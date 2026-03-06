הפר את חוק ההימורים באנגליה? מרטינס מסתבך

שוער אסטון וילה אמיליאנו מרטינס נראה כמי שעלול להפר את חוקי ההתאחדות האנגלית לכדורגל בנוגע לקידום חברות הימורים. על פי הודעה שפורסמה על ידי bplay, אתר הימורי ספורט מארגנטינה מולדתו, מרטינס הפך לשגריר המותג לפני יותר משנה וחצי.

פוסט באתר bplay מיוני 2024 מציג את מרטינס כשגריר, תוך התייחסות לפרסומת שבה כיכב השוער בן ה-33. קמפיין חדש שהושק באוקטובר 2025 מציג את מרטינס יחד עם אחיו, אלחנדרו, נהג מקצועי בספורט המוטורי, כאשר השניים לובשים זה את מדי המקצוע של השני. לפי bplay, המהלך נועד להראות כיצד "ספורט יכול לאחד גם את מי שבחרו בדרכים שונות".

זוכה המונדיאל מרטינס מופיע בצורה בולטת באתר וברשתות החברתיות של bplay, פלטפורמת הימורי ספורט וקזינו מקוונת שנוסדה בשנת 2020 ופועלת כחוק בארגנטינה.

אמיליאנו מרטינס (IMAGO)

לפי תקנות ההתאחדות האנגלית, כדורגלנים מקצוענים באנגליה אינם רשאים לקדם, לפרסם או לתמוך בפעילות הימורים, במיוחד כאשר מדובר בפעילות שהם עצמם אינם רשאים להשתתף בה.

“לא רשאי לקדם הימורים”

חוקי ההתאחדות קובעים כי "משתתף יחיד, כאשר הוא פועל באופן אישי, לא יהיה רשאי לפרסם או לקדם פעילות הימורים כלשהי שהמשתתף עצמו מנוע מלהשתתף בה לפי סעיפים E8.1, E8.2 או E8.4". סעיפים אלו אוסרים על שחקנים להמר על משחקים, ליגות או תחרויות שבהם הם משתתפים או יכולים להשפיע עליהם.

בנוסף לטורנירים בדרום אמריקה ובאירופה, אתר bplay מציע גם יחסי הימורים על הפרמייר ליג, הגביע האנגלי והליגה האירופית, שלוש מתוך ארבע התחרויות שבהן אסטון וילה השתתפה העונה.

אמיליאנו מרטינס (IMAGO)

בהתאחדות האנגלית מסרו כי הם מודעים לנושא. אסטון וילה, נציגיו של מרטינס וחברת bplay לא הגיבו לבקשות לתגובה מ’אתלטיק’. בשנת 2019 נקנס בלם אברטון לשעבר ירי מינה ב-10,000 ליש"ט וקיבל אזהרה בנוגע להתנהלותו בעתיד לאחר שהופיע בפרסומת טלוויזיה בקולומביה עבור חברת ההימורים המקומית Betjuego.

נותנת החסות הנוכחית על חזית החולצה של אסטון וילה היא Betano, אתר הימורי ספורט והימורים מבריטניה. המועדון חתם על חוזה לשנתיים לפני עונת 2024/25, שיסתיים בקיץ הקרוב. זאת לקראת כניסת תקנות חדשות בפרמייר ליג, שיאסרו על קבוצות להציג נותני חסות מתחום ההימורים על חזית החולצה החל מעונת 2026/27.

לאחר השעייתו של איבן טוני בעקבות עבירות הימורים, ההתאחדות האנגלית הגבירה את ההדרכה לשחקנים בנושא חוקי ההימורים. בין היתר מדובר בקורס למידה מקוון קצר לשחקנים צעירים באקדמיות, שמטרתו להסביר את כללי ההימורים וההנחיות בנושא. בנוסף מתקיימות סדנאות לשחקנים כדי להגביר את המודעות לחוקים.