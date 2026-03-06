ת'ון מדהימה את שווייץ בדרך לאליפות היסטורית

שמעתם על העולה החדשה עם התקציב הכי נמוך שדורסת לגמרי את הליגה בדרך לאליפות? התסריט ההזוי הזה מתרחש בימים אלה בשווייץ, שם נמצאת ת’ון על המסלול הבטוח לסנסציה חסרת תקדים. אתמול (חמישי), במשחק המרכזי מול סט. גאלן שבמקום השני, היא ספגה בדקה ה-95 וסיימה ב-2:2 שקטע רצף של 10 ניצחונות רצופים. היא נותרה מאוכזבת מכך שלא הגדילה את היתרון בפסגה ל-17 נקודות, אבל גם 14 נקודות מהוות מקדמה משמעותית ביותר, ות’ון הקטנה צפויה להבטיח את התואר הראשון ב-127 שנות קיומה הרבה לפני תום העונה.

כן, תואר ראשון. אתם זוכרים אולי את העפלתה המפתיעה של ת’ון לשלב הבתים בליגת האלופות ב-2005, אבל היא עשתה זאת אז כסגנית אלופת שווייץ. היה זה קמפיין מרגש ביותר. ת’ון גברה אז על דינמו קייב ועל מאלמו במוקדמות, נתנה פייט גדול לארסנל בשני המפגשים שהסתיימו בהפסדים על חודו של שער, השיגה ניצחון יוקרתי על ספרטה פראג וסיימה במקום השלישי בבית על חשבונה כדי להמשיך לגביע אופ"א.

המועדון לא ידע להשתמש כראוי בכספים שזרמו לקופתו כתוצאה מההצלחה המסחררת. ההנהלה בזבזה אותם, נקלעה במהרה לקשיים כלכליים וכבר ב-2008 ירדה ת’ון לליגה השנייה בשווייץ מהמקום האחרון. ובכל זאת, יש כאן סיפור המשכיות כי שתי הדמויות החשובות ביותר בגרסתו הנוכחית של המועדון היו שותפים למסע הקסום בליגת האלופות לפני שני עשורים. אנדרס גרבר, שענד אז את סרט הקפטן וכיכב בלונדון מול התותחנים לפני שנפצע בגיד אכילס, הוא נשיא המועדון כיום. מאורו לוסטרינלי, שהיה החלוץ המרכזי, נחשב לכוכב הבולט של הקבוצה ונכלל בסגל שווייץ למונדיאל 2006, הוא המאמן.

מאורו לוסטרינלי ואנדרס גרבר (IMAGO)

התייחסו בזלזול לשאיפות, השחקנים ענו על הדשא

גרבר עשה דרך יוצאת דופן למשרתו. אחרי שתלה את הנעליים, הוא החל לעבוד כעוזר מאמן, קודם דווקא למנהל הספורטיבי, ואחרי עשור בתפקיד נבחר לנשיא. לוסטרינלי, ששמר איתו על קשרי ידידות מאז שיתפו פעולה על הדשא, התפטר ב-2022 ממשרתו כמאמן הנבחרת הצעירה של שווייץ כדי לשוב למועדון הצנוע. ת’ון הייתה אז בליגה השנייה, והיו ללוסטרינלי הצעות מעניינות יותר על הנייר, אבל הוא האמין בעבודה עם גרבר. ההתמדה הוכיחה את עצמה. ב-2023 סיימה ת’ון במרכז הטבלה, ב-2024 דורגה במקום השני והחמיצה עלייה לפלייאוף, וב-2025 כבר לא ניתן היה למנוע ממנה חזרה למקומה הטבעי בליגה הבכירה מהמקום הראשון.

ת’ון עשתה זאת למרות הבעיות הפיננסיות שליוו אותה לאורך זמן. בתחילת השנה שעברה היא אפילו הייתה על סף פשיטת רגל, וניצלה כאשר איש הייטק מקומי החליט להשקיע בה קרוב למיליון אירו. עם זאת, לא היה למועדון תקציב לרכש משמעותי. במחזורי הפתיחה שיחקה הקבוצה עם הרכב זהה לזה שהיה בליגה השנייה אשתקד, ולכן רוב הפרשנים לא נתנו לה סיכוי לשרוד. הם התייחסו בזלזול מסוים כאשר גרבר דיבר על השאיפה הזהירה לסיים ב-6 המקומות הראשונים כדי להעפיל לפלייאוף העליון.

שחקני ת'ון חוגגים. התייחסו בזלזול לשאיפות שלהם (IMAGO)

"ברור שהמטרה החשובה ביותר היא לא להסתבך בקרבות תחתית. זה מה שמצופה מקבוצה שעולה מהליגה השנייה. אבל אנחנו מכוונים לטופ 6. אנחנו צריכים להיות בטוחים בעצמנו", הצהיר הנשיא. לוסטרינלי תמך בדעתו. "אנחנו צריכים להתפתח ולראות כיצד זה מסתדר, אבל החזון להיות בפלייאוף העליון מוצא חן בעיני", קבע המאמן בקיץ. בתקשורת וביציעים היו סקפטיים מאוד באשר לכך. אליפות? על זה גם האוהדים האופטימיים והמטורפים ביותר לא העזו לחלום.

הקשר סלל כבישים, השוער הגיע מהליגה השלישית

מבט על הסגל באמת לא היה מעודד. השוער ניקלאס שטפן עוד שיחק שנה קודם לכן בליגה השלישית. הקשר הצעיר איתן מייכטרי לא הוערך עד לא מכבר אפילו באקדמיה של ת’ון, נזרק ממנה ועבד בסלילת כבישים עד שהתקבל איכשהו בחזרה והפך לשחקן מפתח. שחקן הרכש הבולט היה מתיאס קאיט – קשר אסטוני שהגיע מהליגה הרומנית. המגן השמאלי מיכאל הוילה הוחתם מהליגה השנייה.

איתן מייכטרי. מסלילת כבישים לחגיגות שערים (IMAGO)

בשווייץ לא ספרו את החבורה האלמונית הזו, אבל היא יצאה לדרך עם ניצחון חוץ על לוגאנו החזקה מצמד של לאונרדו ברטונה, והדהירה החלה. ת’ון הפכה לעולה החדשה הראשונה אי פעם שניצחה ב-4 המחזורים הראשונים, והניצחון הרביעי ברצף הזה היה מכונן באמת – 0:4 בחוץ על ציריך. זה היה הרגע בו הבינו כולם שצריך לקחת את לוסטרינלי וחניכיו ברצינות, והסגנון שלהם שבה לבבות. ת’ון משחקת ללא פחד, הולכת על התקפה בכל מחיר נגד כל יריבה, מפעילה לחץ גבוה ונהנית להציג משחק מהיר והרפתקני. בעוד האלופה באזל והאימפריה של יאנג בויז נקלעו למשברים, ת’ון תפסה את מקומן.

ברטונה, קשר ותיק שנכשל בזמנו אפילו בליגה השנייה בבלגיה, השתדרג לפתע לשחקן הכי טוב בשווייץ – כיום יש לו כבר 8 שערי ליגה, בדיוק כמו לפועל הכבישים מייכטרי. אלמיר ראסטודר, שהיה שולי למדי אפילו בליגה השנייה אשתקד, הפך לחלוץ נפלא שתרם עד כה 11 שערים ו-4 בישולים. קסטריוט אימרי, שהצטרף בהשאלה מיאנג בויז בשלהי חלון ההעברות בזכות היכרותו עם לוסטרינלי מהנבחרת הצעירה, פורח שוב בניצוחו. בברן הוא נחשב לפלופ ולא עמד בלחץ, אבל בת’ון הוא עושה המשחק היצירתי עם 6 שערים ו-5 אסיסטים.

לאונרדו ברטונה בטירוף (IMAGO)

היו שהמתינו לקריסה של המובילה הסנסציונית, אבל ההפך המוחלט קרה כי ת’ון רק צברה תאוצה. כאשר היא רמסה 1:4 את יאנג בויז בינואר וניצחה גם בבאזל, לא נותרו ספקות – היא הפכה לפייבוריטית לזכייה בכתר. הרצף נמשך והתארך, וגם אם הוא נקטע אתמול בזמן פציעות מצב הרוח לא ישתנה. עם 64 שערי זכות ב-28 מחזורים, זו מכונה משומנת, ויש אפילו סיכוי שהאליפות תובטח לפני תחילת הפלייאוף העליון.

"אף אחד לא יעצור העונה את ת’ון. זה מועדון שמנוהל באופן מופתי ומדגיש עד כמה הקבוצות הגדולות כושלות. הם אספו אליהם שחקנים שלא הצליחו במקומות אחרים ואפשרו להם למצות את הפוטנציאל. יש להם אסטרטגיה ברורה וסגנון קבוע, והם מנצלים עד תום על חולשת היריבות", מספר העיתונאי פלוריאן ראץ.

ואז, בקיץ הקרוב, תנסה ת’ון להעפיל שוב לליגת האלופות – הפעם לשלב הליגה. מי יודע אולי, היא אפילו תוגרל שוב מול ארסנל. זה יהיה מרגש במיוחד עבור לוסטרינלי וגרבר, ומדהים עבור השחקנים שדאגו עד לא מכבר שלא יקבלו את שכרם בזמן בליגה השנייה.