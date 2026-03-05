הדרבי התל אביבי ביורוליג אמור להתקיים ב-12.4

המחזור ה-30 של היורוליג מתקיים היום (חמישי) עם מספר משחקים מעניינים, כאשר משחק אחד שאמור היה להיות משוחק, הדרבי התל אביבי, נדחה בעקבות המלחמה עם איראן. נראה שלאחר שנבחנו מספר אופציות, המועדפת היא זו של ה-12.4, ארבעה ימים לפני המחזור האחרון של העונה הסדירה.

כזכור, כפי שפרסמנו, הפועל ת”א דרשה שהמשחק יתקיים ביום שני הקרוב, אך מכבי ת”א התנגדה לכך. כעת האדומים נתנו אור ירוק לקיום המשחק בתאריך החדש שהוצע, זאת אחרי דין ודברים שהיו בינה ובין אנשי היורוליג על התאריך לקיום המשחק.

הצהובים נמצאים בבלגרד יחד עם חלק מהשחקנים הזרים של שאר קבוצות הליגה, שכזכור עזבו את הארץ והגיעו לבירת סרביה, כאשר אתמול מאמן הצהובים עודד קטש העביר אימון ל-18 שחקנים, כשקלאודיו קולדבלה לקח חלק גם כן.

עודד קטש (רועי כפיר)

האימון, שהיה ברוח טובה, נערך כאשר מי שצפה מהצד היה צוות האימון של הפועל ירושלים שהיום בתורו העביר אימון לזרי הליגה. הפועל תל אביב כזכור נמצאת בסופיה. מחזיקת הגביע השיגה את ניצחונה הרביעי ברציפות ביורוליג רגע לפני היציאה לפגרת הנבחרות.

הניצחון על מונאקו במחזור הקודם העלה את חניכיו של קטש למאזן של 14 ניצחונות אל מול 15 הפסדים, ובעקבות המלחמה הצהובים יארחו מחוץ לארץ, בדומה לשאר הקבוצות הישראליות. גם דובאי תארח את משחקיה מחוץ למדינה ופעילות הקבוצה הועתקה לבוסניה לאור המתקפות החוזרות ונשנות מצידה של איראן.

מוקדם יותר השבוע המועדון מהאמירויות דאג לשחקנים ואנשי הצוות של מספר מועדונים לטיסה אל מחוץ לדובאי לאחר שמספר דו ספרתי של נציגים נתקעו שם וביניהם גם שחקניה של מכבי תל אביב לוני ווקר, ג’ימי קלארק ואיפה לונדברג.