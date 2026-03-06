"מי ייקח אותי לנבחרות? בכלל עוקבים אחריי?"

עד למחזור ה-15 של אמצע העונה, להפועל בני מוסמוס היו ארבעה ניצחונות בלבד. עם תום המחצית הראשונה בליגה א' צפון, הוחלט במועדון לצרף את אדהם זועבי, המאמן שהוביל הקבוצה בתום עונת 2023/24 מליגה ב' לליגה השלישית. והנה, 22 מחזורים מאחורינו ולקבוצה כבר 33 נקודות, משחק אחד פחות וחולקת היא את המקום החמישי עם הפועל עירוני כרמיאל, שמוביל לפלייאוף.

אדהם זועבי, שבחודש מאי הקרוב יחגוג 47, מכיר היטב את ליגה א' צפון, בדומה לכף ידו. אין שחקן שלא שוחח איתו בטלפון, אין מאמן שלא ישב אצלו בבית. זועבי הגיע לבני מוסמוס על מנת לעבוד. עם כניסתו לתפקיד, אמר ל-ONE כי המטרה הראשונית היא להיחלץ מהר ככל האפשר מהתחתית הבוערת, אליה היו קרובים במעט, לאחר 15 מחזורי ליגה.

עם חמישה ניצחונות והפסד אחד בלבד, אדהם זועבי על הגל, אלא שמבצע "שאגת הארי" עצר את ליגה א' צפון, רגע לפני שהיה אמור להתמודד באצטדיון 'השלום' מול הפועל טירת הכרמל, שנמצאת לה מתחת לקו האדום. ניצחון היה מקנה לבני מוסמוס מקום גבוה יותר. זועבי, כמו זועבי, מלבד המקצועיות, הכניס גם רוח של צחוק במועדון, מה שמביא השחקנים לאקסטרה על כר הדשא.

אדהם זועבי ושחקניו (באדיבות המועדון)

לאחר סיום הסיבוב הראשון אתה נוחת במועדון אותו העלית מליגה ב' לליגה א'. מקום 10, לקבוצה 15 נקודות. היום אתם עם 33 נקודות, 3 נקודות ממקום בפלייאוף העליון. מה הבאת למועדון שלא היה לפני זה? זו הצלחה מסחררת.

"אמת. הייתה הצלחה מסחררת. לא זכור לי בליגה א' שהגיע מאמן ועשה הצלחה כזו בפרק זמן קצר מקבוצה שקרובה לתחתית לקבוצה שמועמדת וודאית לפלייאוף עליון בתוך חודש. אני מכיר את הליגה, מכיר את הקבוצות והשחקנים ואני אגלה לך סוד, אני מכיר איך המאמן שמשחק מולי מכין את קבוצתו.

"למשל יש מאמן שאני מכיר שהוא מסתגר, בחיים לא לוחץ אותך למעלה. יש מאמן שיחכה באמצע וילחץ וינסה לחטוף, יש מאמן שמכין את הקבוצה לפי משחק אחרון שלנו ואז קל להפתיע אותו, אני הבאתי לשחקנים הכל על קבוצת היריב, חשבנו ביחד איך להתגבר על היתרונות וכמובן לנצל את החסרונות של היריב.

"אצלי במוסמוס היו שני דברים חשובים שאני ניצלתי אותם. הדבר הראשון: הרגעתי את המערכת. צחוקים, אווירה טובה, הרבה שיחות, הסברים והרבה אימונים עם כדור כשתוך כדי נגעתי בטקטיקה. הדבר השני: ניצלתי את היתרונות של הקבוצה, את נקודות הכוח, שיפרתי עוד ועוד וזה התבטא בשערים וניצחונות. כמובן שלא אגלה עד סוף העונה. בסוף תראיין אותי ואגלה לך".

אדהם זועבי (באדיבות המועדון)

ההחלטה להצטרף להפועל בני מוסמוס באה לך בקלות או שהתייעצת עם האנשים שלך לפני? ספר לי על המחשבה, האם באת בתנאי כלשהו (חיזוקים) או שידעת שאתה בא עם המקצוענות שלך ושהכל אפשרי.

"את האמת, ההצעה של מוסמוס הגיעה עם כמה הצעות נוספות, אבל כשהייתה שיחה ביני לבין ההנהלה הם לא שאלו אותי. לא היה משא ומתן. אמרו לי מחר אתה בא לאמן, רוצים להישאר בליגה. בשעה 17:00 להיות וניתקו את השיחה. באימון הראשון אמרתי הסגל הזה מספיק להישאר בליגה ואולי יותר. לאט לאט אהבתי את הנקודות החזקות של הקבוצה.

"הם התאימו לסגנון המשחק שאני אוהב. עשיתי קצת התאמות וכל השאר היסטוריה. לפני האימון, כמובן עדכנתי את אבא שלי כארם שהוא אוהב את הקבוצה וההנהלה עוד בשנת העלייה. הוא נתן לי את ברכת הדרך ויצאתי להרפתקה חדשה/ישנה במוסמוס".

כשחתמת כמאמן הפועל בני מוסמוס, דיברנו. אמרת שהביאו אותך להישארות מהירה בליגה. אפשר להגיד שכבר הצלחת. 33 נקודות ביד. אפשר לחלום על פלייאוף עליון עכשיו?

"אמת, זה מה שביקשה ההנהלה. לברוח מהתחתית הבוערת, להישאר בליגה מוקדם, ולנסות ולבדוק את הצעירים ואת הסגל לעונה הבאה. אני, למרות שזה מה שביקשו אבל בהסכם רשמתי להם מענק פלייאוף עליון, צחקו עליי אבל התעקשתי לרשום, אני ביקשתי לרשום לא בגלל הכסף בכדי שכולם יראו שאין דבר עומד בפני הרצון.

אדהם זועבי ומוחמד אגבאריה אבו עלי (באדיבות המועדון)

"אני נתתי את כל כולי באימונים. ממש ישבתי, הכנתי, התאמתי והתאמצתי המון בכדי שנגיע לרמה גבוהה ונפתיע את כולם ובדיוק זה מה שהיה כל שבוע זלזלו בנו במדורי הספורט והעניקו ניצחונות לכל קבוצה יריבה ששיחקה נגדנו, אבל בני מוסמוס באה ועבדה עם לב ונשמה והרבה טקטיקה והרבה צניעות, ניצחה והלכה הביתה, השחקנים באו ועבדו מכל הלב.

"מי שעוקב אחרי הקבוצה שלנו, יבין עד כמה שהשחקנים צנועים, בלי פוזה. הם שומרים על קשרים טובים עם הקבוצה היריבה וגם לא מקבלים אדומים. קבוצה נחמדה, צנועה ושמחה".

בוא נדבר על הילדים המוכשרים שלך. כארם ועומרי זועבי. השניים מעבר לים, בטח עוקבים אחר ההתפתחויות כאן. אתם בקשר רציף? הם דואגים? איך מחזקים אחד את השני?

"ברוך השם, עם כארם הכל עובד לפי התוכניות. המעבר לפורטוגל היה הברקה ברמה גבוהה של הסוכן אבי נימני שממש אני מודה לו מכל הלב. כארם מתפתח טוב גופנית, פיזית, קוגניטיבית והוא תמיד מוכן לכל דקה שהוא מקבל, אבל מקווה שיתנו לו עוד דקות ומצב הקבוצה ישתפר.

כארם, עומרי ואדהם זועבי כשעוד שיחקו בהפועל ירושלים (פרטי)

"לגבי עומרי, ביתיים הוא בישראל. צירפתי אותו לנוער של ראשון לציון בליגת על והוא כבר הספיק לתת גול בחצי שעה שהוא שיחק, עומרי חזר לישראל עד לחודש יוני בכדי לחדש את אישור השהות בפורטוגל (ויזה). תיגמר העונה עם ראשון והוא יחזור למועדון בליגה שנייה בפורטוגל.

"הוא שוחרר מהפועל ירושלים תמורת סכום מסוים שהעברתי להם, כמובן בהזדמנות זו אני מודה להפועל ירושלים ועל הדרך שעשינו ביחד. הייתה דרך קשה מאוד לילדים שעזבו את הבית בגיל 12 עד שהגיעו לבוגרים ואירופה ברוך השם, כמו שאמרתי לך עומרי יגיע לאירופה בחודש יולי וכולם עוד ישמעו עליו.

"לגבי כארם, הוא תמיד עוקב, דואג ושומר על קשר. הוא חווה את זה בקיץ כשחזר מפורטוגל ומכיר את כל התחושות והבלגן שיש. הלוואי שיגמר הכל ויהיה שלום ונחזור לחיות בשקט אינשאללה בשורות טובות לכולם".

כארם זועבי (IMAGO)

הליגה נעצרה בגלל הלחימה האינטנסיבית עם איראן ועכשיו גם החיזבאללה הצטרף. זה עוצר אותך רגע לפני משחק מול הפועל טירת הכרמל. מתגעגע כבר לכדורגל?

"קודם כל, אני מאחל לכל בית בישראל שלווה ושלום ובעזרת השם כולם ישובו בשלום. המלחמה עצרה הכל. אין אימונים ואין משחקים. היינו מוכנים למשחק נגד הפועל טירת הכרמל, שעל הנייר משחק שאנחנו אמורים לקחת אותו, אבל אני לקחתי בחשיבות גבוהה את המשחק הזה.

"לטירת הכרמל אין מה להפסיד וזה ייתן להם בטחון. הם יבואו וישחקו בכדי לנצח. מצד שני, זה משחק מטעה לשחקנים והם צריכים להיות מרוכזים ומפוקסים בכדי לנצח. נכון שהקבוצה הייתה בכושר שיא, אבל לא זלזלנו בטירת הכרמל במיוחד אחרי המשחק הטוב שלהם נגד בית שאן. הלוואי שתגמר המלחמה ויהיה שקט בכל המדינה נחזור לשגרה ולכדורגל שכבר מתגעגע אליו מאוד".

איך אתה מעביר את הזמן הזה?

"בבוקר אני עסוק בזום עם הכיתה שלי. אני מזכיר לך שאני מחנך כיתה וכל היום אני בקשר עם התלמידים שלי, מרגיע אותם, מסביר להם ואחר כך אני מתפנה לשחקנים שלי. אני שולח להם תרגילים, מאמרים ואימונים. משוחח איתם, שומר גם על קשר עם ההנהלה, מחכים ומתגעגעים כבר.

הפועל בני מוסמוס (באדיבות המועדון)

"אל תשכח שעכשיו חודש רמדאן. כולנו בצום, מעבירים את הזמן בכל מיני טקסים שקשורים לחודש המבורך, למשל מבקרים את המשפחה, את החברים וכמובן נפגש עם השחקנים שבאים לבקר אותי. אני אישית תמיד שומר על קשר חם עם השחקנים שלי, ממש כמו משפחה ובאותה הזדמנות מדברים על כל מה שקשור לקבוצה ולכדורגל".

אתה חושב, בראייה רוחבית, כי האיום הזה של איראן על העולם כולו (יורים על מדינות מוסלמיות מתונות, על טורקיה ועוד) צריך להיות מוסר תכף ומיד? זה לא יכול להימשך, לא ככה?

"מלחמה זה סיוט. הכל נעצר, הרגשה לא טובה בכלל, במיוחד שאיראן בתמונה, שהיא מדינה עוינת ויורה לכל הכיוונים. אני לא אוהב פוליטיקה ולא רוצה להיכנס לזה, אבל הגיע הזמן לעשות סדר ולשים סוף לכל איום, כי כולנו רואים שהטילים לא מבדילים והם משתוללים. הלוואי שייגמר הכל ויהיה מזרח תיכון חדש והגבול יפתח ויהיה שלום. באמת הגיע זמן".

הכדורגל עוד יחזור. אנחנו בטוחים בזה. איפה אתה רואה את עצמך ואת בני מוסמוס בסיום העונה הזאת? הפתעה?

"הפתעה? אני לא חושב. אם נסיים בפלייאוף העליון, אולי זה יפתיע את הליגה, אבל אני לא מופתע, כי יש לנו שחקנים גברים, מחויבים, עובדים בלי הפסקה ומגיע להם הפלייאוף הזה. זאת תהיה מתנה בשבילם. אם לא נעלה לפלייאוף, אז השגנו את המטרה מוקדם מהצפוי ומגיע כבוד לשחקנים להנהלה ולאוהדים ולעוזר שלי אבו וסים, שהוא בורג חשוב בקבוצה ויש לו חלק גדול בהצלחה שלנו. אבל בשורה אחרונה, אנחנו רוצים פלייאוף עליון, רוצים תחרות, רוצים הישגיות ועניין. אני מבטיח לך שנלך עם זה עד הסוף".

אדהם זועבי (חג'אג' רחאל)

מאמן מוסלמי בקבוצה יהודית או בנבחרת ישראלית. מה מונע מזה לקרות בפועל?

"מציאות קשה מאוד. זה ערבוב של הרבה פוליטיקה ולרוב פחד מהתגובה של המקורבים או האוהדים, חוסר הערכה מקצועית למאמן הערבי המוסלמי. אני, אישית, הייתי מועמד שלוש פעמים לאימון קבוצות יהודיות בליגה א'. משום מה לא יצא לפועל סתם בגלל סיבות לא קשורות לכדורגל, אבל מאמין שבסוף אני אאמן קבוצה יהודית בליגה א'.

"לגבי הנבחרות, זה סיפור אחר לגמרי. אני עברתי הרבה בכדורגל ואימנתי מהטרומים עד הבוגרים, נגעתי בכל הגילים, זכיתי באליפויות, גביעים, עליות ליגה ויש עוד הרבה כמוני, אבל מי ייקח אותי לנבחרות? למה, בכלל עוקבים אחרי מאמנים? אני אגיד לך דבר בשיא הצניעות: אני יכול להשתלב בכל הנבחרות ויש עוד מלא כמוני.

"למה אנחנו לא מקבלים צ'אנסים? זה בגלל חוסר היכרות, חוסר הערכה, למרות שהיו פה ושם מאמנים, אבל זה לא מספיק. חבל, כי יש לך כמעט בכל נבחרת שחקנים מהמגזר, שחקנים דומיננטיים ומובילים. למה אין מאמן ערבי בצוות שידאג להם, שיענה על הצרכים שלהם, שיסביר להם, שייתן להם הרגשה טובה?

אדהם זועבי (חג'אג' רחאל)

"חבל שהמקום שצריך להוות דוגמה לדו קיום לא מהווה. חבל שיש מספר מאמנים קטן מאוד מהמגזר שמשולבים בכל מה שקשור לנבחרות או באקדמיות. חבל שלא מקבלים הזדמנויות ואם כבר יש, אז גם לא מספיק וחבל שעובדי ההתאחדות או חברים בוועדות לא דואגים מספיק למנות מאמנים מהמגזר בנבחרות בכל הגילים".

מי ראויה לקחת אליפות בעיניך? מכבי אחי נצרת, מ.ס טירה או מישהי אחרת בכלל?

"מי שתסיים מקום ראשון אז מגיע לה לעלות ליגה. אחי נצרת כבר הרבה זמן במקום ראשון ונראה לי היא תישאר שם, אבל מצד שני אהבתי מאוד את הדומיננטיות של טירה. באמת שטירה קבוצה טובה ומשחקת כדורגל מודרני אבל לא הבנתי את ההפסדים נגד קבוצות אמצע טבלה בבית ובחוץ, שאם הייתה מנצחת אותן היא הייתה במאבק חזק על העליה".

לסיום?

"מילה אחרונה, מה שיהיה או לא יהיה, מגיע כבוד גדול לשחקנים שלי על החודש וחצי שאני איתם ואני מקווה שהכדורגל יוכרע אך ורק במגרשים וההתאחדות לא תמהר לקבל החלטות ואינשאללה תיגמר המלחמה ונשמע רק בשורות טובות לכל בית בישראל".