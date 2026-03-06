לאנס גברה על ליון בפנדלים ועלתה לחצי גמר

סיום העונה מתקרב בצעדי הענק ואיתו גם הרגעים המכריעים והמאני טיים. בגביע הצרפתי, נפגשו אמש (חמישי) ליון ולאנס למשחק הלוהט ברבע הגמר, בסיומו ניצחה לאנס 4:5 בפנדלים, אחרי 2:2 דרמטי וקצבי בתום 90 דקות, ועלתה לחצי הגמר.

המחצית הראשונה הייתה שייכת לאורחת שעלתה ליתרון כפול. פלורן תובן כבש ראשון בדקה ה-22 ועבדאללה סימה הכפיל את התוצאה רגע לפני הירידה להפסקה.

ליון לא אמרה נואש ובדקה ה-67 רומן ירמאצ׳וק צימק והפיח תקווה במארחת. עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן, רימי הימברט מצא את הרשת וקבע 2:2 דרמטי בתום 90 דקות.

המשחק הלך ישירות לדו קרב מהנקודה הלבנה, שם שתי הקבוצות כבשו את שלושת הפנדלים הראשונים שלהן. את הפנדל הרביעי של ליון מוסא ניאקאטה החמיץ, בעוד לאנס המשיכה לדייק את שני הפנדלים שנותרו לה, בדרך ל-4:5 ועלייה לחצי הגמר.