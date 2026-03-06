יום שישי, 06.03.2026 שעה 18:16
ליגה בלגית 25-26
5715-4327אוניון סן ז'ילואז1
5632-5127קלאב ברוז'2
5430-4427סט. טרוידן3
4333-3927אנדרלכט4
4230-3627מכלן5
3840-3927גנק6
3641-4127גנט7
3534-2527סטנדרד ליאז'8
3538-3427ווסטרלו9
3330-3027אנטוורפן10
3337-3627שרלרואה11
2944-3727זולטה וורחם12
2842-2927לובן13
2840-3427סרקל ברוז'14
2631-2227לובייר15
1844-2127דנדר16

"קבוצות מוכנות להציע 30 מיליון אירו על חלאילי"

דיווח בבלגיה: ברקע העניין מניוקאסל ובנפיקה, בתקשורת מעריכים שמועדונים יהיו מוכנים להוציא סכום עתק על הישראלי. וגם: ההבהרה של סוכנו על עתידו

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

ענאן חלאילי ממשיך להרשים במדי אוניון סן ז'ילואז ומעורר עניין מצד מועדונים גדולים באירופה, אך בשלב זה נראה כי הכוכב הישראלי אינו מתכוון לעזוב את הקבוצה הבלגית. שחקן הכנף, שהגיע ממכבי חיפה ב-2024, מצדיק עד כה את ההשקעה הגדולה של המועדון, ששילם עליו 6.5 מיליון אירו.

חלאילי מציג יכולת מרשימה העונה בליגה הבלגית וגם בליגת האלופות. שחקן הכנף, שנחשב למהיר, חד וטכני במיוחד, עובד ללא הפסקה על המגרש, דבר שבא לידי ביטוי גם במספרים כאשר כבש 3 שערים ב-8 הופעות במסגרת האירופית.

בשל היכולת הזו, שמו של חלאילי כבר נקשר למספר מועדונים גדולים באירופה. לפי הדיווחים בבלגיה, ישנם מועדונים שמוכנים להציע עבורו יותר מ-30 מיליון אירו, כאשר בין הקבוצות שמתעניינות בו נמצאות ניוקאסל ובנפיקה.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

"הוא עדיין רוצה להשיג מטרות גדולות עם אוניון"

למרות הספקולציות הרבות סביב עתידו, בסביבתו של השחקן מבהירים כי כרגע אין כל כוונה לעזוב. חלאילי אף זכה פעמיים בתואר שחקן החודש שנבחר על ידי מערכות DH ו-RTBF ספורט, מה שמדגיש עוד יותר את מעמדו בקבוצה.

סוכנו של השחקן, בועז גורן, התייחס בבלגיה לשמועות והבהיר כי הן אינן משפיעות על השחקן. "לא נגיב לשום מידע לגבי העתיד של ענאן", אמר.

גורן הוסיף כי המיקוד של חלאילי נמצא במקום אחד בלבד: "יש לו עדיין מטרות גדולות להשיג עם אוניון, ושם נמצא כל הריכוז שלו".

