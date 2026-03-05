יום שישי, 06.03.2026 שעה 00:13
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

דיווח: הפועל ת"א פנתה לאובראדוביץ'. ינאי ענה

ב'מונדו דפורטיבו' טוענים שהאדומים שוחחו עם המאמן האגדי כדי שיגיע למועדון והוא שקל זאת, אך לבסוף סירב בגלל המלחמה. הבעלים הגיב: "הפועל אחרת"

|
ז'ליקו אובראדוביץ' ודימיטריס איטודיס (IMAGO)
ז'ליקו אובראדוביץ' ודימיטריס איטודיס (IMAGO)

הפועל תל אביב נמצאת בשיאה של עונה מאתגרת במיוחד, כשרק השבוע הקבוצה עזבה את ישראל וחזרה לסופיה בעקבות המלחמה עם איראן. בינתיים, מעמדו של דימיטריס איטודיס זה נושא שעלה לא מעט באוויר, והיום (חמישי) בספרד מדווחים על אירוע מסקרן.

לפי ה’מונדו דפורטיבו’, בהפועל תל אביב פנו לא מזמן ללא אחר מז’ליקו אובראדוביץ’ והציעו לו להגיע לאמן את הקבוצה, כאשר אף נרשם שהסרבי שקל את האפשרות. לבסוף, לפי הדיווח פתיחת המלחמה סגרה את הסיפור והוא הודיע לראשי הפועל ת”א שהוא לא יגיע.

מי שלא חיכה הרבה זמן להגיב הוא בעלי הפועל תל אביב, כשברצון להכחיש את האירוע הגיב לאותו עיתונאי של ה’מונדו דפורטיבו’. בתגובה לציוץ בחשבון ה-X (לשעבר טוויטר), עופר ינאי רשם: “הפועל אחרת”, במה שאולי מסתמן כרמיזה על הפועל ירושלים.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)עופר ינאי (חגי מיכאלי)

הקשר עם איטודיס

נזכיר שאובראדוביץ’ מכיר היטב את איטודיס, כאשר האחרון היה עוזר המאמן במשך לא מעט שנים של הראשון והשניים ביחד זכו בפנאתינייקוס בלא מעט זכיות ביורוליג. יתרה מכך, החברות שלהם הולכת הרבה מעבר לעבודה, כאשר ז’ליקו אף חיתן את איטודיס.

