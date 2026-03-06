אם בית"ר יבנה לא תיכנס לפלייאוף התחתון ותישאר במקום ריאלי (עדיין יכולה עוד להיכנס לפלייאוף העליון), הרי ששמעון אלקבץ בהחלט יכול להיות מועמד למאמן העונה בליגה א' דרום. עם תקציב בין הנמוכים בליגה, עם שחקני סגל צעירים ו-ותיקים שמשכורתם לא גבוהה במיוחד ואיכותיים מספיק לבחור לעבור למקום אחר, יש בבית"ר יבנה מה שלא תמיד יש במקומות אחרים.

משפחת שטרית ובייחוד אשר שטרית הותיק ואשר שטרית הצעיר (קרובי משפחה עם אותו שם פרטי ושם משפחה) מחזיקים את בית"ר יבנה באמונה שהכל אפשרי. "הכל בידיי השם", ציין אחד מבני המשפחה, לאחר שלושה הפסדים רצופים, רגע לפני פתיחת המשחק מול הפועל הרצליה, משחק שהסתיים בניצחון יקר בדמות 0:1 (ניב מזרחי).

שמעון אלקבץ הגיע לבית"ר יבנה בקיץ 2023. באותה עת, בית"ר יבנה שיחקה בליגה ב' דרום ב', עונה שהסתיימה לה במקום החמישי והמכובד. גם בעונה החולפת אלקבץ הוביל את בית"ר יבנה למקום החמישי, כשלנוכח היעלמותה של אדומים אשדוד ממפת הכדורגל, הוחלט כי בית"ר יבנה עולה לראשונה בתולדותיה לליגה א'.

אשר שטרית ואשר שטרית. צמד חמד (יונתן גינזבורג)

עם כל מה שנאמר עליה בקיץ (תקציב נמוך, סגל צעיר מדי וככזה המיועד בכלל לליגה ב', לא מכירה את הליגה, מועמדת לירידה ועוד), שמעון אלקבץ ושחקניו הוכיחו כי עשויים מחומר אחר והפריכו לחלוטין הטענות כלפיהם. לאחר 22 מחזורי ליגה, הקבוצה במקום השמיני, עם 30 נקודות, חמש נקודות פחות ממכבי קריית מלאכי מהמקום החמישי – המוביל לפלייאוף העליון.

פתחת עונה שלישית בבית"ר יבנה כמאמן, אפשר להגיד שנעצת את הכדורגל היבנאי על מפת הכדורגל הישראלי.

"הכדורגל היבנאי על מפת הכדורגל הארצית, זו תוצאה. אני, מהצד שלי, מסתכל על הדרך שהובילה לכך, שכללה הגדרת חזון למועדון מהמפגש הראשון שלי עם משפחת שטרית, ולאמון שקיבלתי מהם להוביל את בית"ר יבנה. זה התחבר, בסופו של דבר. כל בעל תפקיד ושחקן שדרך בקבוצה, עם ‘אמונה בדרך’, במלוא מובן האימרה".

עונה שעברה אתם מסיימים במקום החמישי, נכנסים לפלייאוף ומשם היסטוריה - בית"ר יבנה בליגה א'. אתה שותף לכך.

"כמו שאמרת בדיוק - אני שותף לכך, יחד עם הנהלה, צוות ושחקנים שגרמו לזה לקרות. ברמה האישית, כמאמן, אני מודה לה’ שכיוון אותי למקום הנכון ביותר עבורי, לבית"ר יבנה, להתחיל את הדרך שלי על הקווים, מקום שמאפשר לי להביא את האני מאמין שלי בכל רגע ובכל תקופה, גם כשקשה".

ניב מזרחי חוגג (יונתן גינזבורג)

בפתיחת העונה, בטח גם אתה שמעת, העמידו אתכם כברווז במטווח. "מועמדים לירידה", אמרו. הפרכת את הטענות והוכחת כי בית"ר יבנה בנויה מחומר מצוין.

"כן, נחשפתי לכל התחזיות, על רקע היות בית"ר יבנה קבוצה לא מוכרת לליגה א', עם תקציב נמוך גם במונחים של ליגה ב', אבל בתוכי ידעתי, ובפני השחקנים שלי לא הסתרתי, שמה שיקבע את איכות הקבוצה שלנו בליגה א' זו ההתקדמות שלהם והשאיפה שלהם להתפתחות. מבחינתי, שחקן צעיר עם פוטנציאל, שעובר תהליך התבגרות נכון, הוא שחקן החיזוק הטוב ביותר שיכולתי לבקש לקבוצה שלי".

יצאתם לפגרת "שאגת הארי" עם ניצחון לאחר שלושה הפסדים רצופים. אנחת רווחה ושמחה גדולה.

"ההרגשה מצוינת, ללא ספק, ולא רק מהניצחון עצמו אחרי שלושה הפסדים, אלא מהדרך שבה התמודדנו כקבוצה עם התקופה הקשה. מבחינתי, זו למידה קריטית לכל שחקן, לי כמאמן ולמועדון עצמו, של התמודדות ברגעי משבר. מהדברים הללו צומחים".

איליי איבגי חוגג בדרבי לעיניי הקהל המקומי (יונתן גינזבורג)

טרם פתיחת המשחק מול הרצליה, אחד מאנשי משפחת שטרית אמר לי כי לא מודאגים הם מהתוצאות והכל בידי השם. גם אתה נשמעת לי נינוח יחסית ולא דאגת.

"זה מתחבר לשאלה הקודמת. אני חושב שכשדיברת איתי לפני המשחק לא ראית אדם לחוץ, והמשוואה בכדורגל היא פשוטה. כשהמועדון רגוע, כך גם השחקנים וכדי להתמודד עם כל תקופה קשה, אגב לא רק בכדורגל, נדרשות יכולות של קור רוח וסבלנות, וזה דבר שמוכיח את עצמו תמיד".

יש לך סגל לא הכי ארוך בליגה ולא הכי נוצץ במושגים של קבוצת צמרת שחולמת על הלאומית, ובכל זאת, יחד עם יבנאים, וחבר'ה צעירים ו-ותיקים ראויים, אתם עושים 'בית ספר' לקבוצות בעלות שם והיסטוריה ארוכת שנים.

"מבחינת הסגל, הוא נבנה כפי שרציתי וגם זה לא מובן מאליו בכדורגל, וגם על זה אני מעריך את ראשי המועדון. השילוב הגבוה מאוד של שחקנים צעירים הוא חלק מהחזון שעליו דיברתי בהתחלה, והיו כאלה שאמרו לי שמה שהיה נכון לליגה ב' לא יעבוד בליגה א', ובהקשר הזה זה סיפוק גדול עבורי, לראות שבעה-שמונה שחקנים צעירים שעושים איתנו דרך מליגה ב' והופכים להיות משמעותיים גם בליגה א', וככה אני גם מודד את עצמי כמאמן, אם תרמתי להתפתחות והתקדמות של שחקנים, ברמה שהם יכולים כקבוצה להתמודד מול כל קבוצה בליגה, זו תעודת הזהות שלי".

דניאל שניאור (יונתן גינזבורג)

אתם חמש נקודות מתחת למקום שמוביל לפלייאוף העליון. איפה אתה רואה את הקבוצה שלך בתום העונה?

"אנחנו רחוקים מלסכם עונה, וכל מה שאמרתי כאן נוגע באופן כללי לדרך שבה אני רואה את הדברים. מבחינת הליגה, שום דבר עדיין לא גמור. לא מבחינת התחתית ולא מבחינת החלק העליון, אבל כחלק מהמטרות שהצבנו לעצמנו, לעונה הראשונה בליגה א', אנחנו רוצים להבטיח את ההצלחה שלנו העונה בשלב מוקדם ככל שניתן. פלייאוף עליון? על הקרבה שלנו לחלק הזה בטבלה, ראויים השחקנים שלנו להערכה רבה, אבל צריך שוב להזכיר שהליגה השנה מאוד צפופה משני הכיוונים".

פגרה כפויה עכשיו. ההתאחדות החליטה כי אפשר להתכנס לכדי אימונים בקרבת אזור ממוגן.

"בשבוע הראשון הדרכנו את השחקנים כיצד להתנהל בימים הללו מבחינה גופנית, ידענו שבכל רגע נתון נוכל לקבל הודעה על חזרה לפעילות ולכן היינו במוכנות בעניין הזה, ביום ראשון אנחנו צפויים לחזור לאימונים ומקווים בהקדם לשוב למשחקי הליגה, החזרה לליגה במקביל למלחמה מעידה על חוסן ומהווה ניצחון על האויבים שלנו".

שמעון אלקבץ ואשר שטרית הוותיק (יונתן גינזבורג)

מ-1 עד 10. כמה מבאס לפצח גרעינים בבית, כשאין כדורגל?

"מי שמכיר אותי אישית יודע שהתשובה שלי היא 10, לא פחות, אבל המדינה שלנו הייתה ערוכה לימים האלו, וידענו שבכל רגע נתון של העונה ייתכן שנידרש לעצירה זמנית של הפעילות. התקווה היא שזו הפסקה קצרה למען מטרה חשובה לעם ישראל. אני מאמין שימים טובים לפנינו, ובזכות חיילי צה"ל הגיבורים, בקרוב נוכל לחזור ליהנות גם מהכדורגל שאנחנו כל כך אוהבים".

אי אפשר בלי כמה מילים על אשר ואשר שטרית, צמד חמד בעלי אותו שם וכל האנשים שעובדים לילות כימים על מנת שהמועדון הזה ימשיך בדרכו הצנועה.

"כמה מילים לא יספיקו לתאר, אבל נכנסים לעומקם של הדברים, כשאמרתי בכל הנוגע לדרך שלנו ולאמון שאני מקבל, יעידו על כך משפחת שטרית כולה, זו משפחה של כדורגל במלוא מובן המילה. מאם המשפחה, האב היו"ר, האח עדיאל שהוא לב המועדון, ודרך כל בני המשפחה, ובדגש על עידן שטרית שהוא חלק בלתי נפרד ממני כמאמן ובעל זכויות גדולות בהצלחה המקצועית שלנו.

"לראות את האהבה שלהם למשחק, האופן שבו מתנהלים כל אחד בתפקידו, זה מעורר השראה. יש שני אשר שטרית וגם זה לא סתם, שני בני דודים שמשלימים זה את זה, וזה תענוג לעבוד איתם. אני מסכים לגמרי, בית"ר יבנה היא באמת סיפור יוצא דופן".