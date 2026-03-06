אנטואן גריזמן החליט להישאר באתלטיקו מדריד

אנטואן גריזמן החליט שלא לעזוב את אתלטיקו מדריד באמצע העונה, למרות הצעות קונקרטיות ושיחות שניהל עם אורלנדו סיטי מארצות הברית. החלוץ הצרפתי העדיף להישאר במועדון הספרדי עד סיום העונה הנוכחית.

גריזמן, אלוף העולם מ-2018, כבר הביע בעבר את רצונו לשחק בליגת ה-MLS, אך החליט שלא לבצע את המעבר במהלך העונה. ההחלטה התקבלה לאחר שיחות עם הקבוצה האמריקאית, שבחנה אפשרות לצרפו כבר כעת.

הצרפתי מחזיק בחוזה באתלטיקו מדריד עד 2027, ולכן יעמוד בפני החלטה מחודשת בקיץ הקרוב, כאשר הרצון שלו לנסות את מזלו בארצות הברית נותר חזק.

המרדף של קבוצות ה-MLS

אורלנדו סיטי עדיין מחזיקה בעדיפות לצרף את שחקן ברצלונה לשעבר, אך מספר קבוצות נוספות כבר הוסיפו את גריזמן ל"רשימת הגילוי" שלהן, מה שמאפשר להן להיכנס למרוץ על החתמתו.

בין הקבוצות שמגלות עניין נמצאות גם אינטר מיאמי ומונטריאול, שעשויות לנסות לצרף את הצרפתי אם יחליט לעבור ל-MLS.

בנוסף, גם לוס אנג'לס FC ממשיכה לעקוב אחר מצבו של השחקן, לאחר שבמשך זמן רב הביעה עניין בהחתמת החלוץ, שרשם 137 הופעות במדי נבחרת צרפת.