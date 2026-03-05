גל רביב בלטה, אך מיאמי הודחה מטורניר ה-ACC

טורניר ה-ACC לנשים (Ally ACC Tournament) נמשך היום (חמישי), ולמרות הופעה מכובדת של הכדורסלנית הישראלית גל רביב, קבוצתה מיאמי הוריקנס סיימה את דרכה לאחר הפסד 69:54 לנוטרדאם פייטינג אייריש.

רביב, שביססה את מעמדה העונה כאחת השחקניות המשמעותיות ברוטציה של מיאמי, לקחה פיקוד על המשחק של קבוצתה והובילה את רשימת הקלעיות של ההוריקנס עם 15 נקודות. אליה הצטרפה אנהיי אדאמס שתרמה 13 נקודות, אך השתיים לא קיבלו מספיק עזרה משאר חברותיהן כדי לעצור את היריבה העדיפה.

מהצד השני, המשחק היה שייך פעם נוספת להאנה הידאלגו. הכוכבת של נוטרדאם סיפקה תצוגת תכלית עם 28 נקודות (12 מ-22 מהשדה), אליהן הוסיפה 8 ריבאונדים, 5 חטיפות ו-5 אסיסטים. קסנדרה פרוספר הוסיפה 12 נקודות עבור הקבוצה של ניל אייבי, ששייטה לשלב הבא ללא קשיים מיוחדים בזכות בריחה במחצית השנייה.