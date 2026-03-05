סטויאנוב ודינמו בוקרשט בחצי גמר הגביע הרומני

ניקיטה סטוינוב העפיל עם דינמו בוקרשט לחצי גמר הגביע הרומני לאחר ניצחון ביתי 0:1 על מטאלול בוזאו מהליגה השנייה. הבלם הישראלי בן ה-20 פתח בהרכב והשלים את מלוא 90 הדקות במשחק שנערך הערב (חמישי), בדרך להעפלה לשלב הבא במפעל.

השער היחיד במשחק נכבש בדקה ה-26 על ידי אלכסנדרו פופ, שער שהתברר כמכריע והספיק לדינמו כדי להבטיח את המקום בין ארבע האחרונות בגביע. סטוינוב היה חלק מההגנה ששמרה על שער נקי לאורך כל ההתמודדות.

כעת מחכה לדינמו אתגר גדול יותר בשלב חצי הגמר, שם תפגוש את אוניברסיטטאה קראיובה, שמובילה את טבלת הליגה.

דינמו מחפשת תואר ראשון מאז 2012

עבור דינמו בוקרשט מדובר בהזדמנות לשוב ולהיאבק על התואר, שכן הקבוצה לא זכתה בגביע הרומני מאז 2012. למעשה, ההופעה האחרונה שלה בגמר המפעל הייתה לפני 10 שנים, כך שהעפלה לחצי הגמר מקרבת אותה צעד נוסף לעבר האפשרות לשוב למעמד הגמר.