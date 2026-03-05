תמונת המצב של מכבי והפועל תל אביב ביורוליג

בצל הדחייה של הדרבי הישראלי בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב ביורוליג בעקבות המלחמה מול איראן, נערכו הערב (חמישי) מספר משחקים במסגרת המפעל האירופי הבכיר. במוקד עמדו כמה מפגשים מסקרנים שהשפיעו על תמונת הצמרת והמאבק על הכרטיסים לפלייאוף.

פנרבחצ'ה המשיכה את העונה המרשימה שלה כאשר גברה על מונאקו ושמרה על המקום הראשון בטבלה. הטורקים ממשיכים להציג יציבות לאורך העונה ונראים בדרך הבטוחה לעבר יתרון ביתיות בשלבי ההכרעה. במשחק נוסף, ברצלונה נכנעה למילאנו, תוצאה שפגעה במאבק של הקטלונים על מיקום גבוה יותר בטבלה. מנגד, האיטלקים השיגו ניצחון חשוב שמסייע להם להישאר בתמונה במאבק על המקומות המובילים.

ולנסיה המשיכה בעונה החזקה שלה עם ניצחון על ז'לגיריס, תוצאה שסייעה לה להתבסס במקום השני בטבלה. הספרדים מצליחים לשמור על קצב גבוה בצמרת ומבססים את מעמדם כאחת הקבוצות הבולטות במפעל העונה. גם ריאל מדריד רשמה ניצחון חשוב כשגברה על בולוניה. הבלאנקוס שיפרו את מאזנם והם ממשיכים להיאבק בצמרת הגבוהה של הטבלה ככל שהעונה מתקרבת לשלבי ההכרעה.

טבלת היורוליג העדכנית

1 - פנרבחצ'ה – 29 משחקים, 22 ניצחונות, 7 הפסדים

2 - ולנסיה – 30 משחקים, 20 ניצחונות, 10 הפסדים

3 - אולימפיאקוס – 28 משחקים, 18 ניצחונות, 10 הפסדים

4 - ריאל מדריד – 30 משחקים, 19 ניצחונות, 11 הפסדים

5 - הפועל תל אביב – 28 משחקים, 17 ניצחונות, 11 הפסדים

6 - הכוכב האדום – 29 משחקים, 17 ניצחונות, 12 הפסדים

7 - ז'לגיריס – 30 משחקים, 17 ניצחונות, 13 הפסדים

8 - ברצלונה – 30 משחקים, 17 ניצחונות, 13 הפסדים

9 - פנאתינייקוס – 29 משחקים, 16 ניצחונות, 13 הפסדים

10 - מונאקו – 30 משחקים, 16 ניצחונות, 14 הפסדים

11 - דובאי – 29 משחקים, 15 ניצחונות, 14 הפסדים

12 - מילאנו – 30 משחקים, 15 ניצחונות, 15 הפסדים

13 - מכבי תל אביב – 29 משחקים, 14 ניצחונות, 15 הפסדים

14 - בולוניה – 30 משחקים, 13 ניצחונות, 17 הפסדים

15 - באיירן מינכן – 29 משחקים, 12 ניצחונות, 17 הפסדים

16 - פאריס – 28 משחקים, 10 ניצחונות, 18 הפסדים

17 - אנאדולו אפס – 29 משחקים, 9 ניצחונות, 20 הפסדים

18 - באסקוניה – 29 משחקים, 9 ניצחונות, 20 הפסדים

19 - פרטיזן – 29 משחקים, 9 ניצחונות, 20 הפסדים

20 - וילרבאן – 29 משחקים, 7 ניצחונות, 22 הפסדים

המשחקים שנותרו למכבי ת"א ביורוליג: הפועל ת"א (בית), מילאנו (חוץ), וילרבאן (חוץ), פנרבחצ'ה (בית), דובאי (בית), אנאדולו (בית), באסקוניה (חוץ), פאריס (חוץ), בולוניה (בית).

המשחקים שנותרו להפועל ת”א ביורוליג: פאריס (בית) מכבי ת"א (חוץ), ברצלונה (חוץ), בולוניה (בית), ריאל מדריד (חוץ) באסקוניה (חוץ), פנאתינייקוס (בית), פנרבחצ'ה (בית), אולימפיאקוס (בית), מונאקו (חוץ).