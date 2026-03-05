דיווח: הפועל ת"א פנתה לאובראדוביץ'. ינאי ענה

הפועל תל אביב נמצאת בשיאה של עונה מאתגרת במיוחד, כשרק השבוע הקבוצה עזבה את ישראל וחזרה לסופיה בעקבות המלחמה עם איראן. בינתיים, מעמדו של דימיטריס איטודיס זה נושא שעלה לא מעט באוויר, והיום (חמישי) בספרד מדווחים על אירוע מסקרן.

לפי ה’מונדו דפורטיבו’, בהפועל תל אביב פנו לא מזמן ללא אחר מז’ליקו אובראדוביץ’ והציעו לו להגיע לאמן את הקבוצה, כאשר אף נרשם שהסרבי שקל את האפשרות. לבסוף, לפי הדיווח פתיחת המלחמה סגרה את הסיפור והוא הודיע לראשי הפועל ת”א שהוא לא יגיע.

מי שלא חיכה הרבה זמן להגיב הוא בעלי הפועל תל אביב, כשברצון להכחיש את האירוע הגיב לאותו עיתונאי של ה’מונדו דפורטיבו’. בתגובה לציוץ בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר), עופר ינאי רשם: “הפועל אחרת”, במה שאולי מסתמן כרמיזה על הפועל ירושלים.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

הקשר עם איטודיס

נזכיר שאובראדוביץ’ מכיר היטב את איטודיס, כאשר האחרון היה עוזר המאמן במשך לא מעט שנים של הראשון והשניים ביחד זכו בפנאתינייקוס בלא מעט זכיות ביורוליג. יתרה מכך, החברות שלהם הולכת הרבה מעבר לעבודה, כאשר ז’ליקו אף חיתן את איטודיס.