יום שישי, 06.03.2026 שעה 11:00
כדורגל ישראלי

סכנין תחזור להתאמן בראשון ללא השחקנים הזרים

במועדון מהמגזר הוחלט לשוב לאימונים מלאים בתחילת השבוע, הזרים יקבלו הוראה לחזור ארצה עם ההנחיות החדשות. וגם: הצטרפותו של קדוסי כעוזר לאבוקסיס

|
יוסי אבוקסיס מעביר את אימון בני סכנין (חגי מיכאלי)
יוסי אבוקסיס מעביר את אימון בני סכנין (חגי מיכאלי)

בבני סכנין התקבלה החלטה לחזור לאימונים מלאים ביום ראשון, ללא הזרים שיצאו מהארץ ובכללם מייקום דייויד, מתיו קוג'ו, איברהימה דראמה, יוהאן אנזי וארתור מירניאן.

עם ההנחיות החדשות שיובאו בהמשך, סכנין תדאג להורות לזרים לחזור לישראל ולחדש את הפעילות עם שאר השחקנים כדי להתכונן לחידוש הליגה ברגע שהמנהלת תודיע על כך באופן רשמי.

קדוסי עתיד להצטרף לאבוקסיס

במקביל לכל זה אמורים בסכנין להודיע סופית ורשמית על הצטרפותו של אוהד קדוסי כעוזרו של יוסי אבוקסיס. עד כה הושגו הסכמות עקרוניות בין הצדדים, אבל טרם נחתם חוזה רשמי. אבוקסיס היה האיש שלחץ על החתמת קדוסי אחרי שיתוף הפעולה בין השניים במכבי נתניה.

לפני עצירת הליגה, בני סכנין סיימה ב-0:0 עם הפועל תל אביב, ולפני כן הובסה על ידי מכבי חיפה. הקבוצה של אבוקסיס נמצאת נכון לרגע זה במקום השמיני בטבלה, עם 29 נקודות.

