יום שישי, 06.03.2026 שעה 00:26
 מזרח 
61-32ניו יורק רד בולס1
41-42נאשוויל2
42-32ניו יורק סיטי3
32-42שיקאגו פייר4
31-22סינסינטי5
31-12די.סי. יונייטד6
35-42אינטר מיאמי7
15-42קולומבוס קרו8
14-12שארלוט9
03-12פילדלפיה יוניון10
06-32אורלנדו סיטי11
06-22טורונטו12
05-12ניו אינגלנד רבולושן13
04-02אטלנטה יונייטד14
08-02מונטריאול15
 מערב 
60-72סן דייגו אפ.סי1
60-52סן חוזה ארת'קווייקס2
60-52FC לוס אנג'לס3
60-42ונקובר ווייטקאפס4
41-42לוס אנג'לס גלאקסי5
42-32מינסוטה יונייטד6
42-32אוסטין7
42-32דאלאס8
32-32סיאטל סאונדרס9
32-22ריאל סולט לייק10
32-22קולורדו ראפידס11
34-32פורטלנד טימברס12
33-22יוסטון דינמו13
13-12סנט לואיס סיטי14
15-22קנזס סיטי15

טראמפ הביך את מסי: הבן שלי מעריץ את רונאלדו

הפרעוש ביקר בבית הלבן, נשיא ארצות הברית התלוצץ איתו: "לא ידעתי שאתה מגיע כי יש לי הרבה על הראש, אתה יותר טוב מפלה?", וגם: ההתייחסות לאיראן

טראמפ ומסי (רויטרס)
טראמפ ומסי (רויטרס)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אירח ביום חמישי בבית הלבן את אינטר מיאמי, אלופת ה-MLS של 2025, באירוע חגיגי לכבוד הזכייה. בין המשתתפים היה גם ליאו מסי, שהגיע יחד עם חבריו לקבוצה וניצב לצד טראמפ בזמן הנאום שנשא הנשיא בפני הנוכחים.

במהלך האירוע טראמפ התייחס לנוכחותו של הכוכב הארגנטינאי וסיפר על שיחה עם בנו: “אנחנו מארחים את אינטר מיאמי, אלופת ה-MLS של 2025. הבן שלי שאל אותי ‘אתה יודע מי יהיה כאן היום?’, אמרתי לו שלא ושיש לי הרבה על הראש, הוא אמר ‘מסי’, הוא אוהד גדול שלו”.

בהמשך פנה טראמפ ישירות אל הכוכב הארגנטינאי ואמר: “אני נשיא ארצות הברית הראשון שיכול להגיד שאירח את מסי בבית הלבן. הבן שלי מעריץ גדול שלך ואוהב מאוד גם את כריסטיאנו רונאלדו. רונאלדו נהדר, אוהבים את מה ששניכם עושים וזה כבוד גדול לארח אותך, ברכות”. הבעת הפנים של הכוכב הארגנטינאי כששמע זאת אמרה הכל.

מסי וטראמפ (רויטרס)מסי וטראמפ (רויטרס)

טראמפ התייחס גם לאיראן

במהלך האירוע התלוצץ טראמפ גם עם הקהל כשהזכיר את הוויכוח הנצחי סביב גדולי הכדורגל, אמר כי ראה בעבר את פלה בקוסמוס ושאל את הנוכחים "מי טוב יותר, מסי או פלה?". "מסי", נשמע מהקהל. "אני מסכים", אמר טראמפ. הנשיא בירך את הפרעוש על ההישג עם מיאמי: "הבחור הזה הגיע ל-MLS והוא ניצח. היה עליך המון לחץ, הרבה שחקנים גדולים מגיעים לכאן, הם משחקים בסדר, אבל הם לא מנצחים. אבל ליאו, באת וניצחת. ויש עליך הרבה יותר לחץ מהשאר, באת עם כל הלחץ הזה וניצחת".

נשיא ארה”ב הוסיף בדבריו לפרעוש: “אתה ה-MVP המכהן של המונדיאל, יכולת לבחור כל קבוצה בעולם ובחרת במיאמי, אני לא מאשים אותך כי מזג האוויר נהדר. אני מודה לך שלקחת אותנו לסיבוב הזה איתך. מקווה לראות אותך בגביע העולם”. בהמשך דיבר על הבישול שלו לרודריגו דה פול בגמר ה-MLS, הסתובב אחורה כדי ללחוץ יד לקשר ואמר: “לעזאזל, יש לכם שחקנים שנראים רע בקבוצה הזו?”. הוא גם אמר על חאבייר מסצ’ראנו ששמע עליו שהוא “מאמן פשוט נהדר”.

טראמפ ומסי (IMAGO)טראמפ ומסי (IMAGO)

לצד הדברים על הכדורגל, טראמפ התייחס גם למלחמה מול איראן כשהוא עומד לצד מסי ואמר: “משמרות המהפכה של איראן והמשטרה האיראנית צריכים להניח את הנשק שלהם, אחרת כולם ייהרגו”. בהמשך הוסיף הנשיא: “לאיראן היו טילים שמכוונים לכל מדינה במזרח התיכון. ואז אנחנו הגענו ופשוט פוצצנו להם את המסיבה”.

