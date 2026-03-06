יום שישי, 06.03.2026 שעה 02:02
ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
5719-5324פאריס סן-ז'רמן1
5321-4524לאנס2
4526-3924ליון3
4333-5124מארסיי4
4031-3724ליל5
4035-3824ראן6
3736-4024מונאקו7
3531-4024שטרסבורג8
3334-3224ברסט9
3338-3424לוריין10
3128-3324טולוז11
2930-2224אנז'ה12
2630-2024לה האבר13
2640-2824פ.צ. פאריס14
2444-3024ניס15
1835-1924אוקזר16
1741-2224נאנט17
1353-2224מץ18

לאנס גברה על ליון בפנדלים ועלתה לחצי גמר

במפגש המסקרן של רבע גמר הגביע הצרפתי, ניצחה הקבוצה מהמקום השני בליגה את זו שבמקום השלישי, לאחר 4:5 בדו קרב מהנקודה הלבנה ו-2:2 בתום 90 דקות

|
שחקני לאנס חוגגים (IMAGO)
שחקני לאנס חוגגים (IMAGO)

סיום העונה מתקרב בצעדי הענק ואיתו גם הרגעים המכריעים והמאני טיים. בגביע הצרפתי, נפגשו אמש (חמישי) ליון ולאנס למשחק הלוהט ברבע הגמר, בסיומו ניצחה לאנס 4:5 בפנדלים, אחרי 2:2 דרמטי וקצבי בתום 90 דקות, ועלתה לחצי הגמר.

המחצית הראשונה הייתה שייכת לאורחת שעלתה ליתרון כפול. פלורן תובן כבש ראשון בדקה ה-22 ועבדאללה סימה הכפיל את התוצאה רגע לפני הירידה להפסקה.

ליון לא אמרה נואש ובדקה ה-67 רומן ירמאצ׳וק צימק והפיח תקווה במארחת. עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן, רימי הימברט מצא את הרשת וקבע 2:2 דרמטי בתום 90 דקות.

המשחק הלך ישירות לדו קרב מהנקודה הלבנה, שם שתי הקבוצות כבשו את שלושת הפנדלים הראשונים שלהן. את הפנדל הרביעי של ליון מוסא ניאקאטה החמיץ, בעוד לאנס המשיכה לדייק את שני הפנדלים שנותרו לה, בדרך ל-4:5 ועלייה לחצי הגמר.

