יום חמישי, 05.03.2026 שעה 22:21
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

השחקנים והמאמנים שעשו חג שמח בקהילה

למרות הימים הסבוכים מבחינה ביטחונית עם המלחמה, ילדים מחמש מחלקות נוער השתתפו באריזה וחלוקה של משלוחי מנות לקשישים, נזקקים ולכוחות הביטחון

|
הענקת משלוחי מנות (באדיבות המועדון)
הענקת משלוחי מנות (באדיבות המועדון)

חגי ישראל מהווים נקודות זמן במחלקות נוער ברחבי הארץ להירתמות לפעילויות למען הקהילה. בחג הפורים הנוכחי, שהתרחש עם רעשי הרקע של המלחמה, קשה היה לרתום שחקנים, קבוצות ומאמנים לפעילות, אך לפני פרוץ המלחמה ולאחריה היו מי שבכל זאת מצאו את הזמן ואת האנרגיות להירתם ולעשות שמח לקשישים, נוער בסיכון, נזקקים ואנשי כוחות הביטחון.

בבית"ר מעלה אדומים המשיכו בשבוע שעבר מסורת ארוכת שנים. כמו בכל שנה הגיעו שחקני שתי קבוצות ילדים ג' וקבוצות ההכנה לליגה לבית אבות הוד אדומים, לשיר, לרקוד ולשמח את הקשישים. מהמועדון נמסר: "תודה למאמנים הראל חדד, עדי עמוס ועדי מזרחי - שהובילו את הילדים ועודדו לקיום המצווה הכל כך חשובה. תודה להורים המדהימים שלנו שהצטרפו לשמחה. וכמובן בראש ובראשונה לילדים הכל כך מיוחדים וערכיים שלנו. שיהיה חג פורים שמח, שתמיד נזכה להיות בצד הנותן. אמן".

שחקני מעלה אדומים (באדיבות המועדון)שחקני מעלה אדומים (באדיבות המועדון)

שחקני האקדמיה של מ.כ נהלל יזרעאל בשיתוף כרמית אשכנזי, מנהלת קבוצת הנוער ואחראית קשרי ההורים, ארזו בשבוע שעבר משלוחי מנות, שחולקו לאנשי כוחות הביטחון.

שחקני נהלל אורזים משלוחי מנות (באדיבות המועדון)שחקני נהלל אורזים משלוחי מנות (באדיבות המועדון)

מה קרה בצל המלחמה?

עוברים ליוזמות שהתרחשו השבוע. קבוצת נערים ב' של הפועל פ"ת שלחה משלוח מנות גדול ומלא באהבה לעמותת "בית אוהב" במושב כפר סירקין, המסייעת לצעירים בסיכון. את הקבוצה ייצגו גל ארז, קפטן הקבוצה, יחד עם אביו כנציג ההורים, שהגיעו לאחל חג שמח ולחזק מקרוב.

גל ארז מעניק משלוח מנות (באדיבות המועדון)גל ארז מעניק משלוח מנות (באדיבות המועדון)

קבוצת טרום א’ של מכבי עירוני קריית אתא, המאמן - דוד קריב והמנכ"ל - רון פלדהיים, הגיעו לדיור המוגן “בית גיל הזהב” בעיר כדי לשמח, להעניק ולחגוג יחד את רוח פורים ויום המעשים הטובים. הילדים עטפו משלוחי מנות, כתבו ברכות אישיות, ובעיקר הביאו איתם לב ענק. המפגש היה מרגש במיוחד. חיוכים, חיבוקים ועיניים נוצצות משני הצדדים. מהנהלת מכבי עירוני קריית אתא נמסר: "דווקא בימים מורכבים של מלחמה וחוסר ודאות, בחרנו לעצור לרגע ולהוסיף אור".

שחקני קריית אתא (באדיבות המועדון)שחקני קריית אתא (באדיבות המועדון)
נציגי בני אילת (באדיבות המועדון)נציגי בני אילת (באדיבות המועדון)

נציגות של שחקנים ומאמנים ממחלקת הנוער של בני אילת לקחו חלק באריזת משלוחי מנות וחלוקה לנזקקים, ביוזמתו של הפעיל החברתי, חיים זהבי. בפעילות לקחו חלק המאמנים רן לוי (ילדים ג') ופליקס זקציבני (נערים ג')  והשחקנים ירין זוארץ,  מיכאל גיא לוי, עמית לוי, רום סובח, ישי ברנע וריף לוי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */