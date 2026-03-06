לברון שבר שיא נוסף, הלייקרס הפסידו לנאגטס

העונה הסדירה ב-NBA נכנסת לישורת האחרונה לפני שלב הפלייאוף, והלילה (בין חמישי לשישי) נערכו מספר משחקים, כשבמוקד לברון ג’יימס גנב את ההצגה כששבר שיא נוסף, את שיא סלי השדה של קארים עבדול ג’באר, למרות שבסופו של דבר הלייקרס הפסידו.

דנבר נאגטס – לוס אנג’לס לייקרס 113:120

נגמרו המילים לתאר את הספורטאי שנמצא על הפרקט כבר יותר מ-20 שנים, אחרי ששבר הלילה את שיאו ההיסטורי של אגדת הלייקרס, קארים עבדול ג’באר וטיפס למקום הראשון בקליעת סלי שדה אי פעם, אחרי שקלע את הסל ה-15,838 שלו. מעבר לכך, היה גם משחק בו קבוצתו הפסידה לנאגטס בזכות עוד טריפל-דאבל לניקולה יוקיץ’ שסיים עם 28 נקודות, 13 אסיסטים ו-12 ריבאונדים. ג’מאל מארי התכבד ב-28 משלו, לוקה דונצ’יץ’ פלרטט עם טריפל-דאבל גם כן (27 נק’, 11 ריב’, 7 אס’), אבל זה לא הספיק לו או לחבריו מעיר המלאכים.

וושינגטון וויזארדס – יוטה ג’אז 122:112

בהופעת הבכורה שלו בוושינגטון מאז הטרייד בינואר, טריי יאנג חזר מפציעה ושיחק 19 דקות עם 12 נקודות ושישה אסיסטים, אך מי שבלט מעל כולם היה הרוקי של יוטה אייס ביילי שהתפוצץ עם שיא קריירה של 32 נקודות ושבע שלשות. מנגד, ג'וג'ו רי סיפק 18 נקודות ו-20 ריבאונדים והפך לרוקי הראשון של וושינגטון שמגיע ל-20 ריבאונדים במשחק מאז 1993.

אורלנדו מג’יק – דאלאס מאבריקס 114:115

דרמה גדולה באורלנדו: דאנק מכריע של וונדל קרטר ג'וניור 1.4 שניות לסיום קבע מהפך מול דאלאס והרס את משחק החזרה מפציעה של הרוקי הבכיר קופר פלאג, שקלע 18 נקודות אחרי שמונה משחקים בחוץ. ג'יילן סאגס בלט עם 17 נקודות ושבעה אסיסטים, בעוד טריסטן דה סילבה הוביל את אורלנדו עם 19 נקודות. מנגד, קליי תומפסון קלע 24 נקודות מהספסל עבור דאלאס.

יוסטון רוקטס – גולדן סטייט ווריורס 115:113

גולדן סטייט, שחסרה את סטף קרי הפצוע בפעם ה-12 ברציפות, הצליחה לשרוד דרמה גדולה בהארכה מול יוסטון בזכות הופעה נהדרת של ברנדון פודז'ימסקי שקלע 26 נקודות ודיאנתוני מלטון שהוסיף 23. קווין דוראנט הוביל את המארחת עם 23 נקודות וריד שפרד בלט עם 30 ושש שלשות, אך סל חשוב של מלטון בשניות הסיום של ההארכה הכריע את המשחק. אל הורפורד תרם 17 נקודות למנצחת, בעוד אלפרן שנגון ואמן תומפסון היו בין הבולטים בצד השני.

סן אנטוניו ספרס – דטרויט פיסטונס 106:121

ויקטור וומבניאמה סיפק הצגה אדירה עם 38 נקודות, 16 ריבאונדים וחמש חסימות והוביל את סן אנטוניו לעוד ערב דומיננטי, כשדיארון פוקס הוסיף 29 נקודות, וסטפון קאסל תרם דאבל דאבל של 11 נקודות ו-12 אסיסטים במשחק הביתי הראשון של הקבוצה אחרי כמעט חודש מחוץ לעיר. בצד השני, קייד קנינגהאם קלע 26 נקודות ואייזיה סטיוארט הוסיף 18, כאשר הקבוצה מדטרויט איבדה כבר בתחילת המשחק את אסאר תומפסון שנפצע בקרסול.

מינסוטה טימברוולבס – טורונטו ראפטורס 107:115

אנתוני אדוארדס הוביל ערב נהדר עם 22 נקודות וסיפק רגע גדול כשעלה לדאנק עוצמתי מעל אר ג'יי בארט במהלך הרבע השלישי, בדרך לניצחון חמישי ברציפות של מינסוטה. רודי גובר הוסיף 18 נקודות ו-12 ריבאונדים, ג'וליוס רנדל קלע 17 ודונטה דיווינצ'נזו תרם 16. מנגד, בארט בלט עם 25 נקודות, בעוד עמנואל קוויקלי הוסיף 18 וברנדון אינגרם סיים עם 14.

פיניקס סאנס – שיקגו בולס 105:103

קולין סקסטון הוביל את שיקגו עם 30 נקודות והציל את הקבוצה מפיגור גדול בסיום מול פיניקס, תוך שתרם יחד עם טרה ג'ונס ויאבוסלה 21 ו-16 נקודות בהתאמה במשחק הפותח של מסע חוץ בן חמישה משחקים. פיניקס נראתה קרובה להפוך את התוצאה עם דאנק אפשרי של ג'יילן גרין ושלשה של בוקר, שסיים עם 27, בעוד גרייסון אלן הוסיף 21, אך הקבוצה סבלה מהיעדרות של דילון ברוקס עקב שבר ביד שמאל. הקבוצות נראו עייפות מהמשחקים האחרונים, כששיקגו חסרה את מטס בוזליס וג'וש גידי עקב פציעות קרסול.

סקרמנטו קינגס – ניו אורלינס פליקאנס 133:123

פרשס אצ’יווה השווה את שיא הקריירה שלו כשסיים עם 29 נקודות ו-12 ריבאונדים, אבל בעוד שבפעם הקודמת זה הספיק לניצחון על המאבריקס, הפעם הקינגס נכנעו לפליקאנס, ונותרו אחרונים במערב, כשלא הצליחו לעצור את שלושת הקלעים זאיון וויליאמסון, טריי מרפי וסאדיק ביי, שסיימו עם 23, 21 ו-20 בהתאמה.