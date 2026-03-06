אינייסטה מונה למנהל הספורטיבי בנבחרת מרוקו

תפקיד חדש לאנדרס אינייסטה. אגדת הכדורגל הספרדית מונה למנהל הספורטיבי החדש של נבחרת מרוקו, כך הודיעה רשמית התאחדות הכדורגל המרוקאית. ההודעה פורסמה ביום בו הוכרז גם על שינוי בעמדת המאמן, כאשר וליד רגראגי סיים את תפקידו והוחלף על ידי מוחמד ואהבי.

מינויו של ואהבי, שזכה עם נבחרת מרוקו עד גיל 20 בגביע העולם שנערך בצ'ילה, מצביע על כך שהפרויקט המקצועי של הנבחרת ימשיך להיות בהובלה מרוקאית. כך ציינו גורמים בהתאחדות. הנבחרת המכונה "אריות האטלס" ממשיכה בתהליך בנייה מקצועי, ועכשיו גם עם דמות כמו אחד הקשרים המיתולוגים של ברצלונה, אינייסטה.

מלבד אינייסטה, במסגרת הצוות המקצועי יצטרף גם ז'ואאו סקרמנטו, ששימש בעבר כעוזר מאמן בפאריס סן ז'רמן, רומא וטוטנהאם. לפי ההתאחדות במרוקו, המינויים הללו הם חלק מניהול הביצועים בתוכנית "מרוקו 2030". מטרת המהלך היא לקדם את התפתחות הכדורגל המרוקאי.

נבחרת מרוקו (IMAGO)

המטרה: הכנה למונדיאל, ובנייה לטווח הרחוק

בהודעת ההתאחדות נמסר כי אינייסטה יסייע בבניית וחיזוק פרויקט הביצועים סביב הנבחרת הבוגרת. על סקרמנטו נכתב כי הוא צפוי להביא מתודולוגיית עבודה המתאימה לסביבה מקצועית תובענית. השניים יסייעו להכנת הנבחרת לקראת מונדיאל 2026 הקרוב, שם המרוקאים הוגרלו עם ברזיל, האיטי וסקוטלנד בבית מספר 3.

ויש גם חשיבה לעתיד הרחוק יותר, כשעוד נמסר באותה הודעה כי המטרה היא להבטיח את המשך פיתוח הכדורגל במרוקו באמצעות תוכנית עבודה מסודרת. התוכנית מחברת בין הנבחרת הבוגרת, מחלקות הנוער, האקדמיות וכדורגל הנשים.