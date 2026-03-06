יום שישי, 06.03.2026 שעה 17:17
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שחקני ליגת Winner למען אוהדי הכדורגל

בצל המלחמה עם איראן והשבתת הליגה, השחקנים יצאו בהודעה מאוחדת למען אוהדי הקבוצות: "כולנו עומדים יחד, כל הקבוצות, ואנחנו מחכים לכם במגרשים"

|
יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)
יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)

בצל המלחמה עם איראן והשבתת ליגת העל בכדורגל, שחקני הקבוצות יצאו היום (שישי) בפנייה מאוחדת לאוהדי הקבוצות. השחקנים אמרו: “אנחנו חזקים ביחד ונחזור חזקים יותר. כל הליגה, כל הקבוצות, לב אחד. מחכים לכם במגרשים, מאוחדים מתמיד”.

עוד הוסיפו: “גם בימים קשים, הכדורגל מחבר בנינו. כולנו עומדים יחד, על הדשא ומחוצה לו. כשהמדינה צריכה אותנו, אנחנו ביחד. הכדורגל הוא הבית של כולנו ונחזור אליו יחד. מאוחדים היום, חזקים מחר. שחקני ליגת Winner מתגעגעים ומחכים לחזור ולשחק עבורכם בקרוב!”

צפו: שחקני ליגת העל במסר לאוהדים

יו״ר המנהלת ארז כלפון אמר בעצמו: ״כולנו מחכים לשוב ולשחק בקרוב את המשחק האהוב על כולנו. אני מתחייב כי ביחד עם הקבוצות ובכפוף להנחיות מצילות חיים של פיקוד העורף, נעשה הכל על מנת לשוב ולשחק עבורכם בקרוב ולהביא את הליגה לסיום ספורטיבי ולהכרעות על המגרש. אנחנו ממשיכים לחזק את חיילי צבא ההגנה לישראל ואתכם התושבים ואוהדי הכדורגל. שימרו על עצמכם, שבת שקטה לכל בית ישראל״.

