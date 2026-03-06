"נראה שטוטנהאם ויתרה, חרדה הייתה במגרש"

אחרי שבעונה הקודמת אוהדי טוטנהאם היו בטוחים שיותר גרוע מזה, לפחות בכל הקשור לפרמייר ליג, לא יכול להיות, העונה הם חוזים במפלה חדשה של קבוצתם, שהפסידה אמש (חמישי) 3:1 לקריסטל פאלאס, ורחוקה נקודה בלבד מווסטהאם, שנמצאת מתחת לקו האדום.

ירידת ליגה נמצאת מעבר לפינה, כשגם מינויו של איגור טודור על חשבון תומאס פרנק לא צולח עד כה. מאז שהתרנגולים שבו ב-1977 לליגה האנגלית, הם לא ירדו וכעת, אחרי 49 שנה, הסכנה קרובה למימוש. קשר העבר ג’ו קול ביקר: “חרדה שטפה את כל יושבי האצטדיון. ההופעה הייתה פושרת.

“לא היה שם רצון או כעס והאוהדים הרגישו את זה. זה מרגיש כאילו הם כבר ויתרו. נראה שהאוהדים לא חיים באשליה, הם מאוכזבים ולא מאמינים. כשטודור מונה לתפקיד כמאמן זמני בחודש שעבר, הוא אמר שטוטנהאם לא תרד ליגה ב-’100 אחוז’. זה יצריך ממנו הרבה אומץ להגיד זאת גם עכשיו”.

איגור טודור (רויטרס)

מי שיצא להגנת המאמן הוא חלוץ קריסטל פאלאס לשעבר, גלן מארי: “לטוטנהאם לא נשארו הרבה משחקים, אבל הם צריכים להבין איפה ואיך הם מוצאים וממציאים פתרון כדי להשיג תוצאות טובות יותר.

“זה יהיה מגוחך לחשוב על לפטר את טודור אחרי שלושה משחקים, בעיקר כשרואים מה השחקנים נותנים מעצמם. זו אותה הקבוצה ולפטר את המאמן מעכשיו זו למעשה הודאה בכך שהוא לא היה הבחירה הנכונה מהרגע הראשון”.

הפסד אחד פחות מוולבס, יתרון של 13 דקות בלבד

המאזן של טוטנהאם העונה לא טוב בלשון המעטה, כשהקבוצה הצליחה להשיג שני ניצחונות ביתיים בלבד העונה, לא השיגו שלוש נקודות מאז ה-7 בינואר והחזיקה ביתרון 13 דקות בלבד.

בנוסף לכל אלו, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שהיא סופגת שני שערים או יותר בתשעה משחקים ברצף, כשההפסד לנשרים אתמול היה ה-19 במספר העונה, רק קבוצה אחת הפסידה יותר ממנה העונה: וולבס, שנמצאת במקום האחרון.