יום שישי, 06.03.2026 שעה 11:02
כדורסל ישראלי  >> ישראלים במכללות

3 נקודות לגרזון, מרילנד הפסידה 73:68 לאורגון

הישראלית וחברותיה נקלעו להפסד כשהיא הוסיפה גם 4 אסיסטים ו-6 ריבאונדים. 8 נקודות ו-10 ריבאונדים לעופרי נווה בגולדן איגלס, 5 נקודות ליונתן לוי

ירדן גרזון (IMAGO)
ירדן גרזון (IMAGO)

ליגת המכללות של ארצות הברית המשיכה גם הלילה (בין חמישי לשישי) עם מספר שחקנים ישראלים ששותפו במדי הקבוצות שלהם, בזמן שהאמריקאים ממתינים ל”מרץ המשוגע” המתקיים מאמצע החודש השלישי לשנה עד תחילת אפריל, שם מתקיים טורניר אליפות המכללות.

בנשים, הכוכבת שסומנה כדבר הגדול הבא בישראל ומועמדת בטוחה להשתלב ב-WNBA, ירדן גרזון, נחלה יחד עם קבוצתה מרילנד הפסד 73:68 לאורגון. הישראלית סיימה עם 3 נקודות, 4 אסיטסים ו-6 ריבאונדים. הקבוצה ירדה למאזן 7:11 בתוך הביג 10, ומאזן כללי של 8:23.

מרחק סל מדאבל-דאבל לנווה, 5 נקודות ללוי

אצל הגברים, עופרי נווה פלרטט עם דאבל-דאבל כשסיים עם 8 נקודות, 10 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-29 דקות במדי אורל רוברטס גולדן איגלס, שהפסידה 65:76 לצפון דאקוטה סטייט ביזון. המאזן שלו ושל חבריו במחזור הפסגה עומד על 12:4, כשבכללי הם במאזן 23:10.

יונתן לוי שיחק 25 דקות וקלע 5 נקודות במדי פפרדין ווייבס, כשהוסיף 4 אסיסטים ו-4 ריבאונדים. המכללה שלו הפסידה בסיום 77:68 לפורטלנד פיילוטס כשהיא נועלת את מחוז החוף המערבי עם 14:4, ומאזן כללי של 23:9.

