יום שישי, 06.03.2026 שעה 18:36
כדורסל עולמי  >> ליגה גרמנית סל
ליגה גרמנית סל 25-26
01493-182721באיירן מינכן1
01584-173020אלבה ברלין2
01529-164620אולם3
01609-169519באמברג4
01738-180522בון5
01691-172421וירצבורג6
01599-162919אולדנבורג7
01678-169720לודוויגסבורג8
01733-174621 רוסטוק סיוולבס9
01832-182120טרייר10
01914-188222פרנקפורט סקייליינרס11
01845-180821שמניץ12
01683-161119המבורג13
01968-188622ראסטה וכטה14
01754-166020מיטלדויטשר15
01808-165021היידלברג16
01709-153719סיינס סיטי ינה17
01848-166121לובן בראונשווייג18

סופ"ש עמוס לארטמן: ישחק פעמיים ב-24 שעות

הגארד, שהוקפץ לסגל של אלבה ברלין, ישחק הערב עם הקבוצה בחוץ במסגרת הבונדסליגה, ומחר בערב ישתתף במשחקה של קבוצת הבת שלה במסגרת הליגה השלישית

|
גיא ארטמן (IMAGO)
גיא ארטמן (IMAGO)

סוף שבוע עמוס מצפה לגיא ארטמן. הערב (שישי, 19:30) הוא ישחק עם אלבה ברלין בחוץ נגד היידלברג במסגרת הבונדסליגה ומחר ישחק עם קבוצת הבת של אלבה במסגרת הליגה השלישית בבית נגד קבוצת הבת של אולדנבורג.

ארטמן (24, 1.85 מ’) הוקפץ, כזכור, מקבוצת הבת של אלבה ברלין לקבוצה הראשית עקב פציעות רבות והספיק לשחק איתה גם בליגה וגם בחצי גמר וגמר הגביע הגרמני. במקביל הוא אחד השחקנים הבולטים בקבוצת הבת, שבמקום השני בליגה השלישית ומתמודדת על עלייה לליגה השנייה. ארטמן מעמיד במדיה ממוצעים של 14 נקודות, 4.8 אסיסטים ומדד של כמעט 16. 

ארטמן התראיין לפני כשבועיים אצלנו באתר ודיבר על המעבר לחו"ל ועל ההזדמנות שקיבל.

