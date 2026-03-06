יום שישי, 06.03.2026 שעה 11:03
כדורגל ישראלי

גדראני יחזור לישראל ויגיע למחנה האימון באילת

כל השחקנים הזרים של בית"ר ישתתפו באימונים בעיר הדרומית, כולל הבלם שישוב בראשון עם טיסה ישירה שאירגן המועדון. וגם: הסכום שהושקע ועתיד סילבה

|
לוקה גדראני (עמרי שטיין)
לוקה גדראני (עמרי שטיין)

בית”ר ירושלים יוצאת למחנה אימון באילת, כאשר כל השחקנים הזרים ישתתפו במחנה כולל לוקה גדראני. לאור כוונת מנהלת הליגה לחדש את הליגה בזמן הקרוב, הבלם יחזור לישראל וישתתף במחנה האימונים באילת יחד עם שאר הקבוצה.

לוקה יחזור בטיסה ישירה שאורגנה על ידי המועדון מטביליסי לארץ ביום ראשון ויגיע היישר לאילת. הקבוצה תהיה בסגל מלא לקראת פתיחת הליגה מחדש. כמו כן, במסגרת הנסיעה לאילת למחנה אימון, בבית”ר מאפשרים לשחקנים לצרף בני משפחה גרעינית בשל המצב הביטחוני.

ברק אברמוב בצעד יוצא דופן השקיע סכום של כ-300 אלף שקלים עבור מחנה האימונים הזה, כאשר המטרה במועדון מעיר הבירה היא להגיע מוכנים לחזרה לליגה ב-20.3.

לוקה גדראני (רדאד גלוקה גדראני (רדאד ג'בארה)

בהמשך למיכה: סילבה ומורוזוב ללא חוזה לעונה הבאה

אחרי הפרסום אתמול (חמישי) ב-ONE בנוגע לדור מיכה ועל כך שחוזהו לא יוארך, גורם במועדון אמר כי ישנם עוד מספר שחקנים ללא חוזה לעונה הבאה, ביניהם מיגל סילבה וגרגורי מורוזוב. לגבי מיגל סילבה, רוצים שהוא ימשיך ורק יכולת קטסטרופה במשחקי הפלייאוף של השוער יכולים להשפיע על ההחלטה לגביו.

מיגל סילבה (חגמיגל סילבה (חג'אג' רחאל)

במועדון ביקשו מהקהל שלא להגיע לאימונים

בגלל הנחיות פיקוד העורף בבית”ר ירושלים ביקשו במפורש מאוהדי הקבוצה שלא להגיע לאימונים. בהסבר של המועדון נכתב: “המועדון מבקש מאוהדי הקבוצה שלא להגיע לאימונים על מנת שלא ליצור התקהלות העלולה לסכן את שלומם. כמו כן, בשל המגבלות לא יתאפשרו מפגשים עם אוהדים במהלך השהות באילת”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רועי כפיר)אוהדי בית"ר ירושלים (רועי כפיר)

מצב הקבוצה בטבלה

לפני עצירת הליגה, בית”ר ירושלים חגגה בענק על מכבי נתניה עם 2:8 בלי נשכח אצל היהלומים. השמינייה הזו הייתה למעשה חגיגה כפולה, שכן הירושלמים ניצלו את איבוד הנקודות של הפועל באר שבע כדי להתקרב אליה חזרה. כרגע, הצהובים שחורים במקום השני בטבלה, רחוקים ארבע נקודות מהמוליכה מבירת הנגב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */