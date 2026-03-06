יום שישי, 06.03.2026 שעה 00:27
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

בצניחה חופשית: טוטנהאם נכנעה 3:1 לפאלאס

התרנגולים רשמו הפסד חמישי ברציפות בליגה האנגלית, שם לא ניצחו מאז דצמבר ונמצאים נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום. צמד של סאר וגול של לארסן הכריעו

פדרו פורו בהלם (IMAGO)
פדרו פורו בהלם (IMAGO)

בזמן שאצלנו השחקנים רק חזרו לאימונים, המחזור ה-29 של הליגה האנגלית ננעל אמש (חמישי) עם משחק מרתק בלונדון בין טוטנהאם לקריסטל פאלאס, אותו ניצחו הנשרים 1:3 והובילו לכך שהתרנגולים נמצאים כעת נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום ובסכנה ממשית לירידת ליגה.

המשחק דווקא החל בצורה חיובית עבור התרנגולים, שעלו ליתרון משער של דומיניק סולנקה, אך תוך 4 דקות הכל התהפך. מיקי ואן דה וון הורחק ועוד לפני הירידה להפסקה, צמד של איסמעילה סאר ועוד גול של יורגן לארסן דאגו למהפך של פאלאס, שנשאר עד לשריקת הסיום.

המצב של הקבוצה מצפון לונדון פשוט נוראי. זה ההפסד החמישי ברציפות שלה בפרמייר ליג, שם היא לא ניצחה משחק לא פחות מ-11 משחקים ברציפות, מאז חודש דצמבר, אז זה היה מול אותה פאלאס. הדיסוננס הוא כה עצום, בזמן שבליגת האלופות היא בשמינית הגמר וסיימה בין 8 הראשונות בשלב הליגה, הליגה בה היא עלולה לשחק בעונה הבאה היא הצ’מפיונשיפ.

