יום שישי, 06.03.2026 שעה 17:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

גדראני: אנשים בישראל לא בפאניקה, רגילים לזה

בלם בית"ר ירושלים בראיון במולדתו: "כל בני המשפחה שלי לחוצים ואני מנסה להרגיע את כולם". וגם: מדוע לא הצליח בקייראט וההשוואה בין ישראל לקזחסטן

|
לוקה גדראני (רועי כפיר)
לוקה גדראני (רועי כפיר)

המעבר של הבלם בן ה-28 לוקה גדראני לבית"ר ירושלים התברר כהצלחה. גדראני הפך לשחקן קבוע בהרכב הקבוצה, משחק 90 דקות, מקבל ציונים גבוהים והפך לשחקן מפתח. בית"ר נאבקת על האליפות. לאחר 24 מחזורים יש לקבוצה 51 נקודות והיא נמצאת במקום השני, אולם בעקבות המלחמה עם איראן ליגת העל נעצרה זמנית.

"כל הפעילויות הושעו עד 12 במרץ. למדינה הזאת יש הרבה ניסיון עם מצבים דומים ואפשר לומר שהם מתמודדים עם הכול היטב. לומר שאנשים בפאניקה זו לא התחושה, כי כמו שאמרתי, הם כבר רגילים לזה", אמר גדראני בראיון במולדתו.

"כאשר אני כאן, כל בני המשפחה שלי לחוצים ואני מנסה להרגיע את כולם. אני לא נמצא באזור חם. המועדון גם עזר לנו והעביר אותנו לגבול המצרי, שם יש שקט, ואנחנו מתאמנים כאן באופן אישי".

לוקה גדראני (אורן בן חקון)לוקה גדראני (אורן בן חקון)

יצא שכאשר הגעת לבית"ר הקבוצה הייתה ברצף ניצחונות.
"כן, אחרי שעברתי לבית"ר קרה שהתחלנו לנצח ואני שמח שתרמתי לכך. מעבר לקבוצה, אני עובד כל יום כדי להועיל לקבוצה שלי ולמדינה שלי באותה צורה".

היית שחקן מפתח בקייראט, אבל לאחרונה לא קיבלת כלל הזדמנות לשחק. מה יכולה להיות הסיבה לכך?
"הסיבה שלא שיחקתי בקייראט הייתה פציעות. תודה לאל, אחרי המצב הקשה הזה חזרתי, ולאחר שחזרתי מהפציעה אני מוכיח את היכולות שלי בבית"ר. קייראט כבר בעבר ואני חושב רק על ההווה ועל העתיד".

“הליגה הישראלית ברמה גבוהה מהקזחית”

בית"ר הייתה מוליכת הטבלה, אבל לא ניצחתם בכמה משחקים אחרונים וכעת אתם במקום השני.
"הכול עדיין לפנינו. המטרה שלנו היא להשתפר ממשחק למשחק ולהחזיר את המקום הראשון. המנטליות של הקבוצה היא להתכונן למשחק ספציפי, לנצח משחק ספציפי ולא להסתכל רחוק מדי קדימה. אני מאוד אוהב את הגישה הזאת".

"המטרה - מקום ראשון". לוקה גדראני ומיכאל אוחנה (רדאד ג"המטרה - מקום ראשון". לוקה גדראני ומיכאל אוחנה (רדאד ג'בארה)

תשווה בין הליגה הישראלית לליגה הקזחית.
"הליגה הישראלית ברמה גבוהה יותר מהליגה בקזחסטן. יש כאן שחקנים טובים יותר, התשתיות, האוהדים והיחס של האנשים לספורט הם ברמה הגבוהה ביותר. גם השחקנים המקומיים מהירים וטכניים".

היריבות של הנבחרת שלנו בליגת האומות יהיו צפון אירלנד, אוקראינה והונגריה. איך אתה מעריך את הסיכויים?
"לדעתי לנבחרת גאורגיה יש את השאיפה והיכולת לשחק בהצלחה מול הנבחרות האלה. הדבר העיקרי הוא שכולם יהיו בכושר אופטימלי. כולם ראו שנבחרת גאורגיה יכולה לנצח כל אחת".

לפני המשחקים האלה יש משחקי ידידות במרץ, שבהם, בהתאם לכושר שלך, יש סיכוי גבוה שתוזמן לנבחרת.
"אני מתכונן ועושה כל מה שאני יכול כדי להיות בכושר בפגרת הנבחרות. הליגה הישראלית בוטלה, אבל אני מתאמן באופן אישי ומרגיש טוב. כולם אומרים שלנבחרת גאורגיה יש בעיות בהגנה, ואני אנסה לתרום כדי לתקן את הבעיה הזאת".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */