התשובה נתפסה כהצהרת נאמנות נוספת של הצרפתי לריאל מדריד, דווקא כשהוא נמצא בפאריס ומוקף באוהדי קבוצתו לשעבר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */