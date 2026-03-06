יום שישי, 06.03.2026 שעה 07:34
 מזרח 
74%6692-713261דטרויט פיסטונס
68%6609-712962בוסטון סלטיקס
63%6874-722763ניו יורק ניקס
60%7247-746763קליבלנד קאבלירס
56%7101-716663טורונטו ראפטורס
54%6760-678659אורלנדו מג'יק
54%7267-724563פילדלפיה 76'
52%7158-745164שארלוט הורנטס
51%7403-740863אטלנטה הוקס
48%7490-761064מיאמי היט
44%7037-676761מילווקי באקס
44%7626-741064שיקגו בולס
26%7484-693462אינדיאנה פייסרס
26%7172-667562ברוקלין נטס
26%7443-684461וושינגטון וויזארדס
 מערב 
75%6914-750564אוקלהומה ת'אנדר
73%6668-710760סן אנטוניו ספרס
66%6711-705661יוסטון רוקטס
62%7276-752963דנבר נאגטס
61%7375-760564מינסוטה טימברוולבס
57%6742-684961פיניקס סאנס
55%7124-707162לוס אנג'לס לייקרס
54%7173-729263גולדן סטייט ווריורס
50%6633-668360לוס אנג'לס קליפרס
46%7469-730063פורטלנד בלייזרס
37%7201-702762דאלאס מאבריקס
34%7367-716462ממפיס גריזליס
32%7462-715162ניו אורלינס פליקנס
30%7889-747163יוטה ג'אז
23%7746-708764סקרמנטו קינגס

6 נקודות לשרף, וולף לא קלע: הפסד נוסף לנטס

הרכז הוסיף גם ריבאונד אחד ו-2 אסיסטים, הסנטר לא סיים עם נקודות אך כן עם 3 ריבאונדים ו-2 אסיסטים. הפסד 10 ברציפות לברוקלין עם 126:110 למיאמי

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

דווקא אחרי משחקים טובים כולל שבירת שיא קריירה, דני וולף לא הצליח לקלוע הלילה (בין חמישי לשישי), בזמן שבן שרף כן סיפק שש נקודות, ריבאונד אחד ושני אסיסטים עבור ברוקלין, שנכנעה בפעם העשירית ברציפות והפעם עם 126:110 למיאמי. הסנטר הוסיף לצידו שלושה ריבאונדים ושני אסיסטים.

מבחינת שאר המשחק, טיילר הירו קלע 25 נקודות, באם אדבאיו הוסיף 21 וההיט גברו על הנטס בלי הרבה תקלות. חיימה חאקז ג’וניור קלע 18 אצל מיאמי, שניצחה שישה משמונת המשחקים האחרונים שלה. הקבוצה עלתה למאזן חיובי של חמישה משחקים לראשונה מאז השבוע הראשון של דצמבר.

פלה לארסון וקל’אל וור קלעו 16 נקודות כל אחד עבור מיאמי, כאשר וור גם הוסיף 11 ריבאונדים ושבע חסימות. ההיט גם שיפרו את מאזנם ל-5:15 ב-5 במרץ, או “יום 305”, כפי שהוא מכונה במיאמי, מחווה לקידומת הטלפון המרכזית של העיר.

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

ברוקלין ספגה 66 נקודות במחצית השנייה, שיא שלילי מתקרב

מייקל פורטר ג’וניור קלע 27 נקודות לברוקלין, שהפסידה גם במיאמי ביום שלישי. נואה קלאוני קלע 17 נקודות, ניק קלקסטון הוסיף 16 וזאיר וויליאמס סיים עם 15 עבור הנטס. ברוקלין הובילה לזמן קצר ברבע השלישי, אך ספגה 66 נקודות במחצית השנייה.

מיאמי קיבלה יתרון 34:54 בנקודות מהספסל וקלעה ב-53% מהשדה. הנטס היא הקבוצה השישית העונה עם רצף הפסדים של 10 משחקים או יותר, לצד סקרמנטו (16), וושינגטון (14), אינדיאנה (13), שיקגו (11) ודאלאס (10). זהו רצף ההפסדים הארוך ביותר של ברוקלין מאז עונת 2021/22, אז הפסידה 11 משחקים ברציפות.

