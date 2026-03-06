סופ"ש עמוס לארטמן: ישחק פעמיים ב-24 שעות

סוף שבוע עמוס מצפה לגיא ארטמן. הערב (שישי, 19:30) הוא ישחק עם אלבה ברלין בחוץ נגד היידלברג במסגרת הבונדסליגה ומחר ישחק עם קבוצת הבת של אלבה במסגרת הליגה השלישית בבית נגד קבוצת הבת של אולדנבורג.

ארטמן (24, 1.85 מ’) הוקפץ, כזכור, מקבוצת הבת של אלבה ברלין לקבוצה הראשית עקב פציעות רבות והספיק לשחק איתה גם בליגה וגם בחצי גמר וגמר הגביע הגרמני. במקביל הוא אחד השחקנים הבולטים בקבוצת הבת, שבמקום השני בליגה השלישית ומתמודדת על עלייה לליגה השנייה. ארטמן מעמיד במדיה ממוצעים של 14 נקודות, 4.8 אסיסטים ומדד של כמעט 16.

ארטמן התראיין לפני כשבועיים אצלנו באתר ודיבר על המעבר לחו"ל ועל ההזדמנות שקיבל.