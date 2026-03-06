שחקני ליגת Winner למען אוהדי הכדורגל

בצל המלחמה עם איראן והשבתת ליגת העל בכדורגל, שחקני הקבוצות יצאו היום (שישי) בפנייה מאוחדת לאוהדי הקבוצות. השחקנים אמרו: “אנחנו חזקים ביחד ונחזור חזקים יותר. כל הליגה, כל הקבוצות, לב אחד. מחכים לכם במגרשים, מאוחדים מתמיד”.

עוד הוסיפו: “גם בימים קשים, הכדורגל מחבר בנינו. כולנו עומדים יחד, על הדשא ומחוצה לו. כשהמדינה צריכה אותנו, אנחנו ביחד. הכדורגל הוא הבית של כולנו ונחזור אליו יחד. מאוחדים היום, חזקים מחר. שחקני ליגת Winner מתגעגעים ומחכים לחזור ולשחק עבורכם בקרוב!”

צפו: שחקני ליגת העל במסר לאוהדים

יו״ר המנהלת ארז כלפון אמר בעצמו: ״כולנו מחכים לשוב ולשחק בקרוב את המשחק האהוב על כולנו. אני מתחייב כי ביחד עם הקבוצות ובכפוף להנחיות מצילות חיים של פיקוד העורף, נעשה הכל על מנת לשוב ולשחק עבורכם בקרוב ולהביא את הליגה לסיום ספורטיבי ולהכרעות על המגרש. אנחנו ממשיכים לחזק את חיילי צבא ההגנה לישראל ואתכם התושבים ואוהדי הכדורגל. שימרו על עצמכם, שבת שקטה לכל בית ישראל״.