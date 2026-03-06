אינדיאן וולס: זברב מול ברטיני, סינר מתחיל

הטורניר היוקרתי באינדיאן וולס, המכונה לעתים קרובות "הגראנד סלאם החמישי", מעלה הילוך הלילה (בין שישי לשבת) עם פתיחת משחקי הסיבוב השני ותחילת דרכם של המדורגים הבכירים ביותר בסבב. יום המשחקים עמוס במפגשים מסקרנים, כאשר במוקד עומד הקרב בין אלכסנדר זברב למתיאו ברטיני, וחזרתם למגרשים של ג'אניק סינר וארינה סבאלנקה.

המשחק המרכזי של היום באצטדיון מספר 1 יפגיש את המדורג רביעי בטורניר, אלכסנדר זברב, מול מתיאו ברטיני האיטלקי. ברטיני, המדורג כיום במקום ה-66 בעולם לאחר רצף פציעות, מגיע למפגש במצב פיזי לא אידיאלי. בסיבוב הראשון הוא נזקק לכמעט שלוש שעות כדי לגבור על אדריאן מנארינו, כשהוא מתמוטט על המגרש עם התכווצויות שרירים מיד לאחר נקודת המשחק. זברב מוביל במפגשים על משטחים קשים בין השניים, אך האיטלקי ניצח בשני המפגשים האחרונים ביניהם בכל המסגרות.

קרלוס אלקראס חוגג את הניצחון (רויטרס)

בגזרת הגברים, העיניים נשואות גם אל המדורג שני בעולם, ג'אניק סינר. האיטלקי הצעיר, שהגיע לחצי הגמר באינדיאן וולס בשני הביקורים האחרונים שלו, יפתח את הופעתו מול דליבור סברצ'ינה, עולה מהמוקדמות מצ'כיה שרושם בכורה מול שחקן טופ-10. סינר מגיע לקליפורניה לאחר הדחה מפתיעה ברבע גמר טורניר דוחא מול יאקוב מנשיק, וינסה לחזור למסלול הניצחונות בדרך, אולי, לגמר ראשון בקריירה בטורניר המדברי.

אצל הנשים, המדורגת ראשונה בעולם ארינה סבאלנקה חוזרת לפעילות לראשונה מאז ההפסד בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה. הבלארוסית, שבחרה לנוח במהלך חודש פברואר ודילגה על הטורנירים במזרח התיכון, תפגוש את הימנו סקאצומה היפנית. סבאלנקה, שהגיעה לגמר הטורניר פעמיים בעבר, מקווה לנצל את הרגליים הטריות כדי להניף סוף סוף את הגביע באינדיאן וולס.

מפגש פיקנטי נוסף ייערך בין ג Gael Monfils הוותיק לבין פליקס רוז'ה-אליאסים. הצרפתי בן ה-39, חביב הקהל שנמצא ככל הנראה בשנתו האחרונה בסבב, מתקשה לשחזר את יכולתו ומחזיק במאזן שלילי ב-52 השבועות האחרונים. מולו יתייצב הקנדי המדורג תשיעי בטורניר, שנמצא בכושר מצוין לאחר חודש פברואר מוצלח. זהו המפגש השני בלבד בין השניים, כאשר מונפיס ניצח במפגש הקודם לפני שש שנים.

הקהל האמריקאי יזכה למנה גדושה של דרבים מקומיים. בן שלטון המוכשר יפגוש את ריילי אופלקה לקרב הפגזות טיפוסי בין שניים מהמגישים החזקים בסבב. במקביל, ג'נסון ברוקסבי ינסה לשמור על המאזן המושלם שלו (0:3) מול פרנסס טיאפו. קוקו גוף, המדורגת רביעית אצל הנשים, תפתח את הקמפיין שלה מול קמילה רחימובה, בתקווה לשפר את היכולת שהציגה בטורנירים האחרונים במזרח התיכון.

ארינה סבלנקה בפעולה (רויטרס)

הערב מסמן גם את כניסתם של הכוכבים הצעירים החדשים, וביניהם ויקטוריה אמבוקו הקנדית בת ה-19, שעורכת בכורה כמדורגת בטופ-10. האלופה המכהנת של הטורניר, מירה אנדרייבה, תחל את דרכה בטורניר הזוגות לפני שתנסה להגן על התואר ביחידות.