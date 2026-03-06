רולקס וכדור מיוחד: המתנות של מסי לטראמפ

המפגש הרשמי בין ליאו מסי לדונלד טראמפ בוושינגטון סיפק תמונות בלתי נשכחות, שבהן כדורגל והפוליטיקה האמריקאית השתלבו. מעבר לנאומים הרשמיים לאחר הזכייה באליפות ה-MLS, תשומת הלב הופנתה למתנות שהביאה משלחת אינטר מיאמי לחדר הסגלגל, פריטים שמשקפים את הזהות הוויזואלית של הקבוצה ואת מעמד השחקנים שלה במדינה.

הרגע המרכזי הגיע כאשר ליאו מסי העניק לנשיא באופן אישי כדור כדורגל ורוד במהדורה מוגבלת, הצבע המזוהה עם הקבוצה שהפך למוכר ברחבי העולם. הכדור, שלפי כמה דיווחים בינלאומיים כולל הטבעות המפרטות את ההישגים האחרונים של הקבוצה, מייצג את השינוי שעבר הכדורגל במיאמי. לאחר מכן העניק חורחה מאס לנשיא חולצה עם המספר 47, בהתאם למקומו של דונלד טראמפ ברצף נשיאי ארצות הברית.

עם זאת, המתנה שעוררה את הסקרנות הטכנית הגדולה ביותר הייתה השעון שהעניק חאבייר מסצ’ראנו. מדובר בדגם של Tudor (מותג האחות של רולקס והספונסר הרשמי של אינטר מיאמי), ליתר דיוק “Black Bay Chrono Pink”. הכרונוגרף הזה, שבולט בזכות לוח המחוונים בצבע הוורוד המזוהה עם המועדון ובזכות צמיד הפלדה בעל חמש החוליות, הושק במקור כמהדורה אקסקלוסיבית וקשה להשגה במיוחד, מה שמעלה את ערכו ואת הסמליות שלו באירוע מוסדי מהסוג הזה.

ערכו של השעון הוורוד האקסקלוסיבי של המשלחת

למרות שמחירו יכול לזנק בשוק היד השנייה ובקרב אספנים בשל נדירותו, המחיר הרשמי של Tudor Black Bay Chrono “Pink” עומד על כ-5,600 אירו (כ-6,000 דולר). השעון הזה, שנולד משיתוף פעולה עם דייויד בקהאם, הפך לסמל של יוקרה עבור חברי הארגון הבולטים ביותר.

לסיכום, אסטרטגיית הענקת המתנות של אינטר מיאמי בבית הלבן שימשה לחיזוק המותג של המועדון מול הרשות המבצעת. מסי, שהיה יכול להגיע הפעם לאחר שנעדר בתקופת הממשל הקודם, מוסיף פרק היסטורי נוסף לתקופתו באמריקה, שם מתנות חומריות כמו הכדור הוורוד ושעון היוקרה מדגישות שההשפעה שלו בארצות הברית חורגת הרבה מעבר למגרש, ומגיעה גם לתחום היוקרה והיוקרה הבינלאומית.