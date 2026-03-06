סכנין תחזור להתאמן בראשון ללא השחקנים הזרים

בבני סכנין התקבלה החלטה לחזור לאימונים מלאים ביום ראשון, ללא הזרים שיצאו מהארץ ובכללם מייקום דייויד, מתיו קוג'ו, איברהימה דראמה, יוהאן אנזי וארתור מירניאן.

עם ההנחיות החדשות שיובאו בהמשך, סכנין תדאג להורות לזרים לחזור לישראל ולחדש את הפעילות עם שאר השחקנים כדי להתכונן לחידוש הליגה ברגע שהמנהלת תודיע על כך באופן רשמי.

קדוסי עתיד להצטרף לאבוקסיס

במקביל לכל זה אמורים בסכנין להודיע סופית ורשמית על הצטרפותו של אוהד קדוסי כעוזרו של יוסי אבוקסיס. עד כה הושגו הסכמות עקרוניות בין הצדדים, אבל טרם נחתם חוזה רשמי. אבוקסיס היה האיש שלחץ על החתמת קדוסי אחרי שיתוף הפעולה בין השניים במכבי נתניה.

לפני עצירת הליגה, בני סכנין סיימה ב-0:0 עם הפועל תל אביב, ולפני כן הובסה על ידי מכבי חיפה. הקבוצה של אבוקסיס נמצאת נכון לרגע זה במקום השמיני בטבלה, עם 29 נקודות.