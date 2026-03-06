יום שישי, 06.03.2026 שעה 11:05
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

"נראה שטוטנהאם ויתרה, חרדה הייתה במגרש"

קשר העבר האנגלי, ג'ו קול, ביקר את התרנגולים אחרי עוד הפסד: "לא היה שום רצון או כעס והאוהדים הרגישו את זה, הם לא חיים באשליה". וגם: הנתונים

|
ריצ'ארליסון מסתיר את פניו (רויטרס)
ריצ'ארליסון מסתיר את פניו (רויטרס)

אחרי שבעונה הקודמת אוהדי טוטנהאם היו בטוחים שיותר גרוע מזה, לפחות בכל הקשור לפרמייר ליג, לא יכול להיות, העונה הם חוזים במפלה חדשה של קבוצתם, שהפסידה אמש (חמישי) 3:1 לקריסטל פאלאס, ורחוקה נקודה בלבד מווסטהאם, שנמצאת מתחת לקו האדום.

ירידת ליגה נמצאת מעבר לפינה, כשגם מינויו של איגור טודור על חשבון תומאס פרנק לא צולח עד כה. מאז שהתרנגולים שבו ב-1977 לליגה האנגלית, הם לא ירדו וכעת, אחרי 49 שנה, הסכנה קרובה למימוש. קשר העבר ג’ו קול ביקר: “חרדה שטפה את כל יושבי האצטדיון. ההופעה הייתה פושרת.

“לא היה שם רצון או כעס והאוהדים הרגישו את זה. זה מרגיש כאילו הם כבר ויתרו. נראה שהאוהדים לא חיים באשליה, הם מאוכזבים ולא מאמינים. כשטודור מונה לתפקיד כמאמן זמני בחודש שעבר, הוא אמר שטוטנהאם לא תרד ליגה ב-’100 אחוז’. זה יצריך ממנו הרבה אומץ להגיד זאת גם עכשיו”.

איגור טודור (רויטרס)איגור טודור (רויטרס)

מי שיצא להגנת המאמן הוא חלוץ קריסטל פאלאס לשעבר, גלן מארי: “לטוטנהאם לא נשארו הרבה משחקים, אבל הם צריכים להבין איפה ואיך הם מוצאים וממציאים פתרון כדי להשיג תוצאות טובות יותר.

“זה יהיה מגוחך לחשוב על לפטר את טודור אחרי שלושה משחקים, בעיקר כשרואים מה השחקנים נותנים מעצמם. זו אותה הקבוצה ולפטר את המאמן מעכשיו זו למעשה הודאה בכך שהוא לא היה הבחירה הנכונה מהרגע הראשון”.

הפסד אחד פחות מוולבס, יתרון של 13 דקות בלבד

המאזן של טוטנהאם העונה לא טוב בלשון המעטה, כשהקבוצה הצליחה להשיג שני ניצחונות ביתיים בלבד העונה, לא השיגו שלוש נקודות מאז ה-7 בינואר והחזיקה ביתרון 13 דקות בלבד.

בנוסף לכל אלו, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שהיא סופגת שני שערים או יותר בתשעה משחקים ברצף, כשההפסד לנשרים אתמול היה ה-19 במספר העונה, רק קבוצה אחת הפסידה יותר ממנה העונה: וולבס, שנמצאת במקום האחרון.

