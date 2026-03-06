"כלום לא גמור. אדבר עם הרופאים על הפציעות"

ברצלונה אומנם ניצחה במשחק האחרון שלה עם 0:3 על אתלטיקו מדריד בגומלין חצי גמר הגביע, אך זה לא הספיק לה בשביל להפוך תבוסה של 4:0 מהמשחק הראשון והיא הודחה מהמפעל. לפני כן, השיגה שני ניצחונות ליגה ברציפות ועכשיו פניה לקראת המחזור ה-27 מחר (שבת, 22:00) מול אתלטיק בילבאו.

לפני ההתמודדות בסאן ממס מול הבאקסים, האנזי פליק ענה על השאלות במסיבת העיתונאים המסורתית ודיבר על הכל: ההתאוששות מההפסד בסיכום לקולצ’ונרוס, היריבה של ארנסטו ואלוורדה, הפצועים הרבים, ההפרש מריאל מדריד והשחקן שלדעתו יכול לשחק גם כקשר וגם כמגן.

תחילה, המאמן הגרמני שיתף על מצב הקבוצה אחרי ההדחה מהגביע: “בילבאו היא יריבה פנטסטית, זה לא יהיה קל. היא משחקת בבית שלה וזו תהיה קבוצה אחרת מזו שהפסידה לריאל סוסיאדד. האווירה בקבוצה טובה וגם האימונים מתקדמים טוב”.

שחקני ברצלונה (רויטרס)

“נצטרך לעשות שינויים, המטרה: לזכות בתארים שנותרו”

על הלו”ז הצפוף אל מול החוסרים והפצועים שלו: “מבחינתי, זה משהו שאנחנו צריכים לנהל. זה נורמלי כשיש לנו כל כך הרבה משחקים. יש לנו שחקנים מלא מאסיה ויש לנו ניסיון טוב איתם. מחר נצטרך לעשות שינויים, אבל אנחנו צריכים לנהל את הדקות של השחקנים”.

לגבי שיתופו של רוברט לבנדובסקי, ששב מפציעה, אמר פליק: “המטרה שלי עכשיו היא לזכות בשני התארים שנותרו לנו. לבנדובסקי חזר, יש לי הרבה כבוד אליו, נראה מחר. הוא יכול להבקיע 25 או 30 שערים”. באותו הקו, השיב לגבי גאבי: “הוא ייסע איתנו, הוא מתאמן איתנו, אבל הוא עדיין לא מוכן לשחק. אולי אחרי הפגרה הבאה. נראה”.

רוברט לבנדובסקי (רויטרס)

“קסאדו יכול לשחקן כקשר וכמגן, לא מרוצה מהפציעות”

לאור הפציעות של ז’ול קונדה ואלחנדרו באלדה, הגרמני הפתיע: “מארק קסאדו יכול לשחק בשתי העמדות, בקישור וכמגן. הוא שחקן מאוד אינטליגנטי ויכול לשחק בכל עמדה”. לאחר מכן, פליק הרחיב יותר על התחושות האישיות שלו בעקבות הסגל הפצוע, ונשמע די עצבני פתאום.

“דברים כאלה קורים. אני לא מרוצה. אנחנו צריכים לדבר על מה אנחנו יכולים לשפר. זו תמיד האחריות שלי, לא של הצוות הרפואי או הפיזיותרפיסטים, זו האחריות שלי. אני רוצה לדבר עם הרופאים, הפיזיותרפיסטים, הצוות הטכני, לראות מה אנחנו יכולים לשפר. זה עניין של ניהול הקבוצה. זה לא נעים, במיוחד ברגע מכריע כזה בעונה. אנחנו אופטימיים. זה כן נותן לשחקנים אחרים את ההזדמנות להראות כמה הם טובים”, סיכם האנזי.

קסאדו ופליק (IMAGO)

“הפער מריאל? כלום לא גמור. מחליט על מנוחה יחד עם הסגל”

מאמן הקטלונים דיבר על הפער מריאל מדריד, שכרגע במקום השני עם 4 נקודות פחות: “כרגע הפער חשוב, כמובן, אבל זה לא עניין גמור. יש עוד דרך ארוכה עד סוף מאי. נשאר עוד הרבה זמן והרבה משחקים. ביום שלישי היו לנו עוד שתי פציעות, וגם להם יש את שלהם. אנחנו צריכים להתמודד עם זה ולהמשיך הלאה”.

פליק חשף איך הוא קובע מי ינוח, כתשובה לשאלה לגבי זמן המשחק של לאמין ימאל: “יש לי את התוכניות שלי, אבל אני גם מטיל את האחריות הזו על השחקנים. לפעמים אנחנו מחליטים יחד, לפעמים אני מחליט. ככה אני רוצה לנהל את הקבוצה שלי”.