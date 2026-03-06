יום שישי, 06.03.2026 שעה 15:53
שיתוף פעולה מפתיע: ג'וקוביץ' וציציפאס ביחד

הסרבי שעבר לאתונה יחבור ליווני בטורניר הזוגות באינדיאן וולס. סינר ישחק עם אופלקה, הרוסים הגיעו באיחור בשל התקיפה באיראן

|
נובאק ג'וקוביץ' מתאמן באינדיאן וולס. (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' מתאמן באינדיאן וולס. (רויטרס)

הגרלת הזוגות של טורניר אינדיאן וולס פורסמה וסיפקה לחובבי הטניס מספר הפתעות מרעישות, כאשר הגדולה שבהן היא שיתוף הפעולה המסקרן בין נובאק ג'וקוביץ' לסטפנוס ציציפאס. המדורג הראשון בעולם לשעבר, שחגג לאחרונה את יום הולדתו ה-38, יחבור לכוכב היווני במה שמסתמן כ"צוות יווני" לכל דבר ועניין.

החיבור בין השניים אינו מקרי. בספטמבר 2025 עבר ג'וקוביץ' עם משפחתו מסרביה לאתונה, שם רשם את ילדיו, סטפן וטארה, לבית ספר בריטי יוקרתי. המעבר קירב בין שני הטניסאים, כאשר ציציפאס הזמין את נולה לארוחת ערב בעיר מגוריו ווליאגמני, והשניים אף נצפו יחד במשחק גביע דייוויס. בראיון שנערך לאחרונה הצהיר ג'וקוביץ': "אני מרגיש כמו יווני, אני עדיין צריך ללמוד את השפה". כעת, החברות הזו תעבור למבחן המעשי על המגרש בקליפורניה.

נובאק ג'וקוביץ' מנופף לקהל בדרכו למגרש. (רויטרס)נובאק ג'וקוביץ' מנופף לקהל בדרכו למגרש. (רויטרס)

למרות השמות הנוצצים, ההגרלה לא האירה פנים לצמד החדש. כבר בסיבוב הראשון הם צפויים לפגוש משוכה גבוהה בדמות המדורגים 3 בטורניר, מרסלו ארוואלו ומאט פאביץ'. ג'וקוביץ', שלא שיחק טניס תחרותי מאז ההפסד בגמר אליפות אוסטרליה לקרלוס אלקרס, ינסה להסיר חלודה בטורניר הזוגות הראשון שלו לעונת 2026.

גם יאניק סינר, המדורג 2 בעולם, נרשם לטורניר הזוגות. האיטלקי ישתף פעולה עם הענק האמריקאי ריילי אופלקה, איתו זכה בעבר בטורניר אטלנטה. השניים, שנכנסו לטורניר ברגע האחרון באמצעות כרטיס חופשי (Wildcard) לאחר שהדירוג המשותף שלהם היה נמוך מדי, קיבלו הגרלה אכזרית במיוחד ויפגשו בסיבוב הראשון את המדורגים 1 בטורניר, מרסל גרנויירס והוראסיו זבאלוס.

מעבר לצד המקצועי, ההכנות לטורניר הושפעו מאירועים גיאו-פוליטיים הקשורים לישראל. מספר טניסאים בכירים, ביניהם דנייל מדבדב, אנדריי רובלב וקארן חצ'אנוב, הגיעו לקליפורניה באיחור ניכר. השלושה נתקעו בדובאי לאחר שטיסות רבות במזרח התיכון בוטלו בעקבות הפעולה הצבאית של ישראל וארצות הברית נגד איראן. הכוכבים הרוסים נאלצו לנסוע ברכב לעומאן, משם טסו לטורקיה ורק אז המשיכו לארצות הברית.

סטפנוס ציציפאס מכה בכדור. (רויטרס)סטפנוס ציציפאס מכה בכדור. (רויטרס)

למרות המסע המפרך, השלושה ישתתפו גם הם בטורניר הזוגות. מדבדב ישתף פעולה עם הכישרון הצעיר לרנר טיין, והם יפגשו את בני הדודים הצרפתים ולנטין ואשרו וארתור רינדרקנש. רובלב וחצ'אנוב, שזכו בעבר בטורניר מדריד, יפתחו מול הוגו ניס ואדוארד רוג'ר-וסלין. שיתופי פעולה נוספים ומעניינים כוללים את אלכסנדר זברב שחוזר לשתף פעולה עם מרסלו מלו, ופליקס אוז'ה-אליאסים שישחק לצד סבסטיאן קורדה.

