יום שישי, 06.03.2026 שעה 00:50
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
76%2287-239829פנרבחצ'ה1
67%2578-273130ולנסיה2
64%2386-254528אולימפיאקוס3
63%2485-262630ריאל מדריד4
61%2335-242328הפועל ת"א5
59%2479-253429הכוכב האדום6
57%2536-269530ז'לגיריס7
57%2548-257930ברצלונה8
55%2444-248429פנאתינייקוס9
53%2590-270330מונאקו10
52%2541-255229דובאי11
50%2587-256230אולימפיה מילאנו12
48%2660-259729מכבי ת"א13
43%2536-244630וירטוס בולוניה14
41%2436-233429באיירן מינכן15
36%2573-250628פאריס16
31%2676-252429באסקוניה17
31%2547-232029פרטיזן בלגרד18
31%2458-234429אנדולו אפס19
24%2519-229829ליון וילרבאן20

הדרבי התל אביבי ביורוליג אמור להתקיים ב-12.4

לאחר ההתנגדות של מכבי ת"א לקיום המשחק בשני, האופציה המועדפת היא 4 ימים לפני המחזור האחרון בעונה הסדירה. וגם: הסיוע של דובאי לשחקני מכבי

|
אנטוניו בלייקני ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
אנטוניו בלייקני ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-30 של היורוליג מתקיים היום (חמישי) עם מספר משחקים מעניינים, כאשר משחק אחד שאמור היה להיות משוחק, הדרבי התל אביבי, נדחה בעקבות המלחמה עם איראן. נראה שלאחר שנבחנו מספר אופציות, המועדפת היא זו של ה-12.4, ארבעה ימים לפני המחזור האחרון של העונה הסדירה.

כזכור, כפי שפרסמנו, הפועל ת”א דרשה שהמשחק יתקיים ביום שני הקרוב, אך מכבי ת”א התנגדה לכך. כעת האדומים נתנו אור ירוק לקיום המשחק בתאריך החדש שהוצע, זאת אחרי דין ודברים שהיו בינה ובין אנשי היורוליג על התאריך לקיום המשחק.

הצהובים נמצאים בבלגרד יחד עם חלק מהשחקנים הזרים של שאר קבוצות הליגה, שכזכור עזבו את הארץ והגיעו לבירת סרביה, כאשר אתמול מאמן הצהובים עודד קטש העביר אימון ל-18 שחקנים, כשקלאודיו קולדבלה לקח חלק גם כן.

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

האימון, שהיה ברוח טובה, נערך כאשר מי שצפה מהצד היה צוות האימון של הפועל ירושלים שהיום בתורו העביר אימון לזרי הליגה. הפועל תל אביב כזכור נמצאת בסופיה. מחזיקת הגביע השיגה את ניצחונה הרביעי ברציפות ביורוליג רגע לפני היציאה לפגרת הנבחרות.

הניצחון על מונאקו במחזור הקודם העלה את חניכיו של קטש למאזן של 14 ניצחונות אל מול 15 הפסדים, ובעקבות המלחמה הצהובים יארחו מחוץ לארץ, בדומה לשאר הקבוצות הישראליות. גם דובאי תארח את משחקיה מחוץ למדינה ופעילות הקבוצה הועתקה לבוסניה לאור המתקפות החוזרות ונשנות מצידה של איראן. 

מוקדם יותר השבוע המועדון מהאמירויות דאג לשחקנים ואנשי הצוות של מספר מועדונים לטיסה אל מחוץ לדובאי לאחר שמספר דו ספרתי של נציגים נתקעו שם וביניהם גם שחקניה של מכבי תל אביב לוני ווקר, ג’ימי קלארק ואיפה לונדברג.

