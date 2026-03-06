איראן דורשת: הטילו סנקציות על ישראל וארה"ב

הוועד האולימפי של איראן פנה במכתב רשמי לוועד האולימפי הבינלאומי ולמועצה האולימפית של אסיה, בדרישה לחקור תקיפות שביצעו לכאורה ארצות הברית וישראל ושלטענת טהרן גרמו לנפגעים ולנזק למתקני ספורט במדינה. לפי דיווח של סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים", הפנייה כוללת גם בקשה לנקוט צעדים נגד שתי המדינות בזירה הספורטיבית.

במסמך נטען כי מדובר ב"הפרות חמורות של הפסקת האש האולימפית ומעשי תוקפנות", דווקא בתקופה שנועדה לעודד שלום ולהגן על ספורטאים. לפי הוועד האיראני, התקיפות עומדות בניגוד לעקרונות היסוד של האמנה האולימפית, שמקדמת כבוד אנושי והבנה בין עמים באמצעות הספורט. לטענתם, כמה מתקני ספורט במדינה נפגעו במהלך התקיפות ואף חברים בקהילה הספורטיבית איבדו את חייהם.

הטענות האיראניות על נפגעים ונזק למתקני ספורט

בין האירועים שמוזכרים במכתב נמצא, לפי הדיווחים, תקיפה של אולם ספורט מקורה בדרום איראן. על פי המידע שצוטט במסמך, בתקיפה נהרגו 20 נערות שהתאמנו בכדורעף באולם בזמן האירוע. בוועד האולימפי האיראני טענו כי מותן של הספורטאיות הצעירות "זעזע עמוקות את הקהילה האולימפית שלנו" וגרם לאובדן כבד עבור משפחותיהן וחבריהן לקבוצה.

מחאה בטהרן (רויטרס)

עוד נטען כי בין ההרוגים נמצא גם המתאבק מהדי עבדוללהנג'אד ממחוז אלבורז, לצד גורמים נוספים הקשורים לספורט הלאומי. בין היתר הוזכר גם יו"ר ועדת האתיקה של הוועד האולימפי האיראני, שתואר במסמך כאדם שפעל לחיזוק היושרה והשקיפות בתנועה האולימפית במדינה.

במכתב נטען כי מצב המלחמה מקשה בשלב זה לאמת באופן מלא את מספר הנפגעים מקרב ספורטאים ואנשי ספורט, ולכן ייתכן שהנתונים הקיימים אינם משקפים עדיין את היקף האבדות האמיתי בקהילה הספורטיבית האיראנית. בנוסף נטען כי נפגעו גם מתקנים שונים, בהם מטה הוועד האולימפי, האקדמיה האולימפית, התאחדות הכדוריד הלאומית ומרכז אימונים להיאבקות.

לצד הפנייה לארגונים האולימפיים, הרשויות באיראן דיווחו גם על תקיפה במתחם הספורט אזאדי בטהרן. לפי הממשלה, טיל פגע באצטדיון המכיל 12,000 מקומות ישיבה וגרם לנזק כבד למתקן. שר הספורט אחמד דוניאמלי הגיע למקום וגינה את ההפצצה, שלדבריו מהווה הפרה של החוק הבינלאומי ושל האמנה האולימפית.

אזרחי איראן בטהרן (רויטרס)

המכתב מדגיש כי המשך הפעילות הצבאית בתקופת הפסקת האש האולימפית עומד בניגוד לרוח ההסכם, שנועד להבטיח את ביטחונם של הספורטאים ולאפשר את השתתפותם במשחקים. לפי הוועד האיראני, ההסלמה הצבאית כבר השפיעה בפועל על הספורט, כאשר ספורטאי פאראלימפי מאיראן לא הצליח להשתתף במשחקי החורף הפאראלימפיים מילאנו-קורטינה 2026 בשל המצב.

"גם ברגעים קשים ועצובים אלו אנו מחויבים לערכים של שלום, כבוד וסולידריות שמגדירים את התנועה האולימפית", נכתב במסמך, שהסתיים בקריאה לארגוני הספורט להגן על הספורטאים מפני השפעות הסכסוך. "הספורט חייב להישאר גשר בין עמים, ולא קורבן של תוקפנות צבאית", הוסיפו.

הפרשה מגיעה על רקע דיון גובר בתוך התנועה האולימפית לגבי משמעותה בפועל של הפסקת האש האולימפית. ימים ספורים קודם לכן חזר הוועד האולימפי הבינלאומי והביע תמיכה בעקרון הזה על רקע המתיחות במזרח התיכון, אך נמנע מלקבוע האם התקיפות האחרונות אכן מהוות הפרה רשמית של ההסכם. בנוסף צוין כי ההחלטה של האו"ם התומכת בהפוגה האולימפית היא הצהרתית ואינה מחייבת, ולכן לוועד האולימפי אין סמכות ישירה לאכוף אותה.