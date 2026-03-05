השחקנים והמאמנים שעשו חג שמח בקהילה

חגי ישראל מהווים נקודות זמן במחלקות נוער ברחבי הארץ להירתמות לפעילויות למען הקהילה. בחג הפורים הנוכחי, שהתרחש עם רעשי הרקע של המלחמה, קשה היה לרתום שחקנים, קבוצות ומאמנים לפעילות, אך לפני פרוץ המלחמה ולאחריה היו מי שבכל זאת מצאו את הזמן ואת האנרגיות להירתם ולעשות שמח לקשישים, נוער בסיכון, נזקקים ואנשי כוחות הביטחון.

בבית"ר מעלה אדומים המשיכו בשבוע שעבר מסורת ארוכת שנים. כמו בכל שנה הגיעו שחקני שתי קבוצות ילדים ג' וקבוצות ההכנה לליגה לבית אבות הוד אדומים, לשיר, לרקוד ולשמח את הקשישים. מהמועדון נמסר: "תודה למאמנים הראל חדד, עדי עמוס ועדי מזרחי - שהובילו את הילדים ועודדו לקיום המצווה הכל כך חשובה. תודה להורים המדהימים שלנו שהצטרפו לשמחה. וכמובן בראש ובראשונה לילדים הכל כך מיוחדים וערכיים שלנו. שיהיה חג פורים שמח, שתמיד נזכה להיות בצד הנותן. אמן".

שחקני מעלה אדומים (באדיבות המועדון)

שחקני האקדמיה של מ.כ נהלל יזרעאל בשיתוף כרמית אשכנזי, מנהלת קבוצת הנוער ואחראית קשרי ההורים, ארזו בשבוע שעבר משלוחי מנות, שחולקו לאנשי כוחות הביטחון.

שחקני נהלל אורזים משלוחי מנות (באדיבות המועדון)

מה קרה בצל המלחמה?

עוברים ליוזמות שהתרחשו השבוע. קבוצת נערים ב' של הפועל פ"ת שלחה משלוח מנות גדול ומלא באהבה לעמותת "בית אוהב" במושב כפר סירקין, המסייעת לצעירים בסיכון. את הקבוצה ייצגו גל ארז, קפטן הקבוצה, יחד עם אביו כנציג ההורים, שהגיעו לאחל חג שמח ולחזק מקרוב.

גל ארז מעניק משלוח מנות (באדיבות המועדון)

קבוצת טרום א’ של מכבי עירוני קריית אתא, המאמן - דוד קריב והמנכ"ל - רון פלדהיים, הגיעו לדיור המוגן “בית גיל הזהב” בעיר כדי לשמח, להעניק ולחגוג יחד את רוח פורים ויום המעשים הטובים. הילדים עטפו משלוחי מנות, כתבו ברכות אישיות, ובעיקר הביאו איתם לב ענק. המפגש היה מרגש במיוחד. חיוכים, חיבוקים ועיניים נוצצות משני הצדדים. מהנהלת מכבי עירוני קריית אתא נמסר: "דווקא בימים מורכבים של מלחמה וחוסר ודאות, בחרנו לעצור לרגע ולהוסיף אור".

שחקני קריית אתא (באדיבות המועדון)

נציגי בני אילת (באדיבות המועדון)

נציגות של שחקנים ומאמנים ממחלקת הנוער של בני אילת לקחו חלק באריזת משלוחי מנות וחלוקה לנזקקים, ביוזמתו של הפעיל החברתי, חיים זהבי. בפעילות לקחו חלק המאמנים רן לוי (ילדים ג') ופליקס זקציבני (נערים ג') והשחקנים ירין זוארץ, מיכאל גיא לוי, עמית לוי, רום סובח, ישי ברנע וריף לוי.