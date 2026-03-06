יום שישי, 06.03.2026 שעה 22:38
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

הפר את חוק ההימורים באנגליה? מרטינס מסתבך

שוער אסטון וילה הפך לשגריר של bplay, אתר הימורי ספורט מארגנטינה מולדתו, וזאת בניגוד לתקנות ההתאחדות האנגלית, שאוסרת על שחקנים לקדם הימורים

|
אמיליאנו מרטינס (IMAGO)
אמיליאנו מרטינס (IMAGO)

שוער אסטון וילה אמיליאנו מרטינס נראה כמי שעלול להפר את חוקי ההתאחדות האנגלית לכדורגל בנוגע לקידום חברות הימורים. על פי הודעה שפורסמה על ידי bplay, אתר הימורי ספורט מארגנטינה מולדתו, מרטינס הפך לשגריר המותג לפני יותר משנה וחצי.

פוסט באתר bplay מיוני 2024 מציג את מרטינס כשגריר, תוך התייחסות לפרסומת שבה כיכב השוער בן ה-33. קמפיין חדש שהושק באוקטובר 2025 מציג את מרטינס יחד עם אחיו, אלחנדרו, נהג מקצועי בספורט המוטורי, כאשר השניים לובשים זה את מדי המקצוע של השני. לפי bplay, המהלך נועד להראות כיצד "ספורט יכול לאחד גם את מי שבחרו בדרכים שונות".

זוכה המונדיאל מרטינס מופיע בצורה בולטת באתר וברשתות החברתיות של bplay, פלטפורמת הימורי ספורט וקזינו מקוונת שנוסדה בשנת 2020 ופועלת כחוק בארגנטינה.

אמיליאנו מרטינס (IMAGO)אמיליאנו מרטינס (IMAGO)

לפי תקנות ההתאחדות האנגלית, כדורגלנים מקצוענים באנגליה אינם רשאים לקדם, לפרסם או לתמוך בפעילות הימורים, במיוחד כאשר מדובר בפעילות שהם עצמם אינם רשאים להשתתף בה.

“לא רשאי לקדם הימורים”

חוקי ההתאחדות קובעים כי "משתתף יחיד, כאשר הוא פועל באופן אישי, לא יהיה רשאי לפרסם או לקדם פעילות הימורים כלשהי שהמשתתף עצמו מנוע מלהשתתף בה לפי סעיפים E8.1, E8.2 או E8.4". סעיפים אלו אוסרים על שחקנים להמר על משחקים, ליגות או תחרויות שבהם הם משתתפים או יכולים להשפיע עליהם.

בנוסף לטורנירים בדרום אמריקה ובאירופה, אתר bplay מציע גם יחסי הימורים על הפרמייר ליג, הגביע האנגלי והליגה האירופית, שלוש מתוך ארבע התחרויות שבהן אסטון וילה השתתפה העונה.

אמיליאנו מרטינס (IMAGO)אמיליאנו מרטינס (IMAGO)

בהתאחדות האנגלית מסרו כי הם מודעים לנושא. אסטון וילה, נציגיו של מרטינס וחברת bplay לא הגיבו לבקשות לתגובה מ’אתלטיק’. בשנת 2019 נקנס בלם אברטון לשעבר ירי מינה ב-10,000 ליש"ט וקיבל אזהרה בנוגע להתנהלותו בעתיד לאחר שהופיע בפרסומת טלוויזיה בקולומביה עבור חברת ההימורים המקומית Betjuego.

נותנת החסות הנוכחית על חזית החולצה של אסטון וילה היא Betano, אתר הימורי ספורט והימורים מבריטניה. המועדון חתם על חוזה לשנתיים לפני עונת 2024/25, שיסתיים בקיץ הקרוב. זאת לקראת כניסת תקנות חדשות בפרמייר ליג, שיאסרו על קבוצות להציג נותני חסות מתחום ההימורים על חזית החולצה החל מעונת 2026/27.

לאחר השעייתו של איבן טוני בעקבות עבירות הימורים, ההתאחדות האנגלית הגבירה את ההדרכה לשחקנים בנושא חוקי ההימורים. בין היתר מדובר בקורס למידה מקוון קצר לשחקנים צעירים באקדמיות, שמטרתו להסביר את כללי ההימורים וההנחיות בנושא. בנוסף מתקיימות סדנאות לשחקנים כדי להגביר את המודעות לחוקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */