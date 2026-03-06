ילדים א': המבקיעים המצטיינים של הצפון

פגרת המלחמה מאפשרת לנו להביט לזוויות וליגות נוספות שבזמן שגרה אינן נמצאות בפרונט. נברנו וחפרנו באפליקציית ההתאחדות לכדורגל, על מנת לדלות מידע על הכובשים המצטיינים בשמונה הליגות הצפוניות בשנתון ילדים א' - ולצד ליקוט הכובשים המצטיינים בכל אחת מהליגות, גילינו גם לא מעט שחקנים שעושים חיל ביותר מליגה אחת - ועליהם הזרקור בכתבה זו. בכתבות הבאות יופנה זרקור לכובשים המצטיינים מליגות אחרות מרחבי הארץ.



מיהם הם מלכי השערים והסגנים של הליגות הצפוניות? מיהם השחקנים, שכבשו ביותר מקבוצה אחת? מיהו השחקן שהבקיע את כמות השערים הגבוהה ביותר? הכל בכתבה זו.



מלכי השערים וסגניהם בליגות הצפוניות



צפון 1: יוסף עוואד (מכבי טמרה) - 39 שערים, אחמד מסרי (צעירי שעב) - 25 שערים.



חוף: נעמאן סעב (עירוני קרית שמונה) - 27 שערים, עומר ורדי (מ.כ גליל גולן) - 20 שערים



גליל עליון: עדן אבראהים (בני ממב"ע) - 21 שערים, מוחמד דעיבס (הפועל נחף) - 18 שערים



צפון 2: חביבאללה חבביאללה (מכבי עין מאהל) - 25 שערים, חלמי שדאפנה (צעירי איכסאל) ומוחמד חמאיסי (הפועל כפר כנא) - 22 שערים כ"א.



חוף 1: בהא חלבי (הפועל דלית אל כרמל) - 24 שערים, אור ג'ורנו (הפועל טירת כרמל) ורמי קנבורה (מ.כ צופי חיפה) - 18 שערים.



חוף 2: אורי אברהם (מ.כ בנימינה) - 24 שערים, יגל ביטון (מ.ס פרדס חנה/כרכור) - 17 שערים.



מפרץ: יהלי פרץ (סקציה מעלות תרשיחא) - 23 שערים, בשיר טרביה (מ.כ שפרעם) - 21 שערים.



צפון: אורי רז (הפועל בית שאן) - 30 שערים, עלי גדיר (איחוד ביר אל מכסור) - 24 שערים ב-14 הופעות, רק במשחק אחד העונה לא כבש.



הסיפורים הגדולים של הכובשים המצטיינים

עוד שער באחת הליגות הצפוניות (קרדיט: ולדי מויסייב)





עדן אבראהים (בני ממב"ע) - נציג המועדון המייצג את כפרי הדרוזים בגולן, מוליך את טבלת מחוז הגליל העליון עם 21 שערים, אך במקביל כבש עוד 17 שערים ב-14 משחקים בקבוצת נערים ג' של המועדון.



חביבאללה חביבאללה (מכבי טמרה) - מלך שערי ליגת צפון 2 עם 25 שערים, כבש 12 שערים ב-14 הופעות במדי קבוצת נערים ג'.



אחמד מסרי (צעירי שעב) - סגן מלך שערי ליגת צפון 1, כבש 25 שערים במדי קבוצת ילדים א' וכבש עוד תשעה שערים ב-13 הופעות במדי קבוצת נערים ג'.



בשיר טרביה (מ.כ שפרעם) - סגן מלך שערי ליגת מפרץ, כבש 21 שערים במדי קבוצתו, במקביל כבש עוד שמונה שערים ב-14 הופעות בקבוצת נערים ג'.



חלמי שדאפנה - השחקן היחיד שהספיק לשחק העונה עבור חמש קבוצות משני מועדונים. השחקן החל את העונה כשחקן קבוצת ילדים א' של איחוד צעירי איכאסל, אך בפועל שיחק גם בקבוצות נערים ג' ונערים ב' של המועדונים. השחקן כבש 22 שערים במדי קבוצת ילדים א', כבש עוד 15 שערים ב-14 משחקים בקבוצת נערים ג' ועוד שבעה שערים בשמונה הופעות במדי קבוצת נערים ב'. בתחילת החודש שעבר עבר לשורות מ.כ נהלל יזרעאל - הספיק לכבוש צמד שערים במדי קבוצת ילדים א' (ליגת שרון) ועוד צמד שערים בשני משחקים שונים במדי קבוצת נערים ג' (יזרעאל).