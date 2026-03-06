נאור ברקול: בוער בי לחזור לקווים, מכוון גבוה

החטיבה העליונה במחלקת הנוער של מ.ס אשדוד עוברת עונה לא שגרתית. בשלב מוקדם של העונה פוטרו מאמני קבוצות נערים ב' (דן ברמבוים) ונערים א' (ניב אוזן), לפני כחודש וחצי, שהגיעו למועדון בקיץ האחרון אחרי עונות מוצלחות במועדונים בלבל לא פחות גבוה. לפני כחודש וחצי לרשימת המפוטרים מהחטיבה העליונה נוסף נאור ברקול, מאמן קבוצת הנוער, שהתבשר במפתיע על סיום תפקידו יממה אחרי שהוביל את הקבוצה לניצחון 0:1 ברמת השרון, וזאת למרות שהקבוצה אינה חלק ממאבקי התחתית ובמהלך העונה קידמה לשורות קבוצות הבוגרים את הקשר, אמיתי יאמין, יליד 2008, שרשם בשורותיה תשע הופעות, כשש הראשונות היו בזמן שברקול אימן את קבוצת הנוער.

נאור ברקול (39) עשה דרך ארוכה כשחקן בעמדת הבלם בקבוצות מחלקת הנוער של צפרירים חולון ולאחר מכן בקבוצת הבוגרים, בשורותיה שיחק מספר עונות, כשזו שיחקה בליגה הלאומית ובליגה א'. בגיל 27 נאלץ לפרוש ממשחק בגין פציעה, עוד קודם לכן החל לאמן במחלקת הנוער של המועדון ובהמשך אפילו מצא את עצמו כמאמן חירום של קבוצת הבוגרים בליגה ב'. למחלקת הנוער של מ.ס אשדוד הגיע ברקול אחרי שבשלהי העשור הוביל את קבוצת הנוער של א.ס רמת אליהו להעפלה לליגה הארצית, לאחר מכן אימן בקבוצת ילדים ב' של הפועל ראשל"צ ומשם נסללה הדרך למ.ס אשדוד.

התקופה היפה כעוזר מאמן

במשך שתי עונות נאור ברקול שימש כעוזרו של אלי לוי באימון קבוצת הנוער של מ.ס אשדוד, בעונה הראשונה הובילו השניים את הקבוצה לזכייה היסטורית באליפות המדינה, בעונה שלאחר מכן הובילו השניים את הקבוצה לקמפיין מכובד במסלול עוקף שלב הבתים בליגת האלופות ולצמרת ליגת העל, תוך שהקבוצה מפתחת שחקנים שעלו לקבוצת הבוגרים ובראשם: הבלם מאור ישילירמק ושחקני ההתקפה, נועם מוצ'ה ורביד אברג'ל. בעונה השלישית יחדיו אלי לוי ונאור ברקול שיתפו פעולה בצוות האימון של הקבוצה הבוגרת בליגת העל.

בעונה שעברה נאור ברקול יצא להתאווררות בקבוצת נערים א' של הפועל רמת השרון, אחרי פתיחת עונה לא מוצלחת חזר למ.ס אשדוד, תפס פיקוד על קבוצת נערים א', שהחלה את העונה בצורה רעה, הוביל את הקבוצה להתאוששות מרשימה ולרצף דו ספרתי של משחקים ללא הפסד בדרך למרכז הטבלה, בשליש האחרון של העונה תפס פיקוד על קבוצת נערים ב', שהשתרכה בתחתית הטבלה וגם אותה הוביל לחוף מבטחים טרם המחזור האחרון של העונה.

אחרי העונה המוצלחת בקבוצות הנערים, היה זה אך טבעי שנאור ברקול יתפוס את מקומו של אבי אבינו, שסיים קדנציה מוצלחת של שתי עונות באימון קבוצת הנוער. במועדון הדרומי קיוו שאחרי עונה שבה שנתון 2007 קיבל במה נרחבת בעונה ראשונה לגיל נוער, העונה הזו הקבוצה תהיה פקטור בחלק העליון של הטבלה, מה שלא קרה בפועל, הקבוצה מצאה עצמה בחלק התחתון של מרכז הטבלה, אך לא הייתה חלק ממאבקי התחתית.

נאור ברקול (יונתן גינזבורג)

כאמור, לפני כחודש וחצי נאור ברקול הוחלף בכדורגלן העבר, אלעד גבאי, שהגיע לקבוצת הבוגרים של מ.ס אשדוד בקיץ האחרון כעוזרו של חיים סילבס, אחרי עונה וחצי מוצלחות כמאמן קבוצת הנוער של בני יהודה ת"א. גבאי סיים את תפקידו בקבוצת הבוגרים יחד עם חיים סילבס, זמן קצר לאחר מכן נטל את שרביט האימון של קבוצת הנוער, שתחת הדרכתו זכתה בניצחון אחד ושלוש תוצאות תיקו. בראיון מיוחד ל-VOLE נאור ברקול משתף בתחושותיו, משתדל להסתכל על חצי הכוס המלאה ומשתף בכוונותיו ובשאיפות להמשך הדרך.

ברקול: הייתי יכול לקבל יותר קרדיט

נאור, איך זה שאחרי לא מעט הצלחות להן היית שותף במ.ס אשדוד, אתה מוצא את עצמך בחוץ?

"אני עד היום לא יודע לשים את האצבע על הסיבות שהובילו לפיטורים שלי. הקבוצה הייתה אחרי ניצחון במקום ה-10 בטבלה ובחוף מבטחים. יכולתי לקבל יותר קרדיט מהמערכת. היו לי במצטבר באשדוד כארבע וחצי עונות טובות מאוד. הייתי שותף לאליפות ההיסטורית של הנוער כעוזר המאמן של אלי לוי, לקחנו חלק במשחקי ליגת האלופות לנוער, הייתי עוזר מאמן בקבוצת הבוגרים, הייתי שותף להישארות בליגה של שלושה שנתונים במהלך השנים. גם העונה בקבוצת הנוער אני לא חושב שנכשלנו, למרות שהמטרות היו אחרות. במהלך העונה נראינו טוב שיחקנו כדורגל מלהיב ושמח ושחקנים התקדמו לקבוצה הבוגרת".

ובכל זאת, למה הקבוצה לא מצאה את עצמה לפחות בפלייאוף העליון?

"תירוצים יש הרבה, אבל אני לא אחד שמשתמש בהם. בשורה התחתונה צבירת הנקודות שלנו לא הייתה מספיק טובה וסבלנו מחוסר יציבות. כמו כל מאמן האחריות על המיקום בטבלה היא שלי בלבד".

שחקני אשדוד נוער (שחר גרוס)

גם בעונה שעברה וגם בעונה הזו, נרשמו פיטורים משתי קבוצות הנערים הבכירות במחלקה, העונה גם בקבוצת הנוער. מה הסיבות לכך?

"יש המון סיבות, אבל אני לא חושב שזה נכון למנות אותי ביניהן, כי אחרי הכל עבדתי באשדוד תקופה ארוכה מאוד ביחס לתקופה של מאמן במחלקת נוער. לגבי מאמנים אחרים, אפשר לייחס את זה לחוסר התאמה למקום. לחומר השחקנים האשדודי יש אופי שונה ומיוחד, שצריך לדעת להתמודד איתו, כנ"ל גם לכל רעשי הרקע מסביב - ויש כאלה לא מעט".

“עד היום אני בקשר עם השחקנים”

איך אתה מסכם את התקופה באשדוד?

"תקופה יפה מאוד שקידמה אותי באופן אישי כמאמן, התפתחתי וחוויתי בעיקר הצלחות. הוספתי המון ידע ומקצועיות למקום, קידמתי שחקנים לקבוצה הבוגרת והתחברתי למקום בצורה טובה מאוד. עד היום אני בקשר עם שחקנים, מאמנים וחברי ההנהלה".

נאור ברקול והצוות המקצועי של מ.ס אשדוד נוער (באדיבות המועדון)

בהנחה שהליגות יחזרו לפעילות, אתה מייעד את עצמך לחזור לקווים?

"חד משמעית כן, למרות שאני כבר מקבל הצעות, אני מעדיף לשקול כל הצעה בכובד ראש. אני נהנה מהזמן עם המשפחה שלי, לא קופץ על כל דבר אבל בוער בי לחזור לקווים. בכל זאת, אני מאמן כבר 14 שנים ברציפות".

אימון בוגרים זה דבר שעל הפרק מבחינתך בהמשך הדרך?

"בימים אלה אני חלק מקורס הפרו של ההתאחדות לכדורגל. כמובן שאני מכוון הכי גבוה שאפשר - לקבוצת בוגרים בליגת העל או לאומית כמאמן ראשי. כמובן שיש לי עוד דרך לעבור, אבל אני מאמין בעצמי וביכולות שלי להגיע לשם".