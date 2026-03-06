רשמית: הדרבי התל אביבי ביורוליג ייערך ב-12.4

היורוליג הודיעה היום (שישי) רשמית כי הדרבי התל אביבי ביורוליג, שנדחה לאור המלחמה בין ישראל וארצות הברית לאיראן, יתקיים ב-12.4 בשעה 21:15. מכבי ת”א תהיה המארחת מול הפועל ת”א, זאת במסגרת המחזור ה-30 של המפעל.

מדובר במועד שהוא למעשה ארבעה ימים לפני המחזור האחרון של העונה הסדירה, כאשר כזכור, כפי שפרסמנו, האדומים דרשו שהמשחק יתקיים ביום שני הקרוב, אך הצהובים התנגדו לכך. לאחר מכן, בהפועל ת”א נתנו אור ירוק לקיום המשחק בתאריך החדש שהוצע, זאת אחרי דין ודברים שהיו בינה ובין אנשי היורוליג על התאריך לקיום המשחק.

מכבי ת”א נמצאת כרגע בבלגרד יחד עם חלק מהשחקנים הזרים של שאר קבוצות ליגת העל, שכזכור עזבו את הארץ והגיעו לבירת סרביה, כאשר אתמול מאמן הצהובים עודד קטש העביר אימון ל-18 שחקנים, כשקלאודיו קולדבלה לקח חלק גם כן. הפועל ת”א מנגד נמצאת בסופיה.

שחקני מכבי תל אביב והפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

מה נותר לקבוצות ביורוליג

המשחקים שנותרו למכבי ת"א ביורוליג: הפועל ת"א (בית), מילאנו (חוץ), וילרבאן (חוץ), פנרבחצ'ה (בית), דובאי (בית), אנאדולו (בית), באסקוניה (חוץ), פאריס (חוץ), בולוניה (בית).

המשחקים שנותרו להפועל ת”א ביורוליג: פאריס (בית) מכבי ת"א (חוץ), ברצלונה (חוץ), בולוניה (בית), ריאל מדריד (חוץ) באסקוניה (חוץ), פנאתינייקוס (בית), פנרבחצ'ה (בית), אולימפיאקוס (בית), מונאקו (חוץ).