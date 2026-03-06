"קבוצות מוכנות להציע 30 מיליון אירו על חלאילי"

ענאן חלאילי ממשיך להרשים במדי אוניון סן ז'ילואז ומעורר עניין מצד מועדונים גדולים באירופה, אך בשלב זה נראה כי הכוכב הישראלי אינו מתכוון לעזוב את הקבוצה הבלגית. שחקן הכנף, שהגיע ממכבי חיפה ב-2024, מצדיק עד כה את ההשקעה הגדולה של המועדון, ששילם עליו 6.5 מיליון אירו.

חלאילי מציג יכולת מרשימה העונה בליגה הבלגית וגם בליגת האלופות. שחקן הכנף, שנחשב למהיר, חד וטכני במיוחד, עובד ללא הפסקה על המגרש, דבר שבא לידי ביטוי גם במספרים כאשר כבש 3 שערים ב-8 הופעות במסגרת האירופית.

בשל היכולת הזו, שמו של חלאילי כבר נקשר למספר מועדונים גדולים באירופה. לפי הדיווחים בבלגיה, ישנם מועדונים שמוכנים להציע עבורו יותר מ-30 מיליון אירו, כאשר בין הקבוצות שמתעניינות בו נמצאות ניוקאסל ובנפיקה.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

"הוא עדיין רוצה להשיג מטרות גדולות עם אוניון"

למרות הספקולציות הרבות סביב עתידו, בסביבתו של השחקן מבהירים כי כרגע אין כל כוונה לעזוב. חלאילי אף זכה פעמיים בתואר שחקן החודש שנבחר על ידי מערכות DH ו-RTBF ספורט, מה שמדגיש עוד יותר את מעמדו בקבוצה.

סוכנו של השחקן, בועז גורן, התייחס בבלגיה לשמועות והבהיר כי הן אינן משפיעות על השחקן. "לא נגיב לשום מידע לגבי העתיד של ענאן", אמר.

גורן הוסיף כי המיקוד של חלאילי נמצא במקום אחד בלבד: "יש לו עדיין מטרות גדולות להשיג עם אוניון, ושם נמצא כל הריכוז שלו".