בגיל 45: ונוס וויליאמס הודחה מאינדיאן וולס

שלושים שנה בדיוק לאחר שערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר אינדיאן וולס היוקרתי כנערה בת 15, ונוס וויליאמס חזרה למגרשים במדבר הקליפורני, אך המסע שלה הסתיים כבר בסיבוב הראשון. האמריקאית בת ה-45, שקיבלה כרטיס חופשי לטורניר, נכנעה הלילה (בין חמישי לשישי) לדיאן פארי הצרפתייה בשלוש מערכות, 6:3, 6:7(4), 6:1.

המשחק התקיים בתנאי מזג אוויר מאתגרים, כאשר רוחות חזקות הקשו על שתי השחקניות לשמור על יציבות. פארי, המדורגת 111 בעולם ומי שהגיעה מהמוקדמות, ניצלה את התנאים טוב יותר בפתיחה וזכתה במערכה הראשונה. עם זאת, וויליאמס, המדורגת כיום במקום ה-554 בעולם, הוכיחה שהרוח הלוחמנית שלה עדיין קיימת. במערכה השנייה היא הצליחה לחזור מפיגור וכפתה שובר שוויון, בו ניצחה 4:7 לקול תשואות הקהל הביתי שתמך בה לאורך כל הדרך.

ונוס וויליאמס חובטת בכדור (רויטרס)

למרות המומנטום, הגיל והעייפות נתנו את אותותיהם במערכה השלישית. פארי בת ה-23, הצעירה מוויליאמס ב-22 שנים, השתלטה על המשחק, הציגה עליונות פיזית וסגרה את הסיפור עם 1:6 חד צדדי לאחר משחק שנמשך כשעתיים ו-21 דקות. עבור וויליאמס, מדובר בהפסד שמיני ברציפות בסבב ה-WTA, והיא עומדת כעת על מאזן של 0:5 בשנת 2026, לאחר שהודחה בסיבובים הראשונים גם באוקלנד, הוברט, אליפות אוסטרליה הפתוחה ואוסטין.

בסיום המשחק, פארי לא הסתירה את התרגשותה מהמעמד: "זה כבוד גדול לשחק מול אגדה של הספורט שלנו לפני שהיא תולה את המחבט. ידעתי שהקהל יהיה כולו לטובתה, וזה נורמלי לחלוטין. התנאים לא היו קלים ולא היה טניס יפה, אבל אני שמחה שהצלחתי לצאת עם הניצחון".

וויליאמס עצמה, שרשמה את הופעתה ה-110 בהגרלה ראשית של טורניר ברמת ה-WTA 1000, נשארה אופטימית למרות האכזבה: "כמובן שלהפסיד זה לא כיף, אבל זה נהדר לשחק מול הקהל הביתי. הם דחפו אותי לאורך כל הדרך וזה היה מרגש מאוד. יש לי אוהדים מדהימים שמאמינים בי".

בסיבוב השני תפגוש פארי משוכה גבוהה בדמותה של מדיסון קיז האמריקאית, המדורגת 15 בטורניר. עבור ונוס, שביוני הקרוב תחגוג יום הולדת 46, העתיד המקצועי נותר לא ברור, אך התשוקה למשחק והאהבה מהקהל ממשיכות להחזיק אותה על המגרשים.