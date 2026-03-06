וינסיוס וברהים דיאס בהרכב ריאל מדריד

ריאל מדריד תצא הערב (שישי, 22:00 חי בערוץ ONE) למשחק חוץ אצל סלטה ויגו. הבלאנקוס יודעים שהמפגש הוא קריטי עובר מאבקי האליפות שלהם, שכן כל דבר מלבד ניצחון ירחיק אותם משמעותית מהקרב על התואר הנכסף.

כאמור, על אף שהיא במקום השני בלה ליגה, היכולת רחוקה מלהרשים כשהבלאנקוס רשמו שני הפסדי ליגה רצופים טרם ההתמודדות, נגד אוססונה בחוץ ומול חטאפה בבית, במה שהגביר את הלחץ והוביל לקריאות “תתפטר” לפלורנטינו פרס בסיום. הלבנים יכולים להתנחם בעובדה שהם עדיין קבוצת החוץ הטובה בליגה, כשהשיגו 27 נקודות מ-36 אפשריות עד כה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, ראול אסנסיו, אנטוניו רודיגר, פרלאן מנדי, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, אורליאן טשואמני, טיאגו, ברהים דיאס וויניסיוס ג’וניור.