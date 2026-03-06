יום שישי, 06.03.2026 שעה 15:18
ספורט אחר  >> שחייה

גורבנקו וגולובטי עלו לאל' המכללות האמריקאית

שתי השחייניות שמתחרות עבור אוניברסיטת לואיוויל הצליחו להעפיל לאליפות, שתחל ב-18 במרץ באטלנטה כשכל אחת עשתה את המוטל עליה בשלושה משחים שונים

|
דריה גולובטי (Karl moore)
דריה גולובטי (Karl moore)

הוכרזו העולות לאליפות המכללות בשחייה בארצות הברית וביניהן בולטת הנוכחות של שתי ישראליות: אנסטסיה גורבנקו ודריה גולובטי. שתיהן שוחות עבור אוניברסיטת לואיוויל. שתי הישראליות יתחרו באליפות המכללות (NCAA) בשחייה, שתתחיל ב-18 עד ה-21 במרץ באטלנטה, ג'ורג'יה.

גורבנקו, שהחלה להתחרות בליגה בינואר האחרון לאחר כמעט שנה של המתנה על הספסל, העפילה לאליפות בשלושה מקצים, כולם בעשירייה הראשונה. במשחה ה-200 מעורב אישי העפילה מהמקום הראשון, עם יתרון של למעלה משנייה על המדורגת השנייה. במשחי ה-100 וה-200 חזה העפילה מהמקום השלישי. גולובטי העפילה לאליפות בשלושה מקצי חופשי: 100, 200 ו-500.

גורבנקו סיימה עונה מרשימה במיוחד בליגת המכללות. היא שברה שיאי בית ספר כבר בהופעה השנייה שלה, סיימה את תחרויות הקונפרנס עם שלוש מדליות אישיות (שתי מדליות כסף ב-200 מעורב אישי ו-100 חזה ומדליית ארד ב-200 חזה) ומדליית כסף בשליחות 4X100 חופשי, הובילה את לואיוויל למספר ניצחונות מפתיעים, וקבעה ספליט של 25.49 שניות בחזה בשליחות 4×50 מעורב אישי, התוצאה השלישית בטיבה בהיסטוריה של המשחה. גולובטי הגיעה לאליפות אחרי עונה עקבית, שכללה ניצחון במשחה ה-500 חופשי בתחילת העונה ותוצאות יציבות לאורך כל המפגשים.

אנסטסיה גורבנקו (Karl moore)אנסטסיה גורבנקו (Karl moore)

באליפות ישתתפו כ-322 שחייניות מדיוויז'ן 1, הרמה הגבוהה ביותר בשחיית הקולג'ים בארצות הברית. תוצאות הגברים צפויות להיות מוכרזות בימים הקרובים.

