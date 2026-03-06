יום שישי, 06.03.2026 שעה 22:42
יום שישי, 06/03/2026, 22:00אצטדיון בלאידוסליגה ספרדית - מחזור 27
ריאל מדריד
דקה 42
1 1
שופט: איסידירו דיאס
סלטה ויגו
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6022-5426ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3032-2626ראיו וייקאנו12
3041-3426סביליה13
3042-2726ג'ירונה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1743-1626אוביידו20
הספינה של ריאל מדריד נהגה לשוט בבטחה, אך כעת היא מטלטלת מצד לצד, כשמתקרבים למאני טיים של העונה והקבוצה מתקשה לענות על הציפיות. בשעה זו, היא מתארחת אצל סלטה ויגו במשחק שפותח את המחזור ה-27 בליגה הספרדית, במטרה להתייצב ולהפליג בחזרה למקומות בהם היא רוצה להיות.

כאמור, על אף שהיא במקום השני בלה ליגה, היכולת רחוקה מלהרשים כשהבלאנקוס רשמו שני הפסדי ליגה רצופים טרם ההתמודדות, נגד אוססונה בחוץ ומול חטאפה בבית, במה שהגביר את הלחץ והוביל לקריאות “תתפטר” לפלורנטינו פרס בסיום. הלבנים יכולים להתנחם בעובדה שהם עדיין קבוצת החוץ הטובה בליגה, כשהשיגו 27 נקודות מ-36 אפשריות עד כה.

מנגד, דווקא המארחת מגליסיה מגיעה בכושר מיטבי כשהיא עם ארבעה ניצחונות רצופים והפסד בודד בשמונת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. הסלסטה מכוונים למקום שיקנה להם כרטיס למפעל אירופי בעונה הבאה, וכשהם נמצאים טרם שריקת הפתיחה במקום השישי, החלום יהפוך לראלי עוד יותר אם ינצחו אחריו.

ניצחון של סלטה ויגו הוא לא חלום באספמיה, שכן המפגש הקודם בסנטיאגו ברנבאו הסתיים ב-0:2 גליסיאני כשווילוט סוודברג השלים צמד חלומי, במשחק בו לא פחות משלושה שחקני ריאל מדריד הורחקו: פראן גרסיה בצהוב שני דקה אחרי שקיבל את הראשון, אלברו קאררס באדום ישיר וגם אנדריק, שאמנם לא שותף במאבק, הורחק באדום ישיר גם כן.

מחצית ראשונה
  • '31
  • כרטיס צהוב
  • איגלסיאס ראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
שחקני סלטה ויגו מאושרים (רויטרס)שחקני סלטה ויגו מאושרים (רויטרס)
שחקני סלטה ויגו מחובקים (רויטרס)שחקני סלטה ויגו מחובקים (רויטרס)
בורחה איגלסיאס בטירוף (רויטרס)בורחה איגלסיאס בטירוף (רויטרס)
  • '25
  • שער
  • שער! סלטה ויגו השוותה ל-1:1: כדור ארוך נשלח לוויליוט סוודברג, שהיטל בהגנה של ריאל והעביר רוחב לאיגלסיאס, שסיים בנגיעה פנימה
  • '11
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: קרן של הבלאנקוס יצאה מהר לארדה גולר, שהמשיך לאורליאן טשואמני. האחרון בעט בנגיעה לקורה ופנימה
ארדה גולר מנסה לעצור את בורחה איגלסיאס (רויטרס)ארדה גולר מנסה לעצור את בורחה איגלסיאס (רויטרס)
  • '10
  • החמצה
  • ריאל התעוררה. טרנט אלכסנדר ארנולד שלח כדור ארוך לוויניסיוס, שהגיע ובעט נהדר, אך הכדור שלו פגש את העמוד
  • '6
  • החמצה
  • מצב ראשון לסלטה. בורחה איגלסיאס קיבל את הכדור על קצה הרחבה ושלח בעיטה שטוחה עם השמאלית, טיבו קורטואה מתח את איבריו והציל
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת בבלאידוס לדרך!
